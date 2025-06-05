Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по ущелью Ирик-Чат
Пройдите 14 км по живописному ущелью Ирик-Чат. Вас ждут песчаные замки, водопады и величественный Эльбрус. Подходит для всей семьи
«По желанию можно взять на прокат треккинговые палки — 300 ₽»
1 июл в 08:00
2 июл в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к озеру Гийбашкель (из Нальчика)
Подняться к самому высокогорному озеру Кавказа и полюбоваться великолепными пейзажами
«Треккинг не требует специальной физической подготовки, уровень сложности — средний»
1 июл в 07:00
2 июл в 07:00
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
от 3950 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна5 июня 2025Невероятно прекрасный маршрут по ущелью с Кариной. Впечатления после прогулки самые восторженные. Лучший гид!!!! Все было организованно на высшем уровне. Карина, огромное Вам спасибо за этот удивительный день!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Треккинг и походы»
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