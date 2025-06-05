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Треккинг в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Нальчике, цены от 3950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по ущелью Ирик-Чат
Пройдите 14 км по живописному ущелью Ирик-Чат. Вас ждут песчаные замки, водопады и величественный Эльбрус. Подходит для всей семьи
«По желанию можно взять на прокат треккинговые палки — 300 ₽»
1 июл в 08:00
2 июл в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Треккинг к озеру Гийбашкель (из Нальчика)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к озеру Гийбашкель (из Нальчика)
Подняться к самому высокогорному озеру Кавказа и полюбоваться великолепными пейзажами
«Треккинг не требует специальной физической подготовки, уровень сложности — средний»
1 июл в 07:00
2 июл в 07:00
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
от 3950 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    5 июня 2025
    Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
    Невероятно прекрасный маршрут по ущелью с Кариной. Впечатления после прогулки самые восторженные. Лучший гид!!!! Все было организованно на высшем уровне. Карина, огромное Вам спасибо за этот удивительный день!!!
    Невероятно прекрасный маршрут по ущелью с КаринойНевероятно прекрасный маршрут по ущелью с КаринойНевероятно прекрасный маршрут по ущелью с Кариной

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
  2. Треккинг к озеру Гийбашкель (из Нальчика)
  3. Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Гижгит
  7. Чегемское ущелье
  8. Черекское ущелье
  9. Аушигер
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 3950 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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