Три города Чечни

За последние годы Грозный преобразился

Индивидуальная
За последние годы Грозный преобразился.

Вы сами можете убедиться в этом.

Приглашаем вас в однодневное путешествие в Грозный.

С нами вы прогуляетесь по улочкам города, поднимитесь на смотровую площадку на вершине Грозный-Сити и рассмотрите изнутри мечеть «Сердце Чечни».

В конце экскурсии вы побываете в городе Аргун, где построена мечеть в стиле хай-тек.
Три города Чечни
Три города Чечни
Три города Чечни
Три города Чечни
Три города Чечни
Три города Чечни

Что вас ожидает 🤩

  • Город Грозный
  • Мечеть “Сердце Чечни” имени Ахмата Кадырова
  • Грозный-Сити
  • Мост через рек у Сунжу
  • Аргун
  • Мечеть имени Аймани Кадровой
Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова
Главная достопримечательность Грозного — это самая большая мечеть в Европе, самые высокие минареты в России (63 метра), самая большая люстра из кристаллов Swarovski и огромный купол. Мечеть вмещает 5 000 человек и 5 000 человек на прилегающей территории. Отделка очень богатая: мрамор, ковры, люстры (36 штук), михраб из белого мрамора. Построена в османском стиле и очень напоминает Мечеть в Стамбуле.

Грозный-Сити

Пять высоток, в которых располагаются офисные помещения, гостиница. жилые квартиры, магазины. Это самые высокие высотки в России (после Москвы-Сити), и вы почти в Арабских Эмиратах. Часы на одной из башен — 14 метров в диаметре — самые большие в Европе.
Мост через рек у Сунжу у Грозного-Сити очень похож на мост им. Александра III в Париже, только вместо коней Вайнахские башни. Здесь же на площади новый восстановленный православный храм Михаила Архангела.

Мемориал ВОВ и мечеть «Матери Чечни»

Самый масштабный мемориал, который считается одним из самых больших в России, посвящен победе в Великой Отечественной войне — Грозненская Аллея Славы. Здесь находится музей им. Ахмата Кадырова, построенный в кратчайшие сроки — всего за 4 месяца.
Наша экскурсия заканчивается в Аргуне, где построена замечательная мечеть имени Аймани Кадровой — матери Рамзана Кадырова. Мечеть, словно летающая тарелка, стеклянная, воздушная, очень женская, теплая. В вечерней подсветке разноцветна: голубая, салатовая, сиреневая, розовая. Хороша!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
Что не входит
  • Питание
  • Подъем на смотровую площадку
Место начала и завершения?
Назначает турист
Когда и сколько длится
Когда: в любой день в 9.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно на дорогу возьмите с собой паспорта
  • А так же наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в любой день в 9.00

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