Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова

Главная достопримечательность Грозного — это самая большая мечеть в Европе, самые высокие минареты в России (63 метра), самая большая люстра из кристаллов Swarovski и огромный купол. Мечеть вмещает 5 000 человек и 5 000 человек на прилегающей территории. Отделка очень богатая: мрамор, ковры, люстры (36 штук), михраб из белого мрамора. Построена в османском стиле и очень напоминает Мечеть в Стамбуле.

Грозный-Сити

Пять высоток, в которых располагаются офисные помещения, гостиница. жилые квартиры, магазины. Это самые высокие высотки в России (после Москвы-Сити), и вы почти в Арабских Эмиратах. Часы на одной из башен — 14 метров в диаметре — самые большие в Европе.

Мост через рек у Сунжу у Грозного-Сити очень похож на мост им. Александра III в Париже, только вместо коней Вайнахские башни. Здесь же на площади новый восстановленный православный храм Михаила Архангела.

Мемориал ВОВ и мечеть «Матери Чечни»

Самый масштабный мемориал, который считается одним из самых больших в России, посвящен победе в Великой Отечественной войне — Грозненская Аллея Славы. Здесь находится музей им. Ахмата Кадырова, построенный в кратчайшие сроки — всего за 4 месяца.

Наша экскурсия заканчивается в Аргуне, где построена замечательная мечеть имени Аймани Кадровой — матери Рамзана Кадырова. Мечеть, словно летающая тарелка, стеклянная, воздушная, очень женская, теплая. В вечерней подсветке разноцветна: голубая, салатовая, сиреневая, розовая. Хороша!