Величественный город Грозный

За последние годы Грозный преобразился

4.8
10 отзывов
За последние годы Грозный преобразился.

Вы сами можете убедиться в этом.

Приглашаем вас в однодневное путешествие в Грозный.

С нами вы прогуляетесь по улочкам города, поднимитесь на смотровую площадку на вершине Грозный-Сити и рассмотрите изнутри мечеть «Сердце Чечни».

В конце экскурсии вы побываете в городе Аргун, где построена мечеть в стиле хай-тек.
Величественный город Грозный
Величественный город Грозный
Величественный город Грозный
Величественный город Грозный
Величественный город Грозный
Величественный город Грозный

Что вы увидите 🤩

  • город Грозный
  • мечеть “Сердце Чечни” имени Ахмата Кадырова
  • Грозный-Сити
  • Мост через рек у Сунжу
  • Аргун
  • мечеть имени Аймани Кадровой
Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова
Главная достопримечательность Грозного — это самая большая мечеть в Европе, самые высокие минареты в России (63 метра), самая большая люстра из кристаллов Swarovski и огромный купол. Мечеть вмещает 5 000 человек и 5 000 человек на прилегающей территории. Отделка очень богатая: мрамор, ковры, люстры (36 штук), михраб из белого мрамора. Построена в османском стиле и очень напоминает Мечеть в Стамбуле.
Грозный-Сити
Пять высоток, в которых располагаются офисные помещения, гостиница. жилые квартиры, магазины. Это самые высокие высотки в России (после Москвы-Сити), и вы почти в Арабских Эмиратах. Часы на одной из башен — 14 метров в диаметре — самые большие в Европе.
Мост через рек у Сунжу у Грозного-Сити очень похож на мост им. Александра III в Париже, только вместо коней Вайнахские башни. Здесь же на площади новый восстановленный православный храм Михаила Архангела.
Мемориал ВОВ и мечеть «Матери Чечни»
Самый масштабный мемориал, который считается одним из самых больших в России, посвящен победе в Великой Отечественной войне — Грозненская Аллея Славы. Здесь находится музей им. Ахмата Кадырова, построенный в кратчайшие сроки — всего за 4 месяца.
Наша экскурсия заканчивается в Аргуне, где построена замечательная мечеть имени Аймани Кадровой — матери Рамзана Кадырова. Мечеть, словно летающая тарелка, стеклянная, воздушная, очень женская, теплая. В вечерней подсветке разноцветна: голубая, салатовая, сиреневая, розовая. Хороша!
🚩 Начало: ул. Канукоева, 6. Курортный зал «Кабардинка»
🏁 Место завершения: ул. Канукоева, 6. Курортный зал "Кабардинка"
 Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
 Что не входит
  • Питание
Важная информация
  • Место сбора находится рядом с Курортным залом «Кабардинка». Можно доехать на маршрутках:1
  • 17
  • 10 и на 6 троллейбусе.
Время проведения: по средам и воскресеньям в 07:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Автоликон П.
Автоликон П.
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