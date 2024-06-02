Описание экскурсии

Что вас ожидает: Оздоровление и релаксация На маршруте вас ждут лечебные источники, оздоровительные и природные. Погрузитесь в терапевтическое воздействие природы, ощутите ее силу и влияние на ваш организм. Это не только путешествие, но и забота о своем здоровье. Завораживающие локации На каждом этапе нашего путешествия вас ждут красивейшие локации, где природа раскроется во всей своей славе. Пейзажи будут разнообразными и завораживающими, вы увидите Кавказ во всей его красе, будто вращаясь на 360 градусов. Водопады — великолепие природы Три великолепных водопада — Султан, Каракая-Су и Кызылкол-Ку, будут вас ждать на пути. Вы ощутите их свежесть, мощь и красоту. Эти природные шедевры наполнят ваш опыт непередаваемыми впечатлениями. Пикник в Раю А чтобы восполнить силы и насладиться вкусами природы, мы предлагаем организовать пикник в одном из самых красивых мест. Отведайте вкуснейшие блюда и насладитесь общением в окружении удивительной природы. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.