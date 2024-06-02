Это не просто экскурсия, а уникальный опыт путешествия, который оставит у вас незабываемые впечатления. Впереди вас ждут яркие моменты и захватывающие виды — всё это с нами на минивэне!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Оздоровление и релаксация На маршруте вас ждут лечебные источники, оздоровительные и природные. Погрузитесь в терапевтическое воздействие природы, ощутите ее силу и влияние на ваш организм. Это не только путешествие, но и забота о своем здоровье. Завораживающие локации На каждом этапе нашего путешествия вас ждут красивейшие локации, где природа раскроется во всей своей славе. Пейзажи будут разнообразными и завораживающими, вы увидите Кавказ во всей его красе, будто вращаясь на 360 градусов. Водопады — великолепие природы Три великолепных водопада — Султан, Каракая-Су и Кызылкол-Ку, будут вас ждать на пути. Вы ощутите их свежесть, мощь и красоту. Эти природные шедевры наполнят ваш опыт непередаваемыми впечатлениями. Пикник в Раю А чтобы восполнить силы и насладиться вкусами природы, мы предлагаем организовать пикник в одном из самых красивых мест. Отведайте вкуснейшие блюда и насладитесь общением в окружении удивительной природы. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
воскресенье 08:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Пикник
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Киримова, 146, Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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