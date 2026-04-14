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Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика

Посетить знаковые места города - на автобусной экскурсии по Нальчику
Архитектура, культурные традиции и немного гастрономического удовольствия — без спешки и утомительных переходов.

Вы отправитесь к Шато-Эркен, узнаете, как на Кавказе появился замок в европейском стиле, и прогуляетесь по его территории, заглянете в собор Марии Магдалины, а завершите маршрут сладкой остановкой в магазине фабрики «Нальчик Сладость».
5
2 отзыва
Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика
Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика
Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика

Описание экскурсии

Замок Шато-Эркен

Вы посетите замковый комплекс Шато-Эркен и исследуете его территорию. Услышите, как появился этот архитектурный объект, в чём его особенность и почему Шато-Эркен стал одной из самых узнаваемых местных достопримечательностей.

Кафедральный собор Марии Магдалины

Продолжите маршрут по городу и посетите знаковый собор. Мы поговорим о культурных и религиозных традициях Нальчика, значении местных храмов и их архитектуре.

Магазин фабрики «Нальчик Сладость

Вам расскажут о традициях местного производства, роли предприятия в жизни города и о том, какие сладости считают визитной карточкой региона.

Организационные детали

  • Транспорт зависит от количества участников. Это может быть большой автобус или микроавтобус
  • Посадочные места организатор распределяет заранее. Чем раньше вы забронируете экскурсию, тем выше вероятность занять место ближе к началу салона
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

во вторник в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет1302 ₽
Стандартный1568 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 278 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
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Ирина
Экскурсия достаточно интересная, организация чёткая, локации неплохие. Гид, Мухаммед, очень интересно преподносит информацию, моментами с юмором. Время пролетело незаметно.
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