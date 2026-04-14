Архитектура, культурные традиции и немного гастрономического удовольствия — без спешки и утомительных переходов.
Вы отправитесь к Шато-Эркен, узнаете, как на Кавказе появился замок в европейском стиле, и прогуляетесь по его территории, заглянете в собор Марии Магдалины, а завершите маршрут сладкой остановкой в магазине фабрики «Нальчик Сладость».
Вы отправитесь к Шато-Эркен, узнаете, как на Кавказе появился замок в европейском стиле, и прогуляетесь по его территории, заглянете в собор Марии Магдалины, а завершите маршрут сладкой остановкой в магазине фабрики «Нальчик Сладость».
Описание экскурсии
Замок Шато-Эркен
Вы посетите замковый комплекс Шато-Эркен и исследуете его территорию. Услышите, как появился этот архитектурный объект, в чём его особенность и почему Шато-Эркен стал одной из самых узнаваемых местных достопримечательностей.
Кафедральный собор Марии Магдалины
Продолжите маршрут по городу и посетите знаковый собор. Мы поговорим о культурных и религиозных традициях Нальчика, значении местных храмов и их архитектуре.
Магазин фабрики «Нальчик Сладость
Вам расскажут о традициях местного производства, роли предприятия в жизни города и о том, какие сладости считают визитной карточкой региона.
Организационные детали
- Транспорт зависит от количества участников. Это может быть большой автобус или микроавтобус
- Посадочные места организатор распределяет заранее. Чем раньше вы забронируете экскурсию, тем выше вероятность занять место ближе к началу салона
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
во вторник в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|1302 ₽
|Стандартный
|1568 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 278 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
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Экскурсия достаточно интересная, организация чёткая, локации неплохие. Гид, Мухаммед, очень интересно преподносит информацию, моментами с юмором. Время пролетело незаметно.
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