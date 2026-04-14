Архитектура, культурные традиции и немного гастрономического удовольствия — без спешки и утомительных переходов. Вы отправитесь к Шато-Эркен, узнаете, как на Кавказе появился замок в европейском стиле, и прогуляетесь по его территории, заглянете в собор Марии Магдалины, а завершите маршрут сладкой остановкой в магазине фабрики «Нальчик Сладость».

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Описание экскурсии

Замок Шато-Эркен

Вы посетите замковый комплекс Шато-Эркен и исследуете его территорию. Услышите, как появился этот архитектурный объект, в чём его особенность и почему Шато-Эркен стал одной из самых узнаваемых местных достопримечательностей.

Кафедральный собор Марии Магдалины

Продолжите маршрут по городу и посетите знаковый собор. Мы поговорим о культурных и религиозных традициях Нальчика, значении местных храмов и их архитектуре.

Магазин фабрики «Нальчик Сладость

Вам расскажут о традициях местного производства, роли предприятия в жизни города и о том, какие сладости считают визитной карточкой региона.

Организационные детали