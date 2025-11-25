День, насыщенный впечатлениями, начинается с посещения водопада Адай-Су, который, несмотря на своё название, поражает мощью.
Затем прогулка по Чегемской теснине, где величественные скалы и потоки воды создают неповторимую атмосферу. Уникальный некрополь села Эльтюбю перенесёт в прошлое, а водопад Абай-Су впечатлит своей высотой. Это путешествие запомнится надолго и подарит массу эмоций
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Величественные водопады
- 🏞 Уникальные природные виды
- 🗿 Древние археологические памятники
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📜 Легенды и истории Кавказа
Что можно увидеть
- Водопад Адай-Су
- Чегемская теснина
- Некрополь села Эльтюбю
- Водопад Абай-Су
Описание экскурсии
Водопад Адай-Су. Несмотря на название «Малый водопад», он впечатляет своими размерами и мощью. Высота его — 30 метров.
Большие водопады и прогулка по Чегемской теснине. Вы пройдёте между величественными скалами и полюбуетесь потоками воды.
Прогулка по парадрому, единственному в своём роде на Кавказе. Здесь вы полюбуетесь видами и полетаете на параплане при желании.
Некрополь села Эльтюбю — уникальный археологический памятник 8 века, связанный ещё с первыми зороастрийцами села Лыгыт.
Абай-Су — самый высокий водопад Кабардино-Балкарии. Множество струй падают с высоты 72 метра и создают эффект непрерывного ливня.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Voxy, Toyota Alphard, Toyota Сamry, Hyundai Solaris, Renaut, Niva Travel, Toyota Land Cruiser 200, UAZ Patriot
- Примерный тайминг: время в пути туда — 1 час, обратно — 2 часа, между локациями — 15–30 мин., на каждой локации мы будем около 30–60 мин.
- Дополнительно по желанию оплачиваются: вход на смотровую в Чегемской теснине — 100 ₽ за чел., полёт на параплане — 7000 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1714 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
