Водопад Абай-Су - жемчужина Кавказа

Погрузитесь в мир Кавказа, где вас ждут величественные водопады, захватывающие виды и древние легенды. Незабываемое приключение гарантировано
День, насыщенный впечатлениями, начинается с посещения водопада Адай-Су, который, несмотря на своё название, поражает мощью.

Затем прогулка по Чегемской теснине, где величественные скалы и потоки воды создают неповторимую атмосферу. Уникальный некрополь села Эльтюбю перенесёт в прошлое, а водопад Абай-Су впечатлит своей высотой. Это путешествие запомнится надолго и подарит массу эмоций

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Величественные водопады
  • 🏞 Уникальные природные виды
  • 🗿 Древние археологические памятники
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Легенды и истории Кавказа
Водопад Абай-Су - жемчужина Кавказа© Альберт
Что можно увидеть

  • Водопад Адай-Су
  • Чегемская теснина
  • Некрополь села Эльтюбю
  • Водопад Абай-Су

Описание экскурсии

Водопад Адай-Су. Несмотря на название «Малый водопад», он впечатляет своими размерами и мощью. Высота его — 30 метров.

Большие водопады и прогулка по Чегемской теснине. Вы пройдёте между величественными скалами и полюбуетесь потоками воды.

Прогулка по парадрому, единственному в своём роде на Кавказе. Здесь вы полюбуетесь видами и полетаете на параплане при желании.

Некрополь села Эльтюбю — уникальный археологический памятник 8 века, связанный ещё с первыми зороастрийцами села Лыгыт.

Абай-Су — самый высокий водопад Кабардино-Балкарии. Множество струй падают с высоты 72 метра и создают эффект непрерывного ливня.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Voxy, Toyota Alphard, Toyota Сamry, Hyundai Solaris, Renaut, Niva Travel, Toyota Land Cruiser 200, UAZ Patriot
  • Примерный тайминг: время в пути туда — 1 час, обратно — 2 часа, между локациями — 15–30 мин., на каждой локации мы будем около 30–60 мин.
  • Дополнительно по желанию оплачиваются: вход на смотровую в Чегемской теснине — 100 ₽ за чел., полёт на параплане — 7000 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1714 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!

