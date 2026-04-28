Погрузитесь в сказку Кавказа, где на водной глади возвышается древний замок, а в глубине ущелий скрывается бирюзовое карстовое озеро — одно из самых глубоких в Европе.
Вы пройдете по краю величественной Черекской теснины, узнаете её историю и самые сокровенные тайны, а также откроете для себя богатые традиции и обычаи местных народов, навеки вписанные в этот суровый горный ландшафт.
Описание экскурсииЛегенды Кавказа: замок над водой, бирюзовое озеро и сердце теснины Позвольте себе путешествие в мир, где история застыла в камне древних крепостей, а природа создаёт поразительные чудеса в глубине горных ущелий. Вы увидите и узнаете:
- Таинственный замок на воде — вы не только увидите уникальную крепость, возведённую прямо на водной глади, но и прогуляетесь по её территории, погрузившись в историю её создания и архитектурные секреты.
- Голубая жемчужина Кавказа — одно из самых глубоких карстовых озёр Европы, чьи воды переливаются невероятными бирюзовыми оттенками. Мы откроем вам его истинную глубину и легенды.
- Величественная Черекская теснина — вы пройдёте по краю одного из глубочайших каньонов, узнаете о его рекордной высоте и самой узкой части, где река бурлит в каменных тисках.
- Душа края — мы поделимся с вами богатой историей, обычаями и традициями местных народов, чья жизнь веками гармонировала с этой суровой и прекрасной природой. Это путешествие — ключ к пониманию духа Кавказа, где каждая скала, каждое озеро и древняя стена рассказывают свою вековую сагу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шато Эркен
- Голубое озеро
- Черекская теснина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход на территорию замка - 100 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Экскурсия прошла просто великолепно. Гид Астемир прибыл в обговоренное место и время вовремя. Виды шикарные. Рекомендуем
