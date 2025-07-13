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нельзя, а что можно? Обойти за несколько минут пруд рядом с «шато» и возвращаться в автобус. За 10 минут до подъезда к новоделу гид Анзор объявил, что вход на территорию стоит не 50 рублей, как указано в билете, а 100.