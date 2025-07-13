Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
25 июл в 06:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно в 09:00. Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Завтра в 09:00
25 июл в 09:00
6000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Чегемские водопады и замок Шато-Эркен в Нальчике
Групповая экскурсия по Нальчику: Чегемские водопады, Чегемская теснина и Шато-Эркен ждут вас. Увидите фазанов и павлинов, прогуляетесь по территории замка
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
26 июл в 11:00
2 авг в 11:00
1710 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадя13 июля 2025Прекрасная экскурсия. Красивые виды, природа, горы. Интересный гид. Хорошо провели время. Жаль в Шато нет больше винодельни и виноградники вокруг
- ИИрина10 июля 2025Все очень понравилось, гиды все подробно расскащывают
- ММаргарита11 июня 2025Экскурсия в Чегемское ущелье отличная, но зачем на привезли к какому- то нрводелу под названием шато, мне непонятно. Зайти туда
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Замок Шато-Эркен»
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