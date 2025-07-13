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Замок Шато-Эркен – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Шато-Эркен» в Нальчике, цены от 1710 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
25 июл в 06:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
На микроавтобусе
8 часов
76 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно в 09:00. Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Завтра в 09:00
25 июл в 09:00
6000 ₽ за человека
Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
На автобусе
7 часов
44 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Чегемские водопады и замок Шато-Эркен в Нальчике
Групповая экскурсия по Нальчику: Чегемские водопады, Чегемская теснина и Шато-Эркен ждут вас. Увидите фазанов и павлинов, прогуляетесь по территории замка
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
26 июл в 11:00
2 авг в 11:00
1710 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надя
    13 июля 2025
    Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
    Прекрасная экскурсия. Красивые виды, природа, горы. Интересный гид. Хорошо провели время. Жаль в Шато нет больше винодельни и виноградники вокруг
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    в не ухоженном виде, жаль смотреть что погибает столь большой труд. Бывшему хозяину респект. Надеюсь нынешний владелец воссоздаст было величие этого места.

  • И
    Ирина
    10 июля 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
    Все очень понравилось, гиды все подробно расскащывают
  • М
    Маргарита
    11 июня 2025
    Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
    Экскурсия в Чегемское ущелье отличная, но зачем на привезли к какому- то нрводелу под названием шато, мне непонятно. Зайти туда
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    нельзя, а что можно? Обойти за несколько минут пруд рядом с «шато» и возвращаться в автобус. За 10 минут до подъезда к новоделу гид Анзор объявил, что вход на территорию стоит не 50 рублей, как указано в билете, а 100.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Замок Шато-Эркен»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
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  2. Голубые озера
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  4. Эльбрус
  5. Самое главное
  6. Гижгит
  7. Черекское ущелье
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Замок Шато-Эркен" можно забронировать 3 экскурсии от 1710 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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