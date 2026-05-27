Давайте проведём неторопливый день без суеты! Погуляем у замка Шато Эркен, похожего на средневековый. Понаблюдаем за лебедями, которые здесь живут, — они совершенно не боятся людей. По желанию вы позавтракаете в изящных беседках. А затем отправимся на релакс — вас ждут термальные источники с целебной водой.
Описание экскурсии
Замок Шато Эркен напоминает европейские средневековые постройки. Мы прогуляемся вокруг озера, полюбуемся замком и посмотрим на лебедей, уток и павлинов, обитающих на его территории.
Горячие источники Гедуко — место для спокойного и полезного отдыха. Минеральная вода оказывает расслабляющее воздействие на организм, а бассейны с температурой от +25 до +45 °C позволяют выбрать наиболее комфортный для себя вариант.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan Terrano или аналогичном
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- В каждой локации мы проведём примерно по 1 часу, дорога занимает около 2 часов
- Дополнительные расходы: вход на территорию замка 100 ₽ за чел., термальные источники — 500 ₽ за чел., питание — по желанию
- С вами буду я или другой представитель нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Соборной мечети
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 380 туристов
С 2012 года наша команда проводит экскурсии с полётами на параплане. Экскурсии с полётами мы планируем заранее, за несколько дней мониторим четыре специализированных прогноза погоды и выбираем лучший день для полётов. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами сотни полётов и сотни часов, проведённых в небе. Проводим и другие экскурсии — наши гиды прекрасно знают историю многих удивительных мест.
