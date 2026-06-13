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осталось куча впечатлений и воспоминаний, организатор все объяснил помог ответив на все вопросы, гид останавливался на всех хороших местах, посетили верхнюю Балкарию, Озера и горячие источники(это в крации), в дороге было не скучно постоянно что то рассказывали шутили, фоткались и снимали, всем советую взять этот тур не пожалеете, у нас остались только отличные воспоминания