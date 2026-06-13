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Перезагрузка – экскурсии в Нальчике

Найдено 6 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Нальчике, цены от 2975 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Джиппинг
На машине
5 часов
-
15%
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Начало: Курзал «Кабардинка»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
5 июл в 12:00
6 июл в 12:00
2975 ₽3500 ₽ за человека
Экодень в окрестностях Нальчика
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Нальчика - в Шато Эркен: гастрономическое путешествие
На машине
7 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Из Нальчика - в Шато Эркен: гастрономическое путешествие
Исследовать самый высокогорный регион России через взаимосвязь традиционной кухни и природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
5 июл в 09:00
4500 ₽ за человека
Замок Шато Эркен и источники Гедуко - из Нальчика
На машине
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Замок Шато Эркен и источники Гедуко - из Нальчика
Увидеть современную крепость и отдохнуть в лечебных бассейнах с термальной водой
Начало: У Соборной мечети
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
4 июл в 09:30
4900 ₽ за человека
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: На Площади 400-летия
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 13 июн 2026
Большое спасибо за экскурсию! Были 13 июня, проездили и прошли очень много) Супер интересный гид, помог нам скорректировать план, чтобы
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успели максимум, рассказал множество интереснейших историй, показал интереснейшие локации (даже те,которые изначально не планировались,но были по пути, так что везде успели). Остались яркие и приятнейшие впечатления,спасибо!

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Е
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 31 мая 2026
Были на экскурсии с Альбертом.Самый лучший экскурсовод из тех с кем приходилось встречаться,а мне есть с кем сравнивать. Выбирайте его! Не пожалеете!
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Д
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом Азаматом. Поездка была легкой и непринужденной, материал подавался очень доступно, очень внимательный гид. Машина комфортабельная, водитель профессионал. Обязательно закажем другие экскурсии у вас!» Диляра
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом
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О
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Дата посещения: 17 фев 2026
Большое спасибо Альбурту за удивительный тур. За чуткость к нашему сынулику который не особо хорошо себя чувствовал на серпантине. Альбепт рассказал и показал самые красивые места , мы в восторге. Мы рекомендуем туры с Альбертом. Он супер !!!!
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К
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Дата посещения: 31 окт 2025
Экскурсия с Исламом 31.10.25 была великолепна .Нас с сыном забрали от нашего дома на чистой,удобной,безопасной машине.В начале поездки Ислам подробно
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рассказал,как будет проходить экскурсия,проинструктировал о правилах безопасности.По пути мы узнали много новой информации о Кабардино-Балкарии,Нальчике и Кавказских горах. Побывали на Голубых озёрах,в Верхней Балкарии,вскарабкались на "Язык Тролля".Ислам внимательный,заботливый инструктор,опытный водитель и просто замечательный человек.Огромное спасибо организаторам за отличную работу!

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Д
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли этот небольшой тур, съездив
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осталось куча впечатлений и воспоминаний, организатор все объяснил помог ответив на все вопросы, гид останавливался на всех хороших местах, посетили верхнюю Балкарию, Озера и горячие источники(это в крации), в дороге было не скучно постоянно что то рассказывали шутили, фоткались и снимали, всем советую взять этот тур не пожалеете, у нас остались только отличные воспоминания

Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли+6
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
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Татьяна
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
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Елена
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Благодарю Альберта за организацию экскурсии, а также гида Шамиля.
Всё было чудесно, душевно, безопасно)
Маршрут живописный, Шамиль очень эрудированный и учтивый молодой человек) Благодарю за беседу и приятное времяпрепровождение
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Елена
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Огромнейшая благодарность Альберту за экскурсию. Нет слов, чтобы выразить все эмоции, ничего подобного я никогда не видела. Цветущие луга, величественные
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горы и чистейший воздух. Было очень познавательно и интересно, Альберт доносит информацию понятным языком. Все наши пожелания учитывались, мы посетили все возможные места, чтобы на память нам остались нереальные фотографии. Спасибо огромное за чудесный день, мы обязательно приедем еще.

Огромнейшая благодарность Альберту за экскурсию. Нет слов, чтобы выразить все эмоции, ничего подобного я никогда не
Огромнейшая благодарность Альберту за экскурсию. Нет слов, чтобы выразить все эмоции, ничего подобного я никогда не
Огромнейшая благодарность Альберту за экскурсию. Нет слов, чтобы выразить все эмоции, ничего подобного я никогда не
Огромнейшая благодарность Альберту за экскурсию. Нет слов, чтобы выразить все эмоции, ничего подобного я никогда не
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В
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Поездка к Языку Тролля была организованна прекрасно. С погодой повезло.
Алексей превосходный водитель и экскурсовод. Мы много от него узнали о
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Кабардино-балкарии, об обычаях, истории республики.
останавливались на всех интересных локациях. Успели и фото сделать и насладиться красивейшими видами.
Алексей сделал незабываемые фотографии.
Рекомендую компанию Альберта и особенно водителя Алексея.

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Всего 76 отзывов в Нальчике в категории "Перезагрузка"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии;
  2. Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика;
  3. Экодень в окрестностях Нальчика;
  4. Из Нальчика - в Шато Эркен: гастрономическое путешествие;
  5. Замок Шато Эркен и источники Гедуко - из Нальчика.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Эльбрус;
  3. Чегемские водопады;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  7. Гижгит;
  8. Приэльбрусье;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Перезагрузка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2975 до 17 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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