Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Мини-группа
до 5 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Начало: Курзал «Кабардинка»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
5 июл в 12:00
6 июл в 12:00
2975 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Нальчика - в Шато Эркен: гастрономическое путешествие
Исследовать самый высокогорный регион России через взаимосвязь традиционной кухни и природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
5 июл в 09:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Замок Шато Эркен и источники Гедуко - из Нальчика
Увидеть современную крепость и отдохнуть в лечебных бассейнах с термальной водой
Начало: У Соборной мечети
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
4 июл в 09:30
4900 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: На Площади 400-летия
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Дата посещения: 13 июн 2026
Большое спасибо за экскурсию! Были 13 июня, проездили и прошли очень много) Супер интересный гид, помог нам скорректировать план, чтобы
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Е
Дата посещения: 31 мая 2026
Были на экскурсии с Альбертом.Самый лучший экскурсовод из тех с кем приходилось встречаться,а мне есть с кем сравнивать. Выбирайте его! Не пожалеете!
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Д
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом Азаматом. Поездка была легкой и непринужденной, материал подавался очень доступно, очень внимательный гид. Машина комфортабельная, водитель профессионал. Обязательно закажем другие экскурсии у вас!» Диляра
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О
Дата посещения: 17 фев 2026
Большое спасибо Альбурту за удивительный тур. За чуткость к нашему сынулику который не особо хорошо себя чувствовал на серпантине. Альбепт рассказал и показал самые красивые места , мы в восторге. Мы рекомендуем туры с Альбертом. Он супер !!!!
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К
Дата посещения: 31 окт 2025
Экскурсия с Исламом 31.10.25 была великолепна .Нас с сыном забрали от нашего дома на чистой,удобной,безопасной машине.В начале поездки Ислам подробно
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Д
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли этот небольшой тур, съездив
+6
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Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
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Благодарю Альберта за организацию экскурсии, а также гида Шамиля.
Всё было чудесно, душевно, безопасно)
Маршрут живописный, Шамиль очень эрудированный и учтивый молодой человек) Благодарю за беседу и приятное времяпрепровождение
Всё было чудесно, душевно, безопасно)
Маршрут живописный, Шамиль очень эрудированный и учтивый молодой человек) Благодарю за беседу и приятное времяпрепровождение
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Огромнейшая благодарность Альберту за экскурсию. Нет слов, чтобы выразить все эмоции, ничего подобного я никогда не видела. Цветущие луга, величественные
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В
Поездка к Языку Тролля была организованна прекрасно. С погодой повезло.
Алексей превосходный водитель и экскурсовод. Мы много от него узнали о
Алексей превосходный водитель и экскурсовод. Мы много от него узнали о
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Всего 76 отзывов в Нальчике в категории "Перезагрузка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Перезагрузка»
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