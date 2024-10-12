Туры на 3 дня в Нальчике

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Нальчике, цены от 37 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Начало: Г. Нальчик
7 мар в 10:00
1 мая в 10:00
от 45 000 за человека
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Зима
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Зима
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
5 янв в 10:00
от 45 500 за человека
Мультиактив на Эльбрусе
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Мультиактив на Эльбрусе
Начало: Г. Нальчик
12 дек в 10:00
от 37 500 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «3-дневные туры»

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  1. Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
  2. Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Зима
  3. Мультиактив на Эльбрусе
Сколько стоит тур в Нальчике в ноябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 37 500 до 45 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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