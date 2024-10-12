4 дня
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Начало: Г. Нальчик
7 мар в 10:00
1 мая в 10:00
от 45 000₽ за человека
4 дня
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Зима
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
5 янв в 10:00
от 45 500₽ за человека
4 дня
Мультиактив на Эльбрусе
Начало: Г. Нальчик
12 дек в 10:00
от 37 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей12 октября 2024Все понравилось, спасибо, без напрягов и проблем, и супер гид на месте, спасибо!
- ААлексей12 октября 2024Спасибо!
- ППереверзева6 октября 2024Тур замечательный, посетила "жемчужины" кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые, ухоженные. Сохранилось много исторических
- ППереверзева6 октября 2024Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍
- ААнна30 августа 2024Тур понравился, организация хорошая. По сложности для меня лично все было "по-лайту", но некоторым участникам было сложно иногда. Все таки некоторая физическая подготовка нужна. Достаточно времени было и отдохнуть самостоятельно вечером после ходовых дней. Природа красивая.
- ААнна30 августа 2024Гиды хорошие, весёлые, эрудированные.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Нальчике в ноябре 2024
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