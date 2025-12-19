Это спокойная и познавательная прогулка по Большой Печёрской — улице, где до революции сосредоточились городские усадьбы.
Мы поговорим о садах, владельцах, исчезнувших прудах и деталях, которые делают эту часть города особенной.
Через фотографии, карты и небольшие наблюдения вы увидите, каким Нижний был раньше и что от его усадебной культуры сохранилось сегодня.
Описание экскурсии
- Прогулка от Александровского сада до Чернопрудского сквера.
- Дома и усадебные владения Бурмистровых, Зевеке, Башкировых, Рукавишниковых.
- Литературный музей Горького, дом Климова, музыкальная школа им. Виллуана.
- Разговор о купеческих династиях и их небольших городских садах.
- Сопоставление: дореволюционные фото, карта 1859 года, современные виды.
- Небольшие «поиски деталей» по ходу маршрута.
Темы, которые мы обсудим
- Особенности русских усадебных садов.
- Как менялись зелёные территории Нижнего и почему.
- Что представляли собой сады Бурмистровых, Зевеке, Рукавишниковых и других владельцев.
- Как художники и фотографы видели город.
- Где находился настоящий Чёрный пруд и что от него осталось.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхне-Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елизавета — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я аттестованный гид, родилась и выросла в Нижнем Новгороде. Много путешествую по стране и миру. Люблю формат небанальных экскурсий, поэтому именно такие и провожу в родном городе. По профессии я ландшафтный архитектор, более 10 лет создаю сады, изучаю растения и историю садово-паркового искусства. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми, кому это интересно.
