Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Сколько любовных историй — романтических, трагических, пылких — разыгрывалось на улицах Нижнего Новгорода в разные эпохи! На прогулке по Большой Покровской улице я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах. Вы узнаете, что кем была муза автора романса «Очи чёрные» и в честь кого назван кратер на Венере.