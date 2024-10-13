7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода (в группе)

Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера
Сколько любовных историй — романтических, трагических, пылких — разыгрывалось на улицах Нижнего Новгорода в разные эпохи! На прогулке по Большой Покровской улице я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах. Вы узнаете, что кем была муза автора романса «Очи чёрные» и в честь кого назван кратер на Венере.
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода (в группе)
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода (в группе)
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Я познакомлю вас с жизнью, творчеством и любовными историями прославленных нижегородцев и гостей города. И прочитаю 7 оригинальных любовных писем влюблённых, имена которых вы наверняка слышали, написанных в разные годы.

Вы увидите:

  • Драматический театр им. М. Горького — один из старейших в стране
  • Государственный банк, украшенный резьбой по камню и больше напоминающий замок
  • Уютные дворики, гостеприимные кафе и сувенирные лавочки, где можно купить казаковскую филигрань или городецкие пряники

И узнаете:

  • Имя чьей возлюбленной носит кратер на Венере
  • Кому посвящён роман «Очи чёрные»
  • Как связан с Нижним Новгородом Фёдор Достоевский

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, напитки.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 16 лет (из-за специфики темы — есть рассказы про расставания и уход из семьи). Дети младше — на усмотрение родителей.

в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с памятником городовому
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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