Сколько любовных историй — романтических, трагических, пылких — разыгрывалось на улицах Нижнего Новгорода в разные эпохи! На прогулке по Большой Покровской улице я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах. Вы узнаете, что кем была муза автора романса «Очи чёрные» и в честь кого назван кратер на Венере.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Я познакомлю вас с жизнью, творчеством и любовными историями прославленных нижегородцев и гостей города. И прочитаю 7 оригинальных любовных писем влюблённых, имена которых вы наверняка слышали, написанных в разные годы.
Вы увидите:
- Драматический театр им. М. Горького — один из старейших в стране
- Государственный банк, украшенный резьбой по камню и больше напоминающий замок
- Уютные дворики, гостеприимные кафе и сувенирные лавочки, где можно купить казаковскую филигрань или городецкие пряники
И узнаете:
- Имя чьей возлюбленной носит кратер на Венере
- Кому посвящён роман «Очи чёрные»
- Как связан с Нижним Новгородом Фёдор Достоевский
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, напитки.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 16 лет (из-за специфики темы — есть рассказы про расставания и уход из семьи). Дети младше — на усмотрение родителей.
в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с памятником городовому
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 402 туристов
Меня зовут Арина. Провожу экскурсии с 2015 года. Люблю рассказывать. Делиться прочитанным. Показывать лучшее. Находить главное.Задать вопрос
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