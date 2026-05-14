Всем привет, я Никола, гид с Ямской слободы! Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской. Если кремль — это Сердце города, то она — его душа. Поговорим с вами о судьбах и поступках людей, которые жили здесь в разные времена. Вы перенесётесь в прошлое и поймёте, что история может быть совсем не скучной!

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Описание экскурсии

Погружение в историю

Каждый из вас получит приёмник с наушниками, чтобы слышать меня на расстоянии до 60 метров. И мы отправимся в увлекательное 2-часовое путешествие. Вы увидите памятник Минину и Пожарскому, чайную «Столбы», Бугровскую ночлежку, здание Соляной биржи, Троицкую церковь, доходный дом Переплётчикова, памятник «Соляной афере», Речной вокзал, дом, где жил уважаемый Андрей Иваныч Дельвиг и многое-многое другое.

Моя экскурсия — это не монолог, а полноценное общение с участниками. Расскажу обо всём интересно, ярко и доступно — в стиле «Орла и Решки», но в самобытной манере.

Вы узнаете:

Что не так с памятником Минину и Пожарскому и чем он отличается от московского?

Где находился дом одного из самых известных убийц нашей страны?

Где стояла нижегородская Пизанская башня?

Благодаря кому ярмарка перебралась в Нижний?

Как русская ментальность губит жизнь и карьеры талантливых людей?

Когда Волга потекла вспять?

И другие любопытные факты из жизни тех, кто творил историю города.

Организационные детали