Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Всем привет, я Никола, гид с Ямской слободы! Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской. Если Кремль — это Сердце города, то она — его душа. Поговорим с вами о судьбах и поступках людей, которые жили здесь в разные времена. Вы перенесётесь в прошлое и поймёте, что история может быть совсем не скучной!
Ближайшие даты:
21
авг
авг
23
авг
авг
28
авг
авг
30
авг
авг
4
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Погружение в историю
Каждый из вас получит приёмник с наушниками, чтобы слышать меня на расстоянии до 60 метров. И мы отправимся в увлекательное 2-часовое путешествие. Вы увидите памятник Минину и Пожарскому, чайную «Столбы», Бугровскую ночлежку, здание Соляной биржи, Троицкую церковь, доходный дом Переплётчикова, памятник «Соляной афере», Речной вокзал, дом, где жил уважаемый Андрей Иваныч Дельвиг и многое-многое другое.
Моя экскурсия — это не монолог, а полноценное общение с участниками. Расскажу обо всём интересно, ярко и доступно — в стиле «Орла и Решки», но в самобытной манере.
Вы узнаете:
- Что не так с памятником Минину и Пожарскому и чем он отличается от московского?
- Где находился дом одного из самых известных убийц нашей страны?
- Где стояла нижегородская Пизанская башня?
- Благодаря кому ярмарка перебралась в Нижний?
- Как русская ментальность губит жизнь и карьеры талантливых людей?
- Когда Волга потекла вспять?
- И другие любопытные факты из жизни тех, кто творил историю города.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Прогулка будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Народного Единства
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1268 туристов
Меня зовут Никола Гид. Вожу экскурсии более 7 лет, имею официальную аккредитацию. Я люблю свой город и поэтому хочу поделиться с вами его историей, чтобы вы, как и я, влюбились в него и захотели сюда вернуться, вспоминая те моменты из его жизни, которые я вам расскажу. Мои экскурсии - это настоящее путешествие в историю города! Приходите - будет душевно! Узрите град в благолепии!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
16 авг 2023
Идеальная прогулка и прекрасным экскурсоводом! Замечательная подача материала, отличное чувство юмора! Спасибо!
L
Liudmila
3 авг 2023
Николай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря на неожиданно нахлынувший дождь. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида!! Очень понравилась связь истории и современности! Большое спасибо за встречу!!! Успехов Вам и процветания!
И
Ирина
27 июля 2023
Экскурсия 26.07, впечатления не передать, было интересно и подросткам и их родителям.
Николай, благодарим за эти два часа новых знаний и позитивных эмоций 🤗
Николай, благодарим за эти два часа новых знаний и позитивных эмоций 🤗
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