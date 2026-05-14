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Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице

Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Всем привет, я Никола, гид с Ямской слободы! Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской. Если кремль — это Сердце города, то она — его душа. Поговорим с вами о судьбах и поступках людей, которые жили здесь в разные времена. Вы перенесётесь в прошлое и поймёте, что история может быть совсем не скучной!
5
83 отзыва
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице

Описание экскурсии

Погружение в историю

Каждый из вас получит приёмник с наушниками, чтобы слышать меня на расстоянии до 60 метров. И мы отправимся в увлекательное 2-часовое путешествие. Вы увидите памятник Минину и Пожарскому, чайную «Столбы», Бугровскую ночлежку, здание Соляной биржи, Троицкую церковь, доходный дом Переплётчикова, памятник «Соляной афере», Речной вокзал, дом, где жил уважаемый Андрей Иваныч Дельвиг и многое-многое другое.

Моя экскурсия — это не монолог, а полноценное общение с участниками. Расскажу обо всём интересно, ярко и доступно — в стиле «Орла и Решки», но в самобытной манере.

Вы узнаете:

  • Что не так с памятником Минину и Пожарскому и чем он отличается от московского?
  • Где находился дом одного из самых известных убийц нашей страны?
  • Где стояла нижегородская Пизанская башня?
  • Благодаря кому ярмарка перебралась в Нижний?
  • Как русская ментальность губит жизнь и карьеры талантливых людей?
  • Когда Волга потекла вспять?
  • И другие любопытные факты из жизни тех, кто творил историю города.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
  • Экскурсия состоится при любой погоде
  • Прогулка будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет1200 ₽
Стандартный билет1700 ₽
Дети до 12 лет500 ₽
Дети до 8 лет300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 8169 туристов
Для меня история всегда была непростым и скучным предметом — до тех пор, пока в 10 классе у нас не появился учитель, который зажёг наши сердца. По первому высшему образованию
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я тоже учитель, но прежде чем стать гидом, много лет работал в корпорациях, где создавал обучающие проекты и через них передавал важные жизненные ценности. И сейчас на экскурсиях для меня важно говорить о ценности нашего наследия, поэтому о нашей истории и культуре рассказываю горячо и эмоционально. Свои экскурсии создаю, отталкиваясь от простого принципа: на какой экскурсии я сам хотел бы побывать? Мы будем говорить о смыслах и ценностях русской культуры — честно, чувственно и глубоко. Поэтому приходите ко мне на экскурсии и узрите град во благолепии

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
3
2
1
Вероника
просто отлично! структурированная экскурсия по исторической улице города с которой все началось. Николай вовлекал всю группу в свой рассказ, так что скучать не приходилось) В конце мы получили приятные подарочки в виде открытки и пряника. мелочь, а приятно! тем самым о Николае как гиде только положительные эмоции, в следующий раз когда будем в Нижнем возьмем у него другую экскурсию😊
просто отлично! структурированная экскурсия по исторической улице города с которой все началось. Николай вовлекал всю группу
просто отлично! структурированная экскурсия по исторической улице города с которой все началось. Николай вовлекал всю группу
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О
Спасибо огромное за чудесную прогулку!!! Николай — настоящий профессионал, который любит свой город и свою работу. Время пролетело абсолютно незаметно! Тонкое чувство юмора и ненавязчивая работа с аудиторией сделали его рассказы восхитительными. Благодаря его историям Нижный Новгород ожил. Время приподняло занавесу тайн. Однозначно рекомендую!!
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Д
Я осталась в восторге от экскурсии и поставила бы 20 из 10. 2 часа пролетели на 1 дыхании. Столько интересных фактов, подробностей и неожиданных поворотов. Николай прекрасный рассказчик, по пути
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успевает ответить на вопросы, читает стихи, демонстрирует фотографии, когда нужно проиллюстрировать материал. Благодаря его экскурсии город стал ближе. И у меня появилось понимание роли и значения Нижнего Новгорода в рамках страны.
Да что говорить. Даже погода отступила. Начали экскурсию под дождем, а к концу небо расчистилось и светило солнце 😊

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Оксана
все отлично!
интересно, доступно, информационно дозированно.
наша пятилетка не скучала!
спасибо🙏💕
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С
Это вторая экскурсия, на которой мы побывали у Николая. После первой поняли, что к другому гиду в Нижнем не пойдем)) она уже менее про историю, а больше про людей и их душу ❤️
Это вторая экскурсия, на которой мы побывали у Николая. После первой поняли, что к другому гиду
Это вторая экскурсия, на которой мы побывали у Николая. После первой поняли, что к другому гиду
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Анна
В общей сложности была на трех экскурсиях у Николая, эта была первой, и после нее каждую следующую ждала с нетерпением. Невероятно увлекательно и душевно! Всем советую.
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