Всем привет, я Никола, гид с Ямской слободы! Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской. Если кремль — это Сердце города, то она — его душа. Поговорим с вами о судьбах и поступках людей, которые жили здесь в разные времена. Вы перенесётесь в прошлое и поймёте, что история может быть совсем не скучной!
Описание экскурсии
Погружение в историю
Каждый из вас получит приёмник с наушниками, чтобы слышать меня на расстоянии до 60 метров. И мы отправимся в увлекательное 2-часовое путешествие. Вы увидите памятник Минину и Пожарскому, чайную «Столбы», Бугровскую ночлежку, здание Соляной биржи, Троицкую церковь, доходный дом Переплётчикова, памятник «Соляной афере», Речной вокзал, дом, где жил уважаемый Андрей Иваныч Дельвиг и многое-многое другое.
Моя экскурсия — это не монолог, а полноценное общение с участниками. Расскажу обо всём интересно, ярко и доступно — в стиле «Орла и Решки», но в самобытной манере.
Вы узнаете:
- Что не так с памятником Минину и Пожарскому и чем он отличается от московского?
- Где находился дом одного из самых известных убийц нашей страны?
- Где стояла нижегородская Пизанская башня?
- Благодаря кому ярмарка перебралась в Нижний?
- Как русская ментальность губит жизнь и карьеры талантливых людей?
- Когда Волга потекла вспять?
- И другие любопытные факты из жизни тех, кто творил историю города.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Прогулка будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|1200 ₽
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
|Дети до 8 лет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 8169 туристов
Для меня история всегда была непростым и скучным предметом — до тех пор, пока в 10 классе у нас не появился учитель, который зажёг наши сердца. По первому высшему образованию
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
просто отлично! структурированная экскурсия по исторической улице города с которой все началось. Николай вовлекал всю группу в свой рассказ, так что скучать не приходилось) В конце мы получили приятные подарочки в виде открытки и пряника. мелочь, а приятно! тем самым о Николае как гиде только положительные эмоции, в следующий раз когда будем в Нижнем возьмем у него другую экскурсию😊
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо огромное за чудесную прогулку!!! Николай — настоящий профессионал, который любит свой город и свою работу. Время пролетело абсолютно незаметно! Тонкое чувство юмора и ненавязчивая работа с аудиторией сделали его рассказы восхитительными. Благодаря его историям Нижный Новгород ожил. Время приподняло занавесу тайн. Однозначно рекомендую!!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Я осталась в восторге от экскурсии и поставила бы 20 из 10. 2 часа пролетели на 1 дыхании. Столько интересных фактов, подробностей и неожиданных поворотов. Николай прекрасный рассказчик, по пути
Вам был полезен этот отзыв?
все отлично!
интересно, доступно, информационно дозированно.
наша пятилетка не скучала!
спасибо🙏💕
интересно, доступно, информационно дозированно.
наша пятилетка не скучала!
спасибо🙏💕
Вам был полезен этот отзыв?
С
Это вторая экскурсия, на которой мы побывали у Николая. После первой поняли, что к другому гиду в Нижнем не пойдем)) она уже менее про историю, а больше про людей и их душу ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
В общей сложности была на трех экскурсиях у Николая, эта была первой, и после нее каждую следующую ждала с нетерпением. Невероятно увлекательно и душевно! Всем советую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице»
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Ощутите дух купеческой эпохи, исследуя архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о знаменитых гостях города
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 15 чел.
Монополисты, монахи и царицы: район Гребешок и улица Черниговская
Найти средневековый центр Нижнего Новгорода - и не один
Начало: В сквере Интернационалистов
10 авг в 11:00
12 авг в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборРождественская - «шкатулка с секретом»
Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Сегодня в 14:30
Завтра в 17:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Загадки улицы Рождественской
Погрузитесь в атмосферу прошлого, решая логические задачи и творческие задания, исследуя тайны Рождественской улицы и её купеческой истории
Начало: Площадь Маркина
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 9400 ₽ за всё до 10 чел.
1700 ₽ за человека