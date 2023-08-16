Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице

Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Всем привет, я Никола, гид с Ямской слободы! Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской. Если Кремль — это Сердце города, то она — его душа. Поговорим с вами о судьбах и поступках людей, которые жили здесь в разные времена. Вы перенесётесь в прошлое и поймёте, что история может быть совсем не скучной!
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Ближайшие даты:
21
авг
23
авг
28
авг
30
авг
4
сен
6
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в историю

Каждый из вас получит приёмник с наушниками, чтобы слышать меня на расстоянии до 60 метров. И мы отправимся в увлекательное 2-часовое путешествие. Вы увидите памятник Минину и Пожарскому, чайную «Столбы», Бугровскую ночлежку, здание Соляной биржи, Троицкую церковь, доходный дом Переплётчикова, памятник «Соляной афере», Речной вокзал, дом, где жил уважаемый Андрей Иваныч Дельвиг и многое-многое другое.

Моя экскурсия — это не монолог, а полноценное общение с участниками. Расскажу обо всём интересно, ярко и доступно — в стиле «Орла и Решки», но в самобытной манере.

Вы узнаете:

  • Что не так с памятником Минину и Пожарскому и чем он отличается от московского?
  • Где находился дом одного из самых известных убийц нашей страны?
  • Где стояла нижегородская Пизанская башня?
  • Благодаря кому ярмарка перебралась в Нижний?
  • Как русская ментальность губит жизнь и карьеры талантливых людей?
  • Когда Волга потекла вспять?
  • И другие любопытные факты из жизни тех, кто творил историю города.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
  • Экскурсия состоится при любой погоде
  • Прогулка будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 авг 2023
Идеальная прогулка и прекрасным экскурсоводом! Замечательная подача материала, отличное чувство юмора! Спасибо!
L
3 авг 2023
Николай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря на неожиданно нахлынувший дождь. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида!! Очень понравилась связь истории и современности! Большое спасибо за встречу!!! Успехов Вам и процветания!
Николай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря наНиколай, огромное спасибо за прекрасный экскурс по улице Рождественская! очень насыщено прошло время, не смотря на
И
27 июля 2023
Экскурсия 26.07, впечатления не передать, было интересно и подросткам и их родителям.
Николай, благодарим за эти два часа новых знаний и позитивных эмоций 🤗
Экскурсия 26.07, впечатления не передать, было интересно и подросткам и их родителям.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
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Летние
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Для студентов
Зимние
Новогодние 2024
Улицы и переулки

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