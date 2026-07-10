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С Свинцова Первый раз были в Дивеево, всё понравилось, начиная с транспорта, экскурсовода Светланы, погоды и монастыря. Душевная обстановка, никуда особо не торопились, возникло желание посетить Нижний Новгород и Дивеево ещё. Светлана была внимательна к нам, рассказала много интересной и полезной информации. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Мощная экскурсия и гид Ольга! 👍🏻 Идеальный выбор для тех, кто хочет глубоко погрузиться в историю. Очень рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Наша поездка в Дивеево со Светланой была прекрасно организована и насыщена. Гид обладает обширными знаниями, учла все пожевани и сделала путешествие легким и интересным. С ее помощью мы даже спланировали дальнейший маршрут. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Тарасова Были на эскурсии в Дивеево 25.04.2021. Превосходная экскурсия, отличный гид. Интересная подача материала, широкий охват достопримечательностей. Гид Светлана выкладывается на все что, заинтересована в ознакомлении гостей с историей, давала исчерпывающие ответы на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и гида Светланы. Рекомендуем этого гида, точно не пожалеете! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Тарасова Были на эскурсии в Дивеево 25.04.2021. Превосходная экскурсия, отличный гид. Интересная подача материала, широкий охват достопримечательностей. Гид Светлана выкладывается на все что, заинтересована в ознакомлении гостей с историей, давала исчерпывающие ответы на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и гида Светланы. Рекомендуем этого гида, точно не пожалеете! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет