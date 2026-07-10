Много мест святых на Руси, где стоит побывать, но Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, что расположен в с. Дивеево, – место особенное. Это четвертый и последний удел Богоматери на Земле.
Описание экскурсииМного мест святых на Руси, где стоит побывать, но Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, что расположен в с. Дивеево, – место особенное. Это четвертый и последний удел Богоматери на Земле. В наш современный век, когда технологии, цифровизация, «сумасшедший ритм» города «захватили» человека, – это идеальное место для душевного уединения, тихой грусти и покоя. Здесь можно подумать о самом сокровенном, о том, что крепко хранишь в себе долгие годы, и о чем не хочется говорить.
Ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Дивеево
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
- Казанский храм, Троицкий собор, Благовещенский храм. Канавку Царицы Небесной. Дом-музей Паши Саровской
- Святые источники: ист. в честь Казанской иконы Божией Матери, ист. целителя Пантелеймона, ист. в честь иконы Божией Матери «Умиление»
Что включено
- Услуги гида по маршруту Нижний Новгород-Дивеево-Нижний Новгород
Что не входит в цену
- - В стоимость не включена аренда трансфера до Дивеево. Транспортное обслуживание - минивэн до 7 чел, 18000 руб. При заказе просьба уточнять и согласовывать стоимость аренды транспорта. /n - Посещение трапезной на территории монастыря или кафе в селе Дивеево по вашему усмотрению. /n - Женщинам при посещение монастыря необходимо иметь косынку, юбку. Мужчинам брюки, джинсы. /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес места встречи турист указывает дополнительно
Завершение: Нижний Новгород, конкретный адрес обговаривается с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Первый раз были в Дивеево, всё понравилось, начиная с транспорта, экскурсовода Светланы, погоды и монастыря. Душевная обстановка, никуда особо не торопились, возникло желание посетить Нижний Новгород и Дивеево ещё. Светлана была внимательна к нам, рассказала много интересной и полезной информации. Спасибо!
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Е
Мощная экскурсия и гид Ольга! 👍🏻 Идеальный выбор для тех, кто хочет глубоко погрузиться в историю. Очень рекомендую.
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Т
Наша поездка в Дивеево со Светланой была прекрасно организована и насыщена. Гид обладает обширными знаниями, учла все пожевани и сделала путешествие легким и интересным. С ее помощью мы даже спланировали дальнейший маршрут.
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Т
Были на эскурсии в Дивеево 25.04.2021. Превосходная экскурсия, отличный гид. Интересная подача материала, широкий охват достопримечательностей. Гид Светлана выкладывается на все что, заинтересована в ознакомлении гостей с историей, давала исчерпывающие ответы на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и гида Светланы. Рекомендуем этого гида, точно не пожалеете!
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Т
Были на эскурсии в Дивеево 25.04.2021. Превосходная экскурсия, отличный гид. Интересная подача материала, широкий охват достопримечательностей. Гид Светлана выкладывается на все что, заинтересована в ознакомлении гостей с историей, давала исчерпывающие ответы на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и гида Светланы. Рекомендуем этого гида, точно не пожалеете!
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Т
Были на эскурсии в Дивеево 25.04.2021. Превосходная экскурсия, отличный гид. Интересная подача материала, широкий охват достопримечательностей. Гид Светлана выкладывается на все что, заинтересована в ознакомлении гостей с историей, давала исчерпывающие ответы на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и гида Светланы. Рекомендуем этого гида, точно не пожалеете!
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