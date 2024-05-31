Экскурсии на микроавтобусе в Нижнем Новгороде с гидом по низким ценам

Найдено 7 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
«Если вы хотите поехать на минивэне или вас 5 и более человек, то доплата за аренду минивэна (5-6 человек) или микроавтобуса (7-15 человек) составит 3000 руб»
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
«Для групп 4-6 человек предоставляем минивэн с доплатой 400 руб»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270 за всё до 9 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
«В зависимости от размера группы экскурсия проходит на кроссовере Ford EcoSport или микроавтобусе Citroen Spacetourer»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«В сезон экскурсия проводится на большом автобусе до 50 человек, в несезон — на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
3076 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
«Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: По календарю с 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 800 за человека
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
«, микроавтобус — от 20 000 руб»
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
    Автобусная экскурсия от Tripster с экскурсоводом Ольгой Викторовной Бондаренко. 3 часа пролетели незаметно. Очень приятным голосом, с неиссякаемым вдохновением, Ольга
    читать дальше

    Викторовна рассказывала историю древнего Нижнего Новгорода, про людей, про события, про здания. Большая часть экскурсии на автобусе, только успевали вертеть головами, чтобы рассмотреть все интересные здания города. Но по Стрелке и в Кремле мы прошлись основательно, услышали много познавательной информации не только о выдающихся личностях давней истории, но и о современниках. И много заботы о нас, участниках экскурсии, рекомендации документальных фильмов, для тех, кто хочет узнать больше.

  • V
    Vyalkova
    29 мая 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
    Замечательный экскурсовод Ольга Викторовна. Обзорная экскурсия помогает определиться с дальнейшими планами. Комфортный автобус. Замечательно, что экскурсантов было не 50)
  • Е
    Елизавета
    29 мая 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
    Замечательный гид, который интересно рассказывала, раскрывала интересные факты, не скучно было слушать. Видно, что человек любит свою работу и подходит к ней воодушевленно.
  • К
    Карина
    28 мая 2024
    Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
    Понравилось изложение материала. Всё достаточно динамично, но при этом спокойно. Не хватило наверное пару слов об современных объектах, чем живёт город сейчас.
  • В
    Валентина
    23 мая 2024
    Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
    Спасибо Артему за очень интересную содержательную и познавательную экскурсию по храмам и монастырям Нижнего Новгорода.
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
    Всё понравилось! Замечательно организовано. Экскурсия прибавила знания и впечатления о прекрасном городе.
    Всё понравилось! Замечательно организовано. Экскурсия прибавила знания и впечатления о прекрасном городе
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Мы здорово провели время. Было очень увлекательно и познавательно, много узнали о Максиме Горьком. Также Сергей порекомендовал другие маршруты для посещения и вкусные рестораны.
  • Х
    Хлюстова
    16 мая 2024
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Экскурсия, проведённая 7 мая Сергеем, нам понравилась. Чувствуется профессионализм гида и любовь к родному краю. Сергей провëз нас по знаковым
    читать дальше

    местам города, показал самые красивые локации. К сожалению, вмешалась погода: шёл проливной дождь с сильным ветром, а потому красивых фотографий не получилось. Но мы поняли, что влюбиться в Нижний Новгород за один день, конечно, можно. Благодарим всю вашу команду за работу! Надеемся, что ещё не раз обратимся к вам в поисках интересных путешествий. До новых встреч!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
    Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и произошло) Увлекательный рассказ, очень
    читать дальше

    динамично и интересно) отдельная благодарность нашему водителю Александру) меня сильно укачивает, но Александр настолько искусно управлял авто, что невозможно было ощутить двигаемся мы или нет, поэтому рекомендую всем, кто сомневается в отношении экскурсии на машине)

    Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так иЭто моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
  • В
    Владимир
    9 мая 2024
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Все было супер, машина комфортабельная, экскурсия интересная, экскурсовод профи. Хочется еще раз, так как за 3 часа невозможно все рассказать

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
  2. Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
  3. Влюбиться в Нижний Новгород за один день
  4. Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
  5. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 4141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Нижнем Новгороде с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Нижнего Новгорода и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам