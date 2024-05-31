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Викторовна рассказывала историю древнего Нижнего Новгорода, про людей, про события, про здания. Большая часть экскурсии на автобусе, только успевали вертеть головами, чтобы рассмотреть все интересные здания города. Но по Стрелке и в Кремле мы прошлись основательно, услышали много познавательной информации не только о выдающихся личностях давней истории, но и о современниках. И много заботы о нас, участниках экскурсии, рекомендации документальных фильмов, для тех, кто хочет узнать больше.