1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
«Если вы хотите поехать на минивэне или вас 5 и более человек, то доплата за аренду минивэна (5-6 человек) или микроавтобуса (7-15 человек) составит 3000 руб»
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
«Для групп 4-6 человек предоставляем минивэн с доплатой 400 руб»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
«В зависимости от размера группы экскурсия проходит на кроссовере Ford EcoSport или микроавтобусе Citroen Spacetourer»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«В сезон экскурсия проводится на большом автобусе до 50 человек, в несезон — на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
«Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
8 часов
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: По календарю с 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
«, микроавтобус — от 20 000 руб»
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВсеволод31 мая 2024Автобусная экскурсия от Tripster с экскурсоводом Ольгой Викторовной Бондаренко. 3 часа пролетели незаметно. Очень приятным голосом, с неиссякаемым вдохновением, Ольга
- VVyalkova29 мая 2024Замечательный экскурсовод Ольга Викторовна. Обзорная экскурсия помогает определиться с дальнейшими планами. Комфортный автобус. Замечательно, что экскурсантов было не 50)
- ЕЕлизавета29 мая 2024Замечательный гид, который интересно рассказывала, раскрывала интересные факты, не скучно было слушать. Видно, что человек любит свою работу и подходит к ней воодушевленно.
- ККарина28 мая 2024Понравилось изложение материала. Всё достаточно динамично, но при этом спокойно. Не хватило наверное пару слов об современных объектах, чем живёт город сейчас.
- ВВалентина23 мая 2024Спасибо Артему за очень интересную содержательную и познавательную экскурсию по храмам и монастырям Нижнего Новгорода.
- ООльга22 мая 2024Всё понравилось! Замечательно организовано. Экскурсия прибавила знания и впечатления о прекрасном городе.
- ЕЕлена19 мая 2024Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Мы здорово провели время. Было очень увлекательно и познавательно, много узнали о Максиме Горьком. Также Сергей порекомендовал другие маршруты для посещения и вкусные рестораны.
- ХХлюстова16 мая 2024Экскурсия, проведённая 7 мая Сергеем, нам понравилась. Чувствуется профессионализм гида и любовь к родному краю. Сергей провëз нас по знаковым
- ИИрина11 мая 2024Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и произошло) Увлекательный рассказ, очень
- ВВладимир9 мая 2024Все было супер, машина комфортабельная, экскурсия интересная, экскурсовод профи. Хочется еще раз, так как за 3 часа невозможно все рассказать
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На микроавтобусе»
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