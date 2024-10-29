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Главные места Арзамаса

Соборная площадь. Стоя на ней, куда ни бросишь взгляд — купола древних храмов. А когда-то это была территория арзамасской крепости.

Воскресенский собор. Грандиозная постройка с иконостасом 19 века и монохромными росписями. Главные арзамасские святыни здесь: Животворящий Крест Господень из древесины и плачущая Богородица Семистрельная.

Николаевский женский монастырь. Вы увидите его сокровища: чудотворную икону Богородицы «Избавление от бед страждущих» и икону «Достойно есть».

Визитные карточки Дивеево

Свято-Троицкий собор. Здесь можно приложиться к мощам батюшки Серафима и чудотворной иконе «Умиление Пресвятой Богородицы».

Канавка Пресвятой Богородицы. Это священное место символизирует любовь и преданность Богородицы к людям.

Благовещенский собор. От пола и до потолка он украшен мозаиками и беломраморными иконостасами. Всё это вы увидите.

Домик Паши Саровской. Здесь блаженная встречала Николая II и Александру Федоровну.

Источник батюшки Серафима. Вы наберёте святой воды и по желанию окунётесь в источник.

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