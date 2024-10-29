Приглашаю в легендарное Дивеево — один из важнейших религиозных центров страны.
Я поделюсь историей Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и деталями жизни Серафима Саровского.
Расскажу о верованиях коренного населения юга Нижегородской области и христианизации языческой мордвы. А ещё по пути мы сделаем остановку в старинном Арзамасе и осмотрим его храмы.
Я поделюсь историей Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и деталями жизни Серафима Саровского.
Расскажу о верованиях коренного населения юга Нижегородской области и христианизации языческой мордвы. А ещё по пути мы сделаем остановку в старинном Арзамасе и осмотрим его храмы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главные места Арзамаса
Соборная площадь. Стоя на ней, куда ни бросишь взгляд — купола древних храмов. А когда-то это была территория арзамасской крепости.
Воскресенский собор. Грандиозная постройка с иконостасом 19 века и монохромными росписями. Главные арзамасские святыни здесь: Животворящий Крест Господень из древесины и плачущая Богородица Семистрельная.
Николаевский женский монастырь. Вы увидите его сокровища: чудотворную икону Богородицы «Избавление от бед страждущих» и икону «Достойно есть».
Визитные карточки Дивеево
Свято-Троицкий собор. Здесь можно приложиться к мощам батюшки Серафима и чудотворной иконе «Умиление Пресвятой Богородицы».
Канавка Пресвятой Богородицы. Это священное место символизирует любовь и преданность Богородицы к людям.
Благовещенский собор. От пола и до потолка он украшен мозаиками и беломраморными иконостасами. Всё это вы увидите.
Домик Паши Саровской. Здесь блаженная встречала Николая II и Александру Федоровну.
Источник батюшки Серафима. Вы наберёте святой воды и по желанию окунётесь в источник.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Rapid.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я представляю команду профессиональных гидов по Нижнему Новгороду и области. С радостью покажем вам самые красивые и интересные места родного города. Вам точно захочется к нам вернуться. А, может быть, и остаться.Задать вопрос
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