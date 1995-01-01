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Дивные храмы Нижнего Новгорода

5
7 отзывов
Светлана
Светлана – Гид из Нижнего Новгорода
История 📖 России и история православия неразрывно связаны друг с другом.

Азбука Кирилла и Мефодия, иконы Андрея Рублева….

На примере Нижнего Новгорода я хочу показать эту неразрывную связь.

За 3 часа мы посетим Нижегородский Благовещенский монастырь, Церковь ⛪ Рождества Иоанна Предтечи, Собор Александра Невского и многое другое…
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Дивные храмы Нижнего Новгорода
Дивные храмы Нижнего Новгорода

Что вы увидите

  • Нижегородский Благовещенский монастырь
  • Нижегородский Печерский Вознесенский монастырь
  • Успенская церковь
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи
  • Церковь Собора Пресвятой Богородицы
  • Спасский Староярморочный Собор
  • Собор Александра Невского
История православных храмов Нижнего НовгородаЭкскурсия, наполнена информацией связанной историей 📖 города и храмов, историческими личностями. Она будет интересна, как для глубоко верующих православных так и для светских путешественников.
Религией пронизана вся русская культура от букв азбуки Кирилла и Мефодия до великих полотен Андрея Рублева и величественного Храма Христа Спасителя. Нет и не может быть истории России без истории Российской Православной церкви. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Большая Покровская д. 2, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Стрелка д.3, Нижний Новгород
Дивные храмы Нижнего Новгорода
Дивные храмы Нижнего Новгорода
Дивные храмы Нижнего Новгорода
Дивные храмы Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана
Светлана
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7 отзывов оставили туристы

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