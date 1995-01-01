История православных храмов Нижнего НовгородаЭкскурсия, наполнена информацией связанной историей 📖 города и храмов, историческими личностями. Она будет интересна, как для глубоко верующих православных так и для светских путешественников.
Религией пронизана вся русская культура от букв азбуки Кирилла и Мефодия до великих полотен Андрея Рублева и величественного Храма Христа Спасителя. Нет и не может быть истории России без истории Российской Православной церкви. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 ул. Большая Покровская д. 2, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Стрелка д.3, Нижний Новгород
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.