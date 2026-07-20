Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово

Откройте для себя древний Муром и родину Ильи Муромца. Увлекательное путешествие по историческим местам и святыням ждёт вас
Путешествие в Муром и Карачарово подарит вам незабываемые впечатления.

Прогулка по зелёным улицам, посещение Троицкого и Благовещенского монастырей, знакомство с историей Ильи Муромца - всё это делает экскурсию насыщенной и интересной. Не упустите шанс увидеть панорамы реки Оки и насладиться атмосферой древних русских городов. Обязательно посетите святой источник в Карачарово и почувствуйте себя частью великой истории
4.6
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные виды
  • 🏛️ Исторические монастыри
  • 🗺️ Погружение в культуру
  • 💧 Святой источник
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа радует зеленью, а река Ока - живописными видами. В октябре и апреле тоже можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но лучше подготовиться к холодам и снежным дорогам.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово

Что можно увидеть

  • Троицкий женский монастырь
  • Благовещенский мужской монастырь
  • Спасский монастырь

Описание экскурсии

Знакомство с Муромом

Мы начинаем утром, ведь нам предстоит неблизкий путь до Мурома — около трех часов. По приезде вас ожидает обзорная экскурсия: вы прогуляетесь по зеленым улицам, полюбуетесь видами на Оку с набережной. А еще посетите главные монастыри города:

  • В Троицком женском монастыре вы увидите главный собор и колокольню, услышите о святых праведных Петре и Февронии, помогающих в семейных делах, и сможете приложиться к их мощам.
  • В Благовещенском мужском монастыре мы поговорим о его основателе — Иване Грозном — и осмотрим каменные стены и башни.
  • Спасский монастырь — один из самых древних в северо-восточной Руси — впечатлит не только своим возрастом, но и прекрасной храмовой архитектурой.

В гости к Илье Муромцу

После мы отправимся в село Карачарово: именно здесь, согласно преданиям, родился знаменитый богатырь Илья Муромец. Мы вспомним сюжеты русских былин, поговорим об их символизме — а еще посетим святой источник: вдруг и вы, испив целебной воды, станете богатырем? 😉

Организационные детали

  • Дорога до Мурома занимает около 3 часов (180 км)
  • Отдельно оплачивается обед (по желанию; для обеда у вас будет свободное время)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).

в пятницу и воскресенье в 07:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2600 ₽
Дети до 7 лет2400 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 27156 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
5
3
2
2
1
1
Алина
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и увлекательную экскурсию сквозь века. Рассказ был не только о Муроме, но и обо всей истории нашей страны с момента возникновения Руси. Были 17.07.2026 года с детьми 11 и 13 лет. Дети тоже под впечатлением! Спасибо большое!
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и
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О
Муром это отдельная красивейшая история. 2 монастыря невероятной красоты от которой замирает сердце. Русское барокко во все его величие. Памятник Петру и Февроньи Муромских. Удивительное место силы.
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Александр
Самые хорошие впечатления. Познакомились с историей региона и Мурома. Посетили монастыри, поклонилась мощам святых Ильи Муромца, Петра и Февронии. Небольшие пожелания. Рассадку в автобусе всё-таки лучше делать организованно, как в
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других поездках. А так одиночки заняли по два места, а нам, парам, пришлось искать свободные парные кресла уже в конце автобуса. Или просить их пересесть, что не у всех вызвало понимание. Свободного времени на обед было достаточно, но автобус стоял очень далеко от точек питания. Искать их в чужом городе было проблематично.

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Т
Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод Валентина Михайловна!
Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод Валентина Михайловна!
Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод Валентина Михайловна!
Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод Валентина Михайловна!
Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод Валентина Михайловна!
Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод Валентина Михайловна!
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Е
Поездка очень понравилась, особенно наш экскурсовод, очень грамотная и захватывающе рассказывающая женщина, всю дорогу рассказывала нам легенды про места, по которым мы путешествуем и провела обзор по достопримечательностям.
Спасибо большое
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С
Добрый день! Чудесная экскурсия с замечательным гидом Валентиной Михайловной! Повезло и с погодой, и с организатором. Экскурсовод рассказывает интересно, много всего поучительного. Город Муром тихий, умиротворенный, со своей особой атмосферой. Группа была небольшая, экскурсия на комфортабельном микроавтобусе. Думаю, съезжу сюда ещё раз:)
Добрый день! Чудесная экскурсия с замечательным гидом Валентиной Михайловной! Повезло и с погодой, и с организатором.
Добрый день! Чудесная экскурсия с замечательным гидом Валентиной Михайловной! Повезло и с погодой, и с организатором.
Добрый день! Чудесная экскурсия с замечательным гидом Валентиной Михайловной! Повезло и с погодой, и с организатором.
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