Алексей проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Экскурсии

Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!

Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Тихие улочки и панорамы реки Оки, белокаменные храмы и колокольный звон — такой теплой картиной встретит вас Муром.

Вы познакомитесь с городом на обзорной экскурсии 🧭, осмотрите старинные храмы и раскроете их историю 📖.

А еще мы наведаемся в село Карачарово, поговорим о всем известном герое русских былин и наберем воды из святого источника.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 450 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!

Что вас ожидает

Знакомство с Муромом
Мы начинаем утром, ведь нам предстоит неблизкий путь до Мурома — около трех часов. По приезде вас ожидает обзорная экскурсия: вы прогуляетесь 👣 по зеленым улицам, полюбуетесь видами на Оку с набережной. А еще посетите главные монастыри города:

  • В Троицком женском монастыре вы увидите главный собор и колокольню, услышите о святых праведных Петре и Февронии, помогающих в семейных делах, и сможете приложиться к их мощам.
  • В Благовещенском мужском монастыре мы поговорим о его основателе — Иване Грозном — и осмотрим каменные стены и башни.
  • Спасский монастырь — один из самых древних в северо-восточной Руси — впечатлит не только своим возрастом, но и прекрасной храмовой архитектурой.

В гости к Илье Муромцу
После мы отправимся в село Карачарово: именно здесь, согласно преданиям, родился знаменитый богатырь Илья Муромец. Мы вспомним сюжеты русских былин, поговорим об их символизме — а еще посетим святой источник: вдруг и вы, испив целебной воды, станете богатырем? 😉

Организационные детали

  • Дорога до Мурома занимает около 3 часов (180 км)
  • Отдельно оплачивается обед (по желанию; для обеда у вас будет свободное время)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Нижний Новгород — столица Приволжья
600
3 часа
Нижний Новгород — столица Приволжья
61 отзыв
Групповая автобусная экскурсия по главным достопримечательностям и прогулка по кремлю
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
1 200
11 часов
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
13 отзывов
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
600
3 часа
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
9 отзывов
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
1 350
8 часов
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
8 отзывов
Прогуляться по городу-музею, увидеть красивейший монастырь и познакомиться с народными промыслами
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
1 850
13 часов
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
2 отзыва
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Пешком по центру Нижнего Новгорода
400
3 часа
Пешком по центру Нижнего Новгорода
1 отзыв
Изучить две старинные нарядные улицы — Большую Покровскую и Рождественскую

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
369 отзывов
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
198 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
198 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке