Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Знакомство с Муромом

Мы начинаем утром, ведь нам предстоит неблизкий путь до Мурома — около трех часов. По приезде вас ожидает обзорная экскурсия: вы прогуляетесь 👣 по зеленым улицам, полюбуетесь видами на Оку с набережной. А еще посетите главные монастыри города:

В Троицком женском монастыре вы увидите главный собор и колокольню, услышите о святых праведных Петре и Февронии, помогающих в семейных делах, и сможете приложиться к их мощам.

В Благовещенском мужском монастыре мы поговорим о его основателе — Иване Грозном — и осмотрим каменные стены и башни.

Спасский монастырь — один из самых древних в северо-восточной Руси — впечатлит не только своим возрастом, но и прекрасной храмовой архитектурой.

В гости к Илье Муромцу

После мы отправимся в село Карачарово: именно здесь, согласно преданиям, родился знаменитый богатырь Илья Муромец. Мы вспомним сюжеты русских былин, поговорим об их символизме — а еще посетим святой источник: вдруг и вы, испив целебной воды, станете богатырем? 😉

Организационные детали