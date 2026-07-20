Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие в Муром и Карачарово подарит вам незабываемые впечатления.
Прогулка по зелёным улицам, посещение Троицкого и Благовещенского монастырей, знакомство с историей Ильи Муромца - всё это делает экскурсию насыщенной и интересной. Не упустите шанс увидеть панорамы реки Оки и насладиться атмосферой древних русских городов. Обязательно посетите святой источник в Карачарово и почувствуйте себя частью великой истории
Прогулка по зелёным улицам, посещение Троицкого и Благовещенского монастырей, знакомство с историей Ильи Муромца - всё это делает экскурсию насыщенной и интересной. Не упустите шанс увидеть панорамы реки Оки и насладиться атмосферой древних русских городов. Обязательно посетите святой источник в Карачарово и почувствуйте себя частью великой истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные виды
- 🏛️ Исторические монастыри
- 🗺️ Погружение в культуру
- 💧 Святой источник
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа радует зеленью, а река Ока - живописными видами. В октябре и апреле тоже можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но лучше подготовиться к холодам и снежным дорогам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Троицкий женский монастырь
- Благовещенский мужской монастырь
- Спасский монастырь
Описание экскурсии
Знакомство с Муромом
Мы начинаем утром, ведь нам предстоит неблизкий путь до Мурома — около трех часов. По приезде вас ожидает обзорная экскурсия: вы прогуляетесь по зеленым улицам, полюбуетесь видами на Оку с набережной. А еще посетите главные монастыри города:
- В Троицком женском монастыре вы увидите главный собор и колокольню, услышите о святых праведных Петре и Февронии, помогающих в семейных делах, и сможете приложиться к их мощам.
- В Благовещенском мужском монастыре мы поговорим о его основателе — Иване Грозном — и осмотрим каменные стены и башни.
- Спасский монастырь — один из самых древних в северо-восточной Руси — впечатлит не только своим возрастом, но и прекрасной храмовой архитектурой.
В гости к Илье Муромцу
После мы отправимся в село Карачарово: именно здесь, согласно преданиям, родился знаменитый богатырь Илья Муромец. Мы вспомним сюжеты русских былин, поговорим об их символизме — а еще посетим святой источник: вдруг и вы, испив целебной воды, станете богатырем? 😉
Организационные детали
- Дорога до Мурома занимает около 3 часов (180 км)
- Отдельно оплачивается обед (по желанию; для обеда у вас будет свободное время)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).
в пятницу и воскресенье в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2600 ₽
|Дети до 7 лет
|2400 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 27156 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, замечательная организация и чудесный старинный город Муром! 🌳🪻🌱 Спасибо нашему экскурсоводу за живую и увлекательную экскурсию сквозь века. Рассказ был не только о Муроме, но и обо всей истории нашей страны с момента возникновения Руси. Были 17.07.2026 года с детьми 11 и 13 лет. Дети тоже под впечатлением! Спасибо большое!
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О
Муром это отдельная красивейшая история. 2 монастыря невероятной красоты от которой замирает сердце. Русское барокко во все его величие. Памятник Петру и Февроньи Муромских. Удивительное место силы.
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Самые хорошие впечатления. Познакомились с историей региона и Мурома. Посетили монастыри, поклонилась мощам святых Ильи Муромца, Петра и Февронии. Небольшие пожелания. Рассадку в автобусе всё-таки лучше делать организованно, как в
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Т
Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод Валентина Михайловна!
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Е
Поездка очень понравилась, особенно наш экскурсовод, очень грамотная и захватывающе рассказывающая женщина, всю дорогу рассказывала нам легенды про места, по которым мы путешествуем и провела обзор по достопримечательностям.
Спасибо большое
Спасибо большое
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С
Добрый день! Чудесная экскурсия с замечательным гидом Валентиной Михайловной! Повезло и с погодой, и с организатором. Экскурсовод рассказывает интересно, много всего поучительного. Город Муром тихий, умиротворенный, со своей особой атмосферой. Группа была небольшая, экскурсия на комфортабельном микроавтобусе. Думаю, съезжу сюда ещё раз:)
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