Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие в Муром и Карачарово подарит вам незабываемые впечатления.



Прогулка по зелёным улицам, посещение Троицкого и Благовещенского монастырей, знакомство с историей Ильи Муромца - всё это делает экскурсию насыщенной и интересной. Не упустите шанс увидеть панорамы реки Оки и насладиться атмосферой древних русских городов. Обязательно посетите святой источник в Карачарово и почувствуйте себя частью великой истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа радует зеленью, а река Ока - живописными видами. В октябре и апреле тоже можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но лучше подготовиться к холодам и снежным дорогам.

Сейчас август — это идеальное время.