Экскурсионная программа: • Начнем путешествие на площади Горького. Некогда здесь располагался овраг, на месте которого и построили одну из центральных нижегородских площадей;
- Побываем у Горьковского театра кукол. Узнаем, как связано это место с именами известных людей: Маргарет Тэтчер, Александрой Лавровской-Потаниной;
- Удивимся величию здания Государственного банка, полюбуемся на великолепный архитектурный ансамбль;.
- Подойдем к дому, где на протяжении семи лет заведовал «Нижегородским листком» Максим Горький;
- Прогуляемся мимо зданий, стены которых помнят императоров и дворян, балы и концерты;
- Увидим рельсы, расположенные в центре пешеходной улицы и узнаем, зачем они там находятся;
- Сделаем фото у Театра драмы, история 📖 которого тесно связана с Шаляпиным и Евстигнеевым;
- Завершим экскурсию ⛳ на главной площади города, названной в честь Минина и Пожарского. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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