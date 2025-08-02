Г Гусев Театрализованный квест по Нижнему Новгороду Дата посещения: 2 августа 2025 Полностью оправдали ожидания. Порадовали форматом, вкусным чаем и особенно хороши бенгальские огни)

М Марина читать дальше плащи, аудио оборудование и выдвинулись в путь по старинным улицам, пропитанным духом истории, судьб человеческих, наушники помогли погрузится, очень интересно! Отдельно стоит отметить забавную реакцию прохожих на группу, было в экскурсии что то мистическое и смешное, отдельно порадовали танцы и горячий чай, особенно тронуло завершение, прям взывает в глубинам сознания, послушать себя глядя в ночную тьму, с набережной, на яркие огоньки отчуждая от шума окружающего города. Это было не обычно! сначала насторожила обстановка люди в масках в плащах не понятное вступление, но потом всем раздали тематические

А Анна Спасибо организаторам за удивительный вечер, наполненный историей, театром, красотой города и атмосферой. Лучшая экскурсия на моей памяти! Все продумано, грамотно, артистично. Получили большое удовольствие и много что узнали! Спасибо! Процветания вам!

В Валентина читать дальше отходили от старика Форолеро ни на секунду, ловили, каждое слово и взгляд осень много эмоций и восторгов. Очень доступная! экскурссия, позновательная, много узнали нового, Спасибо ведущим и организаторам за такой формат экскурссий!!! Мы обязательно ещё будим посещать Ваши мероприятия!!! Хотим сказать Большое спасибо, за экскурсию по Рождественской с Форолеро!!! Очень интересно, как взрослым, так и детям, мои Внуки не

А Алла Спасибо большое за очень увлекательную, интересную и познавательную экскурсию. Маршрут отлично продуман, узнали любопытные факты о городе.

М Мария Замечательное театрализованное представление, после которого влюбляешься в город!!!

А Анна Интересная и познавательная экскурсия.

Е Екатерина Отличная организация, интересная подача информации, понравилось взрослым и детям!

Е Елена Необычный формат. Познавательно и интересно. Очень здорово. Советую. Спасибо всем организаторам за воплощение идеи.

С Светлана читать дальше Эта экскурсия была сродни той. Задумка классная, но здесь меньше участников, актерской игры и вау-эффектов. Ещё есть над чем поработать. В целом организаторы молодцы, старались. Понравились угощения (чай, конфеты), и открытка почтой самому себе в конце экскурсии (надеюсь, дойдет). Рекомендуем к посещению. Данный формат экскурсии открыли для себя, когда были в Белоруссии. Это был театрализованный спектакль под открытым небом в г. Гродно.

О Ольга Детская экскурсия. Очень забавная и нестандартная. Есть неожиданные повороты сюжета:)

О Ольга читать дальше в итоге — пролетело на одном дыхании! Непривычный формат быстро увлек и детей, и взрослых. Мы стали искателями новгородских сокровищ, узнали кучу интересного, повеселились от души и помечтали!

Отдельное удовольствие — наблюдать за реакцией окружающих. Прохожие останавливались и с неподдельным интересом и улыбками смотрели на нашу загадочную процессию с фонарём. Это придавало ощущение волшебства и исключительности происходящего.

Спасибо огромное за этот вечер! Вы подарили нам не просто экскурсию, а настоящее путешествие в сказку, где переплелись история, игра и мечта.

Однозначно рекомендую всем! Вчерашний вечер прошел под знаком волшебства! Пешая театрализованная экскурсия с фонарщиком превзошла все ожидания. Шли уставшие, думали, будет тяжело, а

М Мария Очень интересная подача материала! Нас погрузили в атмосферу сказки и исполнения чудес, а в настоящее время это такая редкость!!! Однозначно рекомендую)))

И Ирина Нам очень понравилось!!! Была с мальчишками 9 и 14 лет. Услышать от них, что было здорово - прям успех)))) 1,5 часа пролетели очень быстро☺️ а самое главное, что много чего запомнилось

Крайне рекомендую!

М Марина Замечательный театрализованный квест, ходили семьями, интересно было всем.

Организация на высоте, помощники Фаролеро следили за безопасностью передвижения группы по маршруту.

М Мария Как обычно все на высоте

П Полина

Актеры в костюмах не просто рассказывали — они проживали истории старых улиц, вовлекали в читать дальше диалог, шутили и создавали потрясающую атмосферу.

За полтора часа мы прошли всего пару километров, но совершили путешествие на сто лет назад. Узнали городские легенды и исторические факты, которые никогда бы не услышали на стандартной экскурсии. Идеальный вариант для тех, кто хочет совместить прогулку с яркими эмоциями и для гостей города, и для местных, которые думают, что уже всё знают. Однозначно рекомендую! Не экскурсия, а настоящее путешествие во времени!Актеры в костюмах не просто рассказывали — они проживали истории старых улиц, вовлекали в

И Ирина Мы остались в неописуемом восторге от экскурсии. Организация на высшем уровне. Материал очень интересный, подача великолепная. Даже детям было интересно слушать и принимать участие в интерактивах. Всё продумано до мелочей: начиная от чая и заканчивая огоньками. Однозначно рекомендую

В Вера Спасибо

Это было волшебно, интересно и удивительно.