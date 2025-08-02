Мои заказы

Театральные экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Нижнем Новгороде, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
Пешая
1.5 часа
438 отзывов
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
«Наблюдая за театрализованным действием, вы узнаете секреты и легенды Нижнего и погрузитесь в удивительную атмосферу прошлых эпох»
21 ноя в 19:00
22 ноя в 16:00
2300 ₽ за человека
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
«Ее хроники и другие любопытные детали вы откроете на нашей прогулке, которая соединила театр и квест-расследование»
Завтра в 18:30
26 ноя в 18:30
2300 ₽ за человека
Истории и загадки Рождественской: театрализованная прогулка с фонарщиком
Пешая
1.5 часа
293 отзыва
Квест
до 25 чел.
Истории и загадки Рождественской: театрализованная прогулка с фонарщиком
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота
21 ноя в 18:30
22 ноя в 16:00
2300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гусев
    2 августа 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Дата посещения: 2 августа 2025
    Полностью оправдали ожидания. Порадовали форматом, вкусным чаем и особенно хороши бенгальские огни)
  • М
    Марина
    12 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Это было не обычно! сначала насторожила обстановка люди в масках в плащах не понятное вступление, но потом всем раздали тематические
    плащи, аудио оборудование и выдвинулись в путь по старинным улицам, пропитанным духом истории, судьб человеческих, наушники помогли погрузится, очень интересно! Отдельно стоит отметить забавную реакцию прохожих на группу, было в экскурсии что то мистическое и смешное, отдельно порадовали танцы и горячий чай, особенно тронуло завершение, прям взывает в глубинам сознания, послушать себя глядя в ночную тьму, с набережной, на яркие огоньки отчуждая от шума окружающего города.

    Это было не обычно! сначала насторожила обстановка люди в масках в плащах не понятное вступление, ноЭто было не обычно! сначала насторожила обстановка люди в масках в плащах не понятное вступление, ноЭто было не обычно! сначала насторожила обстановка люди в масках в плащах не понятное вступление, ноЭто было не обычно! сначала насторожила обстановка люди в масках в плащах не понятное вступление, но
  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Спасибо организаторам за удивительный вечер, наполненный историей, театром, красотой города и атмосферой. Лучшая экскурсия на моей памяти! Все продумано, грамотно, артистично. Получили большое удовольствие и много что узнали! Спасибо! Процветания вам!
    Спасибо организаторам за удивительный вечер, наполненный историей, театром, красотой города и атмосферой. Лучшая экскурсия на моей памяти! Все продумано, грамотно, артистично. Получили большое удовольствие и много что узнали! Спасибо! Процветания вам!
  • В
    Валентина
    9 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Хотим сказать Большое спасибо, за экскурсию по Рождественской с Форолеро!!! Очень интересно, как взрослым, так и детям, мои Внуки не
    отходили от старика Форолеро ни на секунду, ловили, каждое слово и взгляд осень много эмоций и восторгов. Очень доступная! экскурссия, позновательная, много узнали нового, Спасибо ведущим и организаторам за такой формат экскурссий!!! Мы обязательно ещё будим посещать Ваши мероприятия!!!

    Хотим сказать Большое спасибо, за экскурсию по Рождественской с Форолеро!!! Очень интересно, как взрослым, так и
  • А
    Алла
    9 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Спасибо большое за очень увлекательную, интересную и познавательную экскурсию. Маршрут отлично продуман, узнали любопытные факты о городе.
    Спасибо большое за очень увлекательную, интересную и познавательную экскурсию. Маршрут отлично продуман, узнали любопытные факты о городе.
  • М
    Мария
    7 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Замечательное театрализованное представление, после которого влюбляешься в город!!!
    Замечательное театрализованное представление, после которого влюбляешься в город!!!
  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Интересная и познавательная экскурсия.
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Отличная организация, интересная подача информации, понравилось взрослым и детям!
    Отличная организация, интересная подача информации, понравилось взрослым и детям!
  • Е
    Елена
    4 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Необычный формат. Познавательно и интересно. Очень здорово. Советую. Спасибо всем организаторам за воплощение идеи.
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Данный формат экскурсии открыли для себя, когда были в Белоруссии. Это был театрализованный спектакль под открытым небом в г. Гродно.
    Эта экскурсия была сродни той. Задумка классная, но здесь меньше участников, актерской игры и вау-эффектов. Ещё есть над чем поработать. В целом организаторы молодцы, старались. Понравились угощения (чай, конфеты), и открытка почтой самому себе в конце экскурсии (надеюсь, дойдет). Рекомендуем к посещению.

    Данный формат экскурсии открыли для себя, когда были в Белоруссии. Это был театрализованный спектакль под открытым небом в г. Гродно. Эта экскурсия была сродни той. Задумка классная, но здесь меньше участников, актерской игры и вау-эффектов. Ещё есть над чем поработать. В целом организаторы молодцы, старались. Понравились угощения (чай, конфеты), и открытка почтой самому себе в конце экскурсии (надеюсь, дойдет). Рекомендуем к посещению.
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Детская экскурсия. Очень забавная и нестандартная. Есть неожиданные повороты сюжета:)
    Детская экскурсия. Очень забавная и нестандартная. Есть неожиданные повороты сюжета:)
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Вчерашний вечер прошел под знаком волшебства! Пешая театрализованная экскурсия с фонарщиком превзошла все ожидания. Шли уставшие, думали, будет тяжело, а
    в итоге — пролетело на одном дыхании! Непривычный формат быстро увлек и детей, и взрослых. Мы стали искателями новгородских сокровищ, узнали кучу интересного, повеселились от души и помечтали!
    Отдельное удовольствие — наблюдать за реакцией окружающих. Прохожие останавливались и с неподдельным интересом и улыбками смотрели на нашу загадочную процессию с фонарём. Это придавало ощущение волшебства и исключительности происходящего.
    Спасибо огромное за этот вечер! Вы подарили нам не просто экскурсию, а настоящее путешествие в сказку, где переплелись история, игра и мечта.
    Однозначно рекомендую всем!

    Вчерашний вечер прошел под знаком волшебства! Пешая театрализованная экскурсия с фонарщиком превзошла все ожидания. Шли уставшие, думали, будет тяжело, а в итоге — пролетело на одном дыхании! Непривычный формат быстро увлек и детей, и взрослых. Мы стали искателями новгородских сокровищ, узнали кучу интересного, повеселились от души и помечтали!
Отдельное удовольствие — наблюдать за реакцией окружающих. Прохожие останавливались и с неподдельным интересом и улыбками смотрели на нашу загадочную процессию с фонарём. Это придавало ощущение волшебства и исключительности происходящего.
Спасибо огромное за этот вечер! Вы подарили нам не просто экскурсию, а настоящее путешествие в сказку, где переплелись история, игра и мечта.
Однозначно рекомендую всем!
  • М
    Мария
    29 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Очень интересная подача материала! Нас погрузили в атмосферу сказки и исполнения чудес, а в настоящее время это такая редкость!!! Однозначно рекомендую)))
    Очень интересная подача материала! Нас погрузили в атмосферу сказки и исполнения чудес, а в настоящее время это такая редкость!!! Однозначно рекомендую)))
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Нам очень понравилось!!! Была с мальчишками 9 и 14 лет. Услышать от них, что было здорово - прям успех)))) 1,5 часа пролетели очень быстро☺️ а самое главное, что много чего запомнилось
    Крайне рекомендую!
  • М
    Марина
    26 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Замечательный театрализованный квест, ходили семьями, интересно было всем.
    Организация на высоте, помощники Фаролеро следили за безопасностью передвижения группы по маршруту.
    Замечательный театрализованный квест, ходили семьями, интересно было всем.
Организация на высоте, помощники Фаролеро следили за безопасностью передвижения группы по маршруту.
  • М
    Мария
    22 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Как обычно все на высоте
  • П
    Полина
    19 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Не экскурсия, а настоящее путешествие во времени!
    Актеры в костюмах не просто рассказывали — они проживали истории старых улиц, вовлекали в
    диалог, шутили и создавали потрясающую атмосферу.
    За полтора часа мы прошли всего пару километров, но совершили путешествие на сто лет назад. Узнали городские легенды и исторические факты, которые никогда бы не услышали на стандартной экскурсии. Идеальный вариант для тех, кто хочет совместить прогулку с яркими эмоциями и для гостей города, и для местных, которые думают, что уже всё знают. Однозначно рекомендую!

  • И
    Ирина
    12 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Мы остались в неописуемом восторге от экскурсии. Организация на высшем уровне. Материал очень интересный, подача великолепная. Даже детям было интересно слушать и принимать участие в интерактивах. Всё продумано до мелочей: начиная от чая и заканчивая огоньками. Однозначно рекомендую
    Мы остались в неописуемом восторге от экскурсии. Организация на высшем уровне. Материал очень интересный, подача великолепная. Даже детям было интересно слушать и принимать участие в интерактивах. Всё продумано до мелочей: начиная от чая и заканчивая огоньками. Однозначно рекомендую
  • В
    Вера
    12 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Спасибо
    Это было волшебно, интересно и удивительно.
    Спасибо
Это было волшебно, интересно и удивительно.
  • м
    мария
    8 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Экскурсия по- настоящему волшебная ✨😍 Безумно интересный формат, чего-то подобного я ещё не встречала, а свой родной город увидела по-новому.

