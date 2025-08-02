Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
«Наблюдая за театрализованным действием, вы узнаете секреты и легенды Нижнего и погрузитесь в удивительную атмосферу прошлых эпох»
21 ноя в 19:00
22 ноя в 16:00
2300 ₽ за человека
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
«Ее хроники и другие любопытные детали вы откроете на нашей прогулке, которая соединила театр и квест-расследование»
Завтра в 18:30
26 ноя в 18:30
2300 ₽ за человека
Квест
до 25 чел.
Истории и загадки Рождественской: театрализованная прогулка с фонарщиком
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота
21 ноя в 18:30
22 ноя в 16:00
2300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГусев2 августа 2025Театрализованный квест по Нижнему НовгородуДата посещения: 2 августа 2025Полностью оправдали ожидания. Порадовали форматом, вкусным чаем и особенно хороши бенгальские огни)
- ММарина12 ноября 2025Это было не обычно! сначала насторожила обстановка люди в масках в плащах не понятное вступление, но потом всем раздали тематические
- ААнна10 ноября 2025Спасибо организаторам за удивительный вечер, наполненный историей, театром, красотой города и атмосферой. Лучшая экскурсия на моей памяти! Все продумано, грамотно, артистично. Получили большое удовольствие и много что узнали! Спасибо! Процветания вам!
- ВВалентина9 ноября 2025Хотим сказать Большое спасибо, за экскурсию по Рождественской с Форолеро!!! Очень интересно, как взрослым, так и детям, мои Внуки не
- ААлла9 ноября 2025Спасибо большое за очень увлекательную, интересную и познавательную экскурсию. Маршрут отлично продуман, узнали любопытные факты о городе.
- ММария7 ноября 2025Замечательное театрализованное представление, после которого влюбляешься в город!!!
- ААнна4 ноября 2025Интересная и познавательная экскурсия.
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Отличная организация, интересная подача информации, понравилось взрослым и детям!
- ЕЕлена4 ноября 2025Необычный формат. Познавательно и интересно. Очень здорово. Советую. Спасибо всем организаторам за воплощение идеи.
- ССветлана4 ноября 2025Данный формат экскурсии открыли для себя, когда были в Белоруссии. Это был театрализованный спектакль под открытым небом в г. Гродно.
- ООльга3 ноября 2025Детская экскурсия. Очень забавная и нестандартная. Есть неожиданные повороты сюжета:)
- ООльга3 ноября 2025Вчерашний вечер прошел под знаком волшебства! Пешая театрализованная экскурсия с фонарщиком превзошла все ожидания. Шли уставшие, думали, будет тяжело, а
- ММария29 октября 2025Очень интересная подача материала! Нас погрузили в атмосферу сказки и исполнения чудес, а в настоящее время это такая редкость!!! Однозначно рекомендую)))
- ИИрина27 октября 2025Нам очень понравилось!!! Была с мальчишками 9 и 14 лет. Услышать от них, что было здорово - прям успех)))) 1,5 часа пролетели очень быстро☺️ а самое главное, что много чего запомнилось
Крайне рекомендую!
- ММарина26 октября 2025Замечательный театрализованный квест, ходили семьями, интересно было всем.
Организация на высоте, помощники Фаролеро следили за безопасностью передвижения группы по маршруту.
- ММария22 октября 2025Как обычно все на высоте
- ППолина19 октября 2025Не экскурсия, а настоящее путешествие во времени!
Актеры в костюмах не просто рассказывали — они проживали истории старых улиц, вовлекали в
- ИИрина12 октября 2025Мы остались в неописуемом восторге от экскурсии. Организация на высшем уровне. Материал очень интересный, подача великолепная. Даже детям было интересно слушать и принимать участие в интерактивах. Всё продумано до мелочей: начиная от чая и заканчивая огоньками. Однозначно рекомендую
- ВВера12 октября 2025Спасибо
Это было волшебно, интересно и удивительно.
- ммария8 октября 2025Экскурсия по- настоящему волшебная ✨😍 Безумно интересный формат, чего-то подобного я ещё не встречала, а свой родной город увидела по-новому.
