Экскурсионная программа • Начнем экскурсию ⛳ с площади Народного Единства, где находится памятник Минину и Пожарскому;
Пойдем по улице, полной исторических зданий;
Увидим дом Строгонова, вдохновивший Пушкина на написание «Пиковой дамы»;
Посмотрим Бугровскую ночлежку, описанную в романе «На дне»;
Подойдем к купца Бугрова, в здании которого некогда размещался театр Комедии;
Заглянем на площадь Маркина с речным вокзалом, посмотрим на «Электрические витамины» и самый крупный доходный дом старинного Нижнего Новгорода, «Блиновский пассаж»;
Сделаем фото на память возле скульптур мальчика с кренделями и бронзовой фигуры живописца Маковского;
Осмотрим Строгановскую церковь ⛪, построенную в стиле русского барокко. Изящную резьбу по камню, которую легко можно принять на лепнину. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.