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Экскурсия по Нижнему Новгороду — улица Рождественская

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Нижнего Новгорода
Пешеходная экскурсия ⛳ по самой красивой улицы Нижнего Новгорода — улицы Рождественской.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Нижнему Новгороду — улица Рождественская
Экскурсия по Нижнему Новгороду — улица Рождественская

Что вы увидите

  • ул. Рождественская
Экскурсионная программа • Начнем экскурсию ⛳ с площади Народного Единства, где находится памятник Минину и Пожарскому;
  • Пойдем по улице, полной исторических зданий;
  • Увидим дом Строгонова, вдохновивший Пушкина на написание «Пиковой дамы»;
  • Посмотрим Бугровскую ночлежку, описанную в романе «На дне»;
  • Подойдем к купца Бугрова, в здании которого некогда размещался театр Комедии;
  • Заглянем на площадь Маркина с речным вокзалом, посмотрим на «Электрические витамины» и самый крупный доходный дом старинного Нижнего Новгорода, «Блиновский пассаж»;
  • Сделаем фото на память возле скульптур мальчика с кренделями и бронзовой фигуры живописца Маковского;
  • Осмотрим Строгановскую церковь ⛪, построенную в стиле русского барокко. Изящную резьбу по камню, которую легко можно принять на лепнину. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия по Нижнему Новгороду — улица Рождественская
Экскурсия по Нижнему Новгороду — улица Рождественская
Экскурсия по Нижнему Новгороду — улица Рождественская
Экскурсия по Нижнему Новгороду — улица Рождественская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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