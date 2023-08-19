Возможно, Выкса и не обладает туристическим лоском, зато точно удивит вас своим уютом, яркой историей и ландшафтами.
Мы отправимся в край дремучих муромских лесов, чтобы хорошенько разобраться в прошлом и настоящем города, который столько в себе объединил: от братьев-оружейников Баташевых и Иверской обители — до ананасов и Выкса-фестиваля.
Мы отправимся в край дремучих муромских лесов, чтобы хорошенько разобраться в прошлом и настоящем города, который столько в себе объединил: от братьев-оружейников Баташевых и Иверской обители — до ананасов и Выкса-фестиваля.
Описание экскурсии
Выкса — былинная и современная
Рассматривать и изучать Выксу мы будем с разных сторон — исторической, природной и современной. В городе и окрестностях вы увидите:
- Главное богатство Выксы — голубое ожерелье прудов. С плотины Верхнего пруда нам откроется дивный вид на Большую церковь — красотой эта панорама может поспорить с видом на храм-лебедь Покрова-на-Нерли
- Барскую усадьбу заводчиков-олигархов Выксы: большой дом, окружающий его старинный парк, фамильную церковь и дом телохранителей-рунтов
- Ансамбль Иверского женского монастыря — некогда одной из самых значимых и масштабных женских обителей России
- Интересные памятники Ленину, рудокопам и железной розе
- Арт-объекты, созданные участниками международного Выкса-фестиваля, одного из главных культурных событий Выксы
О Мономахах, чугуне, ананасах — и не только!
Поговорим мы об основателях Выксы, братьях Баташевых, которые в дремучих муромских лесах создали железную империю, а за безграничную власть и крутой характер получили прозвище «Владимирские Мономахи». Вы услышите и другие истории этих мест: откроете секреты чугунного литья, узнаете о жизни старца Варнавы и необычных послушаниях сестер Иверской обители, поймете, что такое «русский размер» и где выращивали первые в России ананасы. А если захотите, даже разберемся в устройстве аккумуляторной батареи 18 века.
Организационные детали
- Трансфер на Lada Largus включён в стоимость
- Трансфер на Honda Stepwgn Spada — +8000 ₽
- Экскурсия на вашем транспорте будет стоить 14 300 ₽
- Во время экскурсии можно пообедать и посетить понравившиеся вам музеи (по вашему желанию и за отдельную плату)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Студенты
|2574 ₽
|Стандартный
|2860 ₽
|Пенсионеры
|2574 ₽
|Школьники
|2574 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3932 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо за поездку и рассказ Алексею. Замечательно прошла поездка, было комфортно, интересно. Алексей очень внимательно отнёсся к нашим пожеланиям. Маршрут и экскурсия плавно и подробно составили очень значительную индустриальную и культурную картину края. Обилие фактов, пересекающихся с историческим контекстом, создало объёмный мир Нижегородской земли.
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