Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить

Открыть маленький город с дремучими лесами, стильными арт-объектами и чугунным характером

Индивидуальная
Возможно, Выкса и не обладает туристическим лоском, зато точно удивит вас своим уютом, яркой историей и ландшафтами.

Мы отправимся в край дремучих муромских лесов, чтобы хорошенько разобраться в прошлом и настоящем города, который столько в себе объединил: от братьев-оружейников Баташевых и Иверской обители — до ананасов и фестиваля «Art-овраг».
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
Экспедиция в Выксу: разобраться, узнать и полюбить
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Что вас ожидает

Выкса — былинная и современная

Рассматривать и изучать Выксу мы будем с разных сторон — исторической, природной и современной. В городе и окрестностях вы увидите:

  • Главное богатство Выксы, голубое ожерелье прудов. С плотины Верхнего пруда нам откроется дивный вид на Большую церковь — красотой эта панорама может поспорить с видом на храм-лебедь Покрова на Нерли.
  • Барскую усадьбу заводчиков-олигархов Выксы: Большой дом, окружающий его старинный парк, фамильную церковь и дом телохранителей-рунтов.
  • Ансамбль Иверского женского монастыря — некогда одной из самых значимых и масштабных женских обителей России.
  • Интересные памятники Ленину, рудокопам и железной розе.
  • Арт-объекты, созданные участниками международного фестиваля «Art-овраг», одного из главных культурных событий Выксы.

О Мономахах, чугуне, ананасах — и не только!

Поговорим мы об основателях Выксы, братьях Баташевых, которые в дремучих муромских лесах создали железную империю, а за безграничную власть и крутой характер получили прозвище «Владимирские Мономахи». Вы услышите и другие истории этих мест: откроете секреты чугунного литья, узнаете о жизни старца Варнавы и необычных послушаниях сестер Иверской обители, поймете, что такое «русский размер» и где выращивали первые в России ананасы. А если захотите, даже разберемся в устройстве аккумуляторной батареи 18 века.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте. При необходимости транспорт можно заказать дополнительно (от 5000 руб.)
  • Во время экскурсии можно пообедать и посетить понравившиеся вам музеи (по вашему желанию и за отдельную плату)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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