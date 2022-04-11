Рассматривать и изучать Выксу мы будем с разных сторон — исторической, природной и современной. В городе и окрестностях вы увидите:
Поговорим мы об основателях Выксы, братьях Баташевых, которые в дремучих муромских лесах создали железную империю, а за безграничную власть и крутой характер получили прозвище «Владимирские Мономахи». Вы услышите и другие истории этих мест: откроете секреты чугунного литья, узнаете о жизни старца Варнавы и необычных послушаниях сестер Иверской обители, поймете, что такое «русский размер» и где выращивали первые в России ананасы. А если захотите, даже разберемся в устройстве аккумуляторной батареи 18 века.