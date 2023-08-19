Возможно, Выкса и не обладает туристическим лоском, зато точно удивит вас своим уютом, яркой историей и ландшафтами. Мы отправимся в край дремучих муромских лесов, чтобы хорошенько разобраться в прошлом и настоящем города, который столько в себе объединил: от братьев-оружейников Баташевых и Иверской обители — до ананасов и Выкса-фестиваля.

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Описание экскурсии

Выкса — былинная и современная

Рассматривать и изучать Выксу мы будем с разных сторон — исторической, природной и современной. В городе и окрестностях вы увидите:

Главное богатство Выксы — голубое ожерелье прудов. С плотины Верхнего пруда нам откроется дивный вид на Большую церковь — красотой эта панорама может поспорить с видом на храм-лебедь Покрова-на-Нерли

Барскую усадьбу заводчиков-олигархов Выксы: большой дом, окружающий его старинный парк, фамильную церковь и дом телохранителей-рунтов

Ансамбль Иверского женского монастыря — некогда одной из самых значимых и масштабных женских обителей России

Интересные памятники Ленину, рудокопам и железной розе

Арт-объекты, созданные участниками международного Выкса-фестиваля, одного из главных культурных событий Выксы

О Мономахах, чугуне, ананасах — и не только!

Поговорим мы об основателях Выксы, братьях Баташевых, которые в дремучих муромских лесах создали железную империю, а за безграничную власть и крутой характер получили прозвище «Владимирские Мономахи». Вы услышите и другие истории этих мест: откроете секреты чугунного литья, узнаете о жизни старца Варнавы и необычных послушаниях сестер Иверской обители, поймете, что такое «русский размер» и где выращивали первые в России ананасы. А если захотите, даже разберемся в устройстве аккумуляторной батареи 18 века.

Организационные детали