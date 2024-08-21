Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)

Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Все загадки, задания и истории будут у вас в телефоне. Гуляя самостоятельно, вы рассмотрите доходные дома, усадьбы и храмы. Откроете изнанку парадных фасадов и заглянете в уютные дворики. Отыщете старинные артефакты, художественные объекты и стрит-арт. Узнаете необычные факты из жизни города. Сделаете красивые фото, зарядитесь азартом и получите яркие впечатления.
5
5 отзывов
Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Как проходит прогулка

  • После оформления заказа я отправляю вам ссылку на прохождение моей авторской игры-квеста
  • Вы самостоятельно отправитесь по маршруту, без моего участия
  • Понадобится только телефон и интернет, никакого дополнительного инвентаря, оборудования, приложений или бота
  • Акцент на взаимодействии с городской средой, внимание уделяется атмосфере и деталям
  • Посетить эту экскурсию вы можете в удобное время, в одиночку или компанией, в комфортном темпе

Что вас ожидает

Большая Покровская станет центральной осью маршрута, на которую будут нанизаны интересные местечки, спрятанные за её парадным фасадом. В стороне от туристического потока вы выведаете секреты улицы, которую многие недолюбливают из-за шума и суеты. При этом знакомство с главными достопримечательностями, конечно, тоже состоится.

Вы увидите:

  • нижегородский небоскрёб
  • городскую старинную усадьбу
  • трёхсотлетний дуб в центре города
  • галерею стрит-арта под открытым небом
  • уютные дворики
  • храмы разных конфессий
  • парадную доходного дома с метлахской плиткой
  • конструктивизм, модерн и деревянные домики 19 века

Вы узнаете:

  • Нижегородский адрес поэта Серебряного века
  • Откуда взялась дамба в центре города
  • Чем отличаются атланты, кариатиды и маскароны
  • Что скрывает серый забор, раздражающий прохожих
  • Всегда ли нижегородский Арбат был пешеходным
  • Что сейчас находится на месте кладбища 16 века
  • Какой известный француз грезил Нижним
  • На каком доме расписался архитектор
  • Где самый необычный памятник города
  • Зачем к нам приезжал Николай II

Организационные детали

  • Для прохождения квеста потребуется телефон с доступом в интернет, комфортная обувь и одежда погоде
  • Прогулка проходит без сопровождения гида

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
С
21 авг 2024
Очень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь город самостоятельно! Интересные места, для тех, кто любит смотреть город не только с парадного фасада!
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Разноплановый маршрут - и стрит-арт, и старые домики деревянные, и закоулки, и парадная с красивой лестницей, и дом - коммуна, и даже Госбанк по счастливой случайности нам открыл свои двери! И итальянский дворик при церкви❤️ Влюбились в Нижний! Рекомендую запасаться силами и идти гулять с таким квестом!

Очень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь городОчень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь городОчень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь городОчень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь городОчень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь городОчень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь городОчень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь город
Е
7 авг 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. В своем темпе обходишь много мест, куда сам бы никогда не заглянул.
Ф
5 авг 2024
Очень классная прогулка! Не банально и интересно. Сами бы вряд ли увидели и посетили добрую половину мест. Квест составлен с любовью к городу и искренним желанием показать его гостям. Нам очень понравилось. Большое спасибо, Марина!
Очень классная прогулка! Не банально и интересно. Сами бы вряд ли увидели и посетили добрую половинуОчень классная прогулка! Не банально и интересно. Сами бы вряд ли увидели и посетили добрую половинуОчень классная прогулка! Не банально и интересно. Сами бы вряд ли увидели и посетили добрую половину
С
2 авг 2024
Квест шикарный. Загадки, тайны, интриги) очень интересно. Ходили по дворикам, центральной улице, по закоулкам и подъездам. Очень рекомендую!!!
Все очень доступно и интересно
А
22 июл 2024
Мы довольны, квест супер! И формат, и изложение информации, и локации на маршруте. Сам маршрут логично выстроен, классные загадки. Квест с картинками, с фотографиями, много историй, при этом лаконично, без воды, читали с интересом, никто не торопил, гуляли в своём темпе. Хотя квест и проходит без гида, но чувствуется авторский подход. Марина, спасибо!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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