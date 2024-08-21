читать дальше

подходит! Вас ждут увлекательные маршруты прогулок, где вы не просто читаете путеводитель или слушаете гида, а отгадываете загадки, отвечаете на вопросы и выполняете задания. Согласитесь, что это намного азартнее обычной экскурсии! Огромный плюс в том, что для прохождения нужен лишь смартфон с интернетом и ваше любопытство. Вы не привязаны к жёсткому таймингу, к экскурсионной группе и самостоятельно исследуете город в комфортном темпе. Будет познавательно, динамично и интересно!