Все загадки, задания и истории будут у вас в телефоне. Гуляя самостоятельно, вы рассмотрите доходные дома, усадьбы и храмы. Откроете изнанку парадных фасадов и заглянете в уютные дворики. Отыщете старинные артефакты, художественные объекты и стрит-арт. Узнаете необычные факты из жизни города. Сделаете красивые фото, зарядитесь азартом и получите яркие впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Как проходит прогулка
- После оформления заказа я отправляю вам ссылку на прохождение моей авторской игры-квеста
- Вы самостоятельно отправитесь по маршруту, без моего участия
- Понадобится только телефон и интернет, никакого дополнительного инвентаря, оборудования, приложений или бота
- Акцент на взаимодействии с городской средой, внимание уделяется атмосфере и деталям
- Посетить эту экскурсию вы можете в удобное время, в одиночку или компанией, в комфортном темпе
Что вас ожидает
Большая Покровская станет центральной осью маршрута, на которую будут нанизаны интересные местечки, спрятанные за её парадным фасадом. В стороне от туристического потока вы выведаете секреты улицы, которую многие недолюбливают из-за шума и суеты. При этом знакомство с главными достопримечательностями, конечно, тоже состоится.
Вы увидите:
- нижегородский небоскрёб
- городскую старинную усадьбу
- трёхсотлетний дуб в центре города
- галерею стрит-арта под открытым небом
- уютные дворики
- храмы разных конфессий
- парадную доходного дома с метлахской плиткой
- конструктивизм, модерн и деревянные домики 19 века
Вы узнаете:
- Нижегородский адрес поэта Серебряного века
- Откуда взялась дамба в центре города
- Чем отличаются атланты, кариатиды и маскароны
- Что скрывает серый забор, раздражающий прохожих
- Всегда ли нижегородский Арбат был пешеходным
- Что сейчас находится на месте кладбища 16 века
- Какой известный француз грезил Нижним
- На каком доме расписался архитектор
- Где самый необычный памятник города
- Зачем к нам приезжал Николай II
Организационные детали
- Для прохождения квеста потребуется телефон с доступом в интернет, комфортная обувь и одежда погоде
- Прогулка проходит без сопровождения гида
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 126 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я родилась и живу в Нижнем Новгороде. Это классный город, знакомиться с которым лучше небанальным способом. Пешеходные мобильные квесты — современный формат, который отлично для этогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
21 авг 2024
Очень познавательно и душевно погуляли!!! Удобный формат - будто бы гуляешь с гидом, но исследуешь город самостоятельно! Интересные места, для тех, кто любит смотреть город не только с парадного фасада!
Е
Екатерина
7 авг 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. В своем темпе обходишь много мест, куда сам бы никогда не заглянул.
Ф
Федорова
5 авг 2024
Очень классная прогулка! Не банально и интересно. Сами бы вряд ли увидели и посетили добрую половину мест. Квест составлен с любовью к городу и искренним желанием показать его гостям. Нам очень понравилось. Большое спасибо, Марина!
С
Светлана
2 авг 2024
Квест шикарный. Загадки, тайны, интриги) очень интересно. Ходили по дворикам, центральной улице, по закоулкам и подъездам. Очень рекомендую!!!
Все очень доступно и интересно
Все очень доступно и интересно
А
Андрей
22 июл 2024
Мы довольны, квест супер! И формат, и изложение информации, и локации на маршруте. Сам маршрут логично выстроен, классные загадки. Квест с картинками, с фотографиями, много историй, при этом лаконично, без воды, читали с интересом, никто не торопил, гуляли в своём темпе. Хотя квест и проходит без гида, но чувствуется авторский подход. Марина, спасибо!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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