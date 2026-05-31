Здесь гости узнают о принципах этичного содержания животных и смогут продегустировать сыры, изготовленные из натурального сырья. Путешествие подарит незабываемые впечатления и возможность насладиться природой Заволжья
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды озера Светлояр
- 🧀 Дегустация натуральных сыров
- 📜 Легенды о городе Китеж
- 🐄 Этичное содержание животных
- 🚶♂️ Прогулка по природному парку
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Озеро Светлояр
- Экоферма Светлоярское
Описание экскурсии
Светлояр — нижегородское чудо природы
Далее мы отвезем вас к живописному чистейшему озеру, где снова вспомним предание о Китеже, ушедшем под воду вместе с жителями перед нашествием монголо-татарских захватчиков. Говорят, и сейчас можно услышать колокольный звон чудо-города. В этом удивительном месте у вас будет свободное время для прогулок и возможность загадать желание у берегов русской Атлантиды.
Экоферма: бережное отношение к животным и натуральные продукты
В завершение вы отправитесь в природный парк «Воскресенское Поветлужье», где находится ферма «Светлоярское». Хозяин комплекса познакомит вас территорией и расскажет о принципах этичного содержания животных (без привязи, на глубокой травяной подстилке). Вы узнаете о молочной продукции фермы, традициях производства, кормах и луговых травах. И конечно, вам предложат продегустировать местные сыры, изготовленные из натурального экологического сырья.
Тайминг
08:30 — выезд из Нижнего Новгорода
11:00 — озеро Светлояр
13:30 — переезд в Шишенино
14:00 — ферма, на территории сырно-молочного кластера «Светлоярское»
15:30 — отъезд домой
18:00 — примерное прибытие в Нижний Новгород
Организационные детали
- Остановки на обед не будет. Просим брать с собой сухой паёк
- Домашние питомцы на экскурсию не допускаются
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
|Дети до 18 лет
|3100 ₽
|Пенсионеры
|3100 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень хочется в следующий раз поехать на озеро и в Болдино осенью. Надеюсь, что в следующий раз получится
Гид Ольга Михайловна
Всем, кто будет приезжать в Нижний Новгород, очень рекомендуем данную экскурсию!