Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками и природой. В это время озеро особенно красиво, а экоферма предлагает свежие продукты. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные осадки и прохладу. В зимние месяцы прогулка по озеру может быть ограничена, но ферма открыта для дегустаций и экскурсий.

Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить озеро Светлояр, окруженное тайнами и легендами о городе Китеж. Это место привлекает туристов своей природной красотой и историей. После прогулки у озера, где можно загадать желание, участники отправятся на экоферму «Светлоярское». Здесь гости узнают о принципах этичного содержания животных и смогут продегустировать сыры, изготовленные из натурального сырья. Путешествие подарит незабываемые впечатления и возможность насладиться природой Заволжья

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Светлояр — нижегородское чудо природы

Далее мы отвезем вас к живописному чистейшему озеру, где снова вспомним предание о Китеже, ушедшем под воду вместе с жителями перед нашествием монголо-татарских захватчиков. Говорят, и сейчас можно услышать колокольный звон чудо-города. В этом удивительном месте у вас будет свободное время для прогулок и возможность загадать желание у берегов русской Атлантиды.

Экоферма: бережное отношение к животным и натуральные продукты

В завершение вы отправитесь в природный парк «Воскресенское Поветлужье», где находится ферма «Светлоярское». Хозяин комплекса познакомит вас территорией и расскажет о принципах этичного содержания животных (без привязи, на глубокой травяной подстилке). Вы узнаете о молочной продукции фермы, традициях производства, кормах и луговых травах. И конечно, вам предложат продегустировать местные сыры, изготовленные из натурального экологического сырья.

Тайминг

08:30 — выезд из Нижнего Новгорода

11:00 — озеро Светлояр

13:30 — переезд в Шишенино

14:00 — ферма, на территории сырно-молочного кластера «Светлоярское»

15:30 — отъезд домой

18:00 — примерное прибытие в Нижний Новгород

Организационные детали