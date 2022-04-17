Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма

Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню

Групповая
В группе до 40 человек вы отправитесь в заповедные места Заволжья.

Здесь, в сердце таежных лесов живет средневековая легенда о городе, «добровольно» ушедшем под воду вместе с жителями.

Вы осмотрите музейные экспонаты и узнаете о результатах экспедиций.

За душистым чаем из самовара услышите народные толкования этого чуда.

А в конце посетите фермерское хозяйство.
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Музейно-туристический комплекс «Град Китеж»

Вы посетите стилизованный княжеский терем, посвященный легендам и наследию Китеж-града. У входа вас встретят по старой русской традиции: с хлебом-солью, румяным караваем и вкуснейшим медовым сбитнем. Пригласят поучаствовать в хороводах и танцах, расскажут местные былины. За душистым чаем из самовара вы узнаете о сборе, заготовке и применении целебных трав. Ну а изюминкой программы станут ветлужские пироги — «рыбники».

Историко-художественный музей «Китеж»

Здесь вы познакомитесь с историей нижегородского края, народными промыслами, ремеслами и традициями. Рассмотрите богатую коллекцию изделий из керамики, созданных по мотивам славянской мифологии и христианской религии. Кроме того, в зале, посвященному Светлояру, вы увидите материалы экспедиций и художественные образы загадочного озера, основанные на результатах исследований.

Светлояр — нижегородское чудо природы

Далее мы отвезем вас к живописному чистейшему озеру, где снова вспомним предание о Китеже, ушедшем под воду вместе с жителями перед нашествием монголо-татарских захватчиков. Говорят, и сейчас можно услышать колокольный звон чудо-города. В этом удивительном месте у вас будет свободное время для прогулок и возможность загадать желание у берегов русской Атлантиды.

Экоферма: бережное отношение к животным и натуральные продукты

В завершение вы отправитесь в природный парк «Воскресенское Поветлужье», где находится ферма «Светлоярское». Хозяин комплекса познакомит вас территорией и расскажет о принципах этичного содержания животных (без привязи, на глубокой травяной подстилке). Вы узнаете о молочной продукции фермы, традициях производства, кормах и луговых травах. И конечно, вам предложат продегустировать местные сыры, изготовленные из натурального экологического сырья.

Тайминг

08:00 — выезд из Нижнего Новгорода
10:30 — музейно-туристический комплекса «Град Китеж»
11:30 — историко-художественный музей «Китеж»
12:30 — озеро Светлояр
13:30 — переезд в Шишенино
14:00 — ферма, на территории сырно-молочного кластера «Светлоярское»
16:00 — отъезд домой
18:00 — примерное прибытие в Нижний Новгород

Организационные детали

  • В связи с эпидемиологическими ограничениями интерактивная встреча в комплексе «Град Китеж» может быть заменена на мастер-класс по игре на музыкальном инструменте
  • Заранее вы можете заказать набор продуктов с фермы (все виды местных сыров весом 1 кг 500 грамм + 1 йогурт)
  • Необходимо взять с собой средства от комаров в летнее время, зонт или дождевик на случай непогоды

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньОзеро СветлоярКитеж-град🗽ДостопримечательностиПо Нижегородской областиСыроварни

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

Град Китеж и озеро Светлояр
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
5
3 отзыва
Град Китеж и озеро Светлояр
Погулять вокруг таинственного озера и услышать легенду о затонувшем городе
10 000 за 1-4 чел.
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Турфирма
4.5
13 отзывов
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
Легенды по Китеж-град слагались на протяжении веков
1 950 за 1 человека
Невидимый Китеж-град и таинственный Светлояр
8 часов
Индивидуальная
Илья
Нет отзывов
Невидимый Китеж-град и таинственный Светлояр
Мы побываем на жемчужине Нижегородского Заволжья - озере Светлояр
10 000 за 1-4 чел.
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Larisa
4.8
4 отзыва
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Посетить столицу хохломы, создать сувенир на мастер-классе и услышать легенды о граде Китеже
1 900 за 1 человека
Светлояр. В поисках Китеж-града
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Константин
4.9
27 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
от 3 900 за 1-4 чел.
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
10 часов
Индивидуальная
Нижегородский
Нет отзывов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Озеро Светлояр находится в природном парке «Воскресенское Поветлужье» (единственном
10 500 за 1-5 чел.
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Борис
Нет отзывов
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
Я приглашаю вас на озеро Светлояр, чтобы оказаться наедине с первозданной природой
8 000 за 1-4 чел.
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Алексей
4.3
11 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
1 950 за 1 человека
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Надежда
4.9
39 отзывов
Очень популярно сейчас
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
3 950 за 1-4 чел.
Светлояр - русская «Атлантида»
7 часов
Индивидуальная
Василий
5
4 отзыва
Светлояр - русская «Атлантида»
Индивидуальная выездная экскурсия на автомобиле с гидом из Нижнего Новгорода на озеро Светлояр с посещением музея
от 10 000 за 1-4 чел.
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
от 10 000 за 1-4 чел.
Семенов и озеро Светлояр
10 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Семенов и озеро Светлояр
Автобусная и пешеходная
1 950 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ