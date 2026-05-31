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Озеро Светлояр и сырная экоферма

Узнайте легенды о Китеже и попробуйте натуральные сыры на экоферме в живописных местах Заволжья. Прогулка и дегустация ждут вас
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить озеро Светлояр, окруженное тайнами и легендами о городе Китеж. Это место привлекает туристов своей природной красотой и историей. После прогулки у озера, где можно загадать желание, участники отправятся на экоферму «Светлоярское».

Здесь гости узнают о принципах этичного содержания животных и смогут продегустировать сыры, изготовленные из натурального сырья. Путешествие подарит незабываемые впечатления и возможность насладиться природой Заволжья
4.6
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды озера Светлояр
  • 🧀 Дегустация натуральных сыров
  • 📜 Легенды о городе Китеж
  • 🐄 Этичное содержание животных
  • 🚶‍♂️ Прогулка по природному парку

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками и природой. В это время озеро особенно красиво, а экоферма предлагает свежие продукты. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные осадки и прохладу. В зимние месяцы прогулка по озеру может быть ограничена, но ферма открыта для дегустаций и экскурсий.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Светлояр и сырная экоферма
Озеро Светлояр и сырная экоферма
Озеро Светлояр и сырная экоферма

Что можно увидеть

  • Озеро Светлояр
  • Экоферма Светлоярское

Описание экскурсии

Светлояр — нижегородское чудо природы

Далее мы отвезем вас к живописному чистейшему озеру, где снова вспомним предание о Китеже, ушедшем под воду вместе с жителями перед нашествием монголо-татарских захватчиков. Говорят, и сейчас можно услышать колокольный звон чудо-города. В этом удивительном месте у вас будет свободное время для прогулок и возможность загадать желание у берегов русской Атлантиды.

Экоферма: бережное отношение к животным и натуральные продукты

В завершение вы отправитесь в природный парк «Воскресенское Поветлужье», где находится ферма «Светлоярское». Хозяин комплекса познакомит вас территорией и расскажет о принципах этичного содержания животных (без привязи, на глубокой травяной подстилке). Вы узнаете о молочной продукции фермы, традициях производства, кормах и луговых травах. И конечно, вам предложат продегустировать местные сыры, изготовленные из натурального экологического сырья.

Тайминг

08:30 — выезд из Нижнего Новгорода
11:00 — озеро Светлояр
13:30 — переезд в Шишенино
14:00 — ферма, на территории сырно-молочного кластера «Светлоярское»
15:30 — отъезд домой
18:00 — примерное прибытие в Нижний Новгород

Организационные детали

  • Остановки на обед не будет. Просим брать с собой сухой паёк
  • Домашние питомцы на экскурсию не допускаются
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в воскресенье в 08:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3200 ₽
Дети до 18 лет3100 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 20599 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Дата посещения: 31 мая 2026
Анна! Все было замечательно.
Очень хочется в следующий раз поехать на озеро и в Болдино осенью. Надеюсь, что в следующий раз получится
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Е
Здравствуйте, посещали экскурсию 15 сентября, всё очень понравилось! Аккуратный, улыбчивый водитель Олег и его комфортабельный автобус, экскурсовод Ольга, рассказ которой был спокойным и понятным, без лишней воды. Работник музея Катерина
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просто замечательная! Тут и шикарный сарафан,и рассказ о людях и традициях, тут и песни под балалайку и пироги с чаем… Погода стояла замечательная, поэтому озеро было особенно красивым, обходили его по кругу вместе с Катериной и её занимательными рассказами. Кстати, времени хватило на всё.
Экоферма - это просто экскурсия в экскурсии!
Хрупкая хозяйка Марина и её муж и дети большие трудяги, спасибо им большое за вкусные продукты! Коровы очень красивые и ухоженные, всё отлажено, сразу видно хозяйский подход к любимому делу. Дегустировали молоко, кефир и много видов сыров - всё это очень вкусно! От Адыгейского сыра просто восторг, прикупили с собой) Дальнейшего процветания этой семье! Рассказ Марины был очень познавательным, много нового даже для взрослых. Ребёнку-подростку было особенно интересно. Да ему вообще вся поездка понравилась в целом. Однозначно рекомендую, рады, что поехали именно в сентябре, чтобы было не жарко. Спасибо организаторам!

Здравствуйте, посещали экскурсию 15 сентября, всё очень понравилось! Аккуратный, улыбчивый водитель Олег и его комфортабельный автобус,
Здравствуйте, посещали экскурсию 15 сентября, всё очень понравилось! Аккуратный, улыбчивый водитель Олег и его комфортабельный автобус,
Здравствуйте, посещали экскурсию 15 сентября, всё очень понравилось! Аккуратный, улыбчивый водитель Олег и его комфортабельный автобус,
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М
Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с чаем и рыбниками, показали звон "плоских" колоколов, после мы посетили историко-культурный музей, услышали легенду
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о городе Китеж. Далее по маршруту отправились на озеро Светлояр - непередаваемые ощущения, каждому нужно там побывать - место силы! Как любитель животных, я очень ждала ферму. Встретила нас сама хозяйка, рассказала много всего интересно, почему именно эти коровы, как происходит производство от коровы до готового продукта. В конце экскурсии была дегустация, никто с пустыми руками не уехал! Есть возможность преобрести молоко, кефир, йогурты и различные сыры, вкус невероятный!
Кто думает брать эту экскурсию или нет, однозначно да!

Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с
Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с
Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с
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Елена
Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в свой край и профессию, вызывают самое глубокое уважение! Умницы Екатерина и Елена.
Гид Ольга Михайловна
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тоже большая молодец, напитывала нас интереснейшими историями на всем пути следования.
Пожалуй самое сумбурное впечатление осталось от так называемой эко-фермы. Нет-нет, хозяин и его семья радушные люди. И стажеры-студенты тур. индустрии очень старались. Но уровень их и подачи информации, и организации, и самой программы - это зачатки (точнее первые попытки) сделать интересный тур из своего дела. Пока на 3- получилось. Но 5-ка за старания)))

Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
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Иванова
Трансфер опоздал, организатор была грубо отвечала или игнорировала разговоры. До озера останавливались 1 раз, туалет и купить перекус. На озере есть культурный центр, где можно выпить чаю. По дороге к
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озеру стоят люди продают разную продукцию. Вокруг озера настил по которому за 30 мин можно его обойти, при этом озеро не видно. Красивое место, к озеру можно подойти в 3 местах. Потом нас повезли на ферму подольских фермеров, нас встретила хозяйка и создала неоднозначное представление, от манеры говорить до неоднозначного внешнего вида. Сыр вкусный, телки шикарные, фигуру хозяйки тоже все заценили. Что касается гида, она не представилась, пожилая женщина всю дорогу сидя нам что то рассказывала. Она ничего не знала про град Китеж и в целом про озеро, кроме информации с табличек. Было скучно и неинтересно.

Трансфер опоздал, организатор была грубо отвечала или игнорировала разговоры. До озера останавливались 1 раз, туалет и
Трансфер опоздал, организатор была грубо отвечала или игнорировала разговоры. До озера останавливались 1 раз, туалет и
Трансфер опоздал, организатор была грубо отвечала или игнорировала разговоры. До озера останавливались 1 раз, туалет и
Трансфер опоздал, организатор была грубо отвечала или игнорировала разговоры. До озера останавливались 1 раз, туалет и
Трансфер опоздал, организатор была грубо отвечала или игнорировала разговоры. До озера останавливались 1 раз, туалет и
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Н
Замечательная экскурсия! Нам очень-очень понравилось. Отличная программа - все точки поездки были очень увлекательными и интересными. Все экскурсоводы (как основной, так и в комплексе «Град Китеж») - настоящие профессионалы своего дела.
Всем, кто будет приезжать в Нижний Новгород, очень рекомендуем данную экскурсию!
Замечательная экскурсия! Нам очень-очень понравилось. Отличная программа - все точки поездки были очень увлекательными и интересными.
Замечательная экскурсия! Нам очень-очень понравилось. Отличная программа - все точки поездки были очень увлекательными и интересными.
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