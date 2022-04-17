Что вас ожидает

Музейно-туристический комплекс «Град Китеж»

Вы посетите стилизованный княжеский терем, посвященный легендам и наследию Китеж-града. У входа вас встретят по старой русской традиции: с хлебом-солью, румяным караваем и вкуснейшим медовым сбитнем. Пригласят поучаствовать в хороводах и танцах, расскажут местные былины. За душистым чаем из самовара вы узнаете о сборе, заготовке и применении целебных трав. Ну а изюминкой программы станут ветлужские пироги — «рыбники».

Историко-художественный музей «Китеж»

Здесь вы познакомитесь с историей нижегородского края, народными промыслами, ремеслами и традициями. Рассмотрите богатую коллекцию изделий из керамики, созданных по мотивам славянской мифологии и христианской религии. Кроме того, в зале, посвященному Светлояру, вы увидите материалы экспедиций и художественные образы загадочного озера, основанные на результатах исследований.

Светлояр — нижегородское чудо природы

Далее мы отвезем вас к живописному чистейшему озеру, где снова вспомним предание о Китеже, ушедшем под воду вместе с жителями перед нашествием монголо-татарских захватчиков. Говорят, и сейчас можно услышать колокольный звон чудо-города. В этом удивительном месте у вас будет свободное время для прогулок и возможность загадать желание у берегов русской Атлантиды.

Экоферма: бережное отношение к животным и натуральные продукты

В завершение вы отправитесь в природный парк «Воскресенское Поветлужье», где находится ферма «Светлоярское». Хозяин комплекса познакомит вас территорией и расскажет о принципах этичного содержания животных (без привязи, на глубокой травяной подстилке). Вы узнаете о молочной продукции фермы, традициях производства, кормах и луговых травах. И конечно, вам предложат продегустировать местные сыры, изготовленные из натурального экологического сырья.

Тайминг

08:00 — выезд из Нижнего Новгорода

10:30 — музейно-туристический комплекса «Град Китеж»

11:30 — историко-художественный музей «Китеж»

12:30 — озеро Светлояр

13:30 — переезд в Шишенино

14:00 — ферма, на территории сырно-молочного кластера «Светлоярское»

16:00 — отъезд домой

18:00 — примерное прибытие в Нижний Новгород

Организационные детали

В связи с эпидемиологическими ограничениями интерактивная встреча в комплексе «Град Китеж» может быть заменена на мастер-класс по игре на музыкальном инструменте

Заранее вы можете заказать набор продуктов с фермы (все виды местных сыров весом 1 кг 500 грамм + 1 йогурт)

Необходимо взять с собой средства от комаров в летнее время, зонт или дождевик на случай непогоды

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.