Хотите понять, чем живёт город? Почувствовать настроение его жителей? Оставить своё послание? Тогда вы по адресу! Мы приглашаем вас вместе с нами исследовать стрит-арт, который создаётся людьми и для людей.
Описание экскурсии
Уличное искусство живое, одни работы перекрывают другие, старое исчезает и появляется новое. Поиск стрит-арта — это приключение, которое невозможно спрогнозировать. Будьте готовы к сюрпризам!
Мы сделаем не менее 20 остановок у объектов уличного искусства. Вот лишь некоторые из них:
- Граффити-оберег, спасающий деревянный дом от сноса уже более 10 лет
- Работы российского художника-каллиграфа с мировым именем
- Граффити, посвящённое учителям всех поколений
- Настоящий зал славы в самом центре города
- Муралы, созданные в разные годы в рамках фестивалей
- Пронзительный стрит-арт на закрытой и недоступной территории — пройдём только по кодовому слову!
- Нарисованные окна, оживившие дом в центре города
На прогулке вы раскроете имена нижегородских райтеров, чьи работы задают тон улицам и дворам Нижнего с начала 2000-х. Мы расскажем, где искать следы легендарного «Большого Брата» Никиты Nomerz и покажем одну из самых старых работ создателя фестиваля «Место».
Также вы узнаете:
- Почему Нижний претендует на звание столицы современного искусства
- Как родился нижегородский стрит-арт и чего в нем больше — протеста или защиты, анонимности или публичности
- Что создавал в Нижнем российский художник с мировым именем Покрас Лампас
- Что зашифровал в городе Владимир Абих
- Что случилось с последней сохранившейся работой Славы PTRK по мотивам «Жмурок»
Организационные детали
- Это динамичный, полностью пеший маршрут. Будьте готовы пройти около 5 км по центру города
- Программа будет интересна участникам с 14 лет
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов — гид предоставит вам их вместе с приёмником. Также вы можете захватить свои проводные наушники
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ковалихинского сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2488 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Виктория, я аккредитованный гид по Нижнему Новгороду, переводчик и преподаватель иностранных языков. В своей работе я объединяю любовь к городу, огромный интерес к его истории, опытЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Почепаева
6 ноя 2025
Всё было потрясающе!
Гид встретил тепло.
Было интересно слушать, легко воспринималась информация.
Я бы рекомедовала, в середине маршрута сделать остановку на кофе,так скажем перевести дух:)
Желаю, процветания и новых маршрутов.
O
Olga
4 ноя 2025
Экскурсия была интересной, у гида прекрасная речь и было комфортно слушать и воспринимать информацию. Порадовала система с аудио гидами, можно было отходить, чтобы посмотреть или сделать фото. Рекомендую одеваться очень тепло:)
Артём
3 ноя 2025
Виктория провела очень интересную, познавательную и необычную экскурсию, рекомендую!
Евгений
27 окт 2025
Экскурсия понравилась! Интересный рассказ, знающий и увлеченный гид Анна!
Н
Наталья
26 окт 2025
Все очень понравилось
Т
Татьяна
13 окт 2025
Хочу ещё раз поблагодарить за экскурсию! Она нам ооочень понравилось! Это было больше чем стритарт, это была история города, его характер, особенности! Великолепно! Хочется ещё раз вернуться.
М
Максим
11 окт 2025
Виктория, большое спасибо за экскурсию! Вдохновенно и интересно о стрит арте!
Мария
21 сен 2025
Виктория прекрасный гид. Сама экскурсия - отличная возможность познакомиться с непарадным НиНо. Мы не интересуемся темой стрит-арта, но мы получили огромное удовольствие. Спасибо ещё раз!
Дина
6 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию.
Юля
25 авг 2025
я человек максимально далекий от темы экскурсии. но тем не менее я очень прониклась. у нас была совсем небольшая гуппа, можно сказать индивидуальный формат получился. никогда бы не подумала, что стрит арт - это не просто рисунки на стенах. рекомендую всем взрослым, даже не увлеченным данной темой. детям скорей всего будет скучно
Ольга
25 авг 2025
Оригинальная экскурсия по городу с элементами истории, но се же именно про уличное искусство и знаковые единицы. Женя - замечательный рассказчик, влюбленный в тему экскурсии. Будьте готовы к убитым дворам, мусору и повсеместными сорнякам и бурелому - такой он Нижний с изнанки.
Ирина
17 авг 2025
Потрясающая экскурсия, я в полном восторге! Огромное спасибо Виктории, время пролетело просто незаметно. Много интересного материала, причём не только про стрит арт, а просто про жизнь современного Нижнего, искусство, реставрацию, сохранение деревянного наследия. Экскурсия живая и позитивная.
Анна
12 авг 2025
Прекрасная экскурсия, гид Анна просто восхитила нас своими знаниями, энтузиазмом. Рекомендую!
Катерина
11 авг 2025
Виктория прекрасна! Было интересно, увлекательно, продуманно и дружелюбно!! Спасибо большое!
Юлия
11 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Виктория - замечательный рассказчик - все очень понятно и познавательно
