Хотите понять, чем живёт город? Почувствовать настроение его жителей? Оставить своё послание? Тогда вы по адресу! Мы приглашаем вас вместе с нами исследовать стрит-арт, который создаётся людьми и для людей.

Описание экскурсии

Уличное искусство живое, одни работы перекрывают другие, старое исчезает и появляется новое. Поиск стрит-арта — это приключение, которое невозможно спрогнозировать. Будьте готовы к сюрпризам!

Мы сделаем не менее 20 остановок у объектов уличного искусства. Вот лишь некоторые из них:

Граффити-оберег, спасающий деревянный дом от сноса уже более 10 лет

Работы российского художника-каллиграфа с мировым именем

Граффити, посвящённое учителям всех поколений

Настоящий зал славы в самом центре города

Муралы, созданные в разные годы в рамках фестивалей

Пронзительный стрит-арт на закрытой и недоступной территории — пройдём только по кодовому слову!

Нарисованные окна, оживившие дом в центре города

На прогулке вы раскроете имена нижегородских райтеров, чьи работы задают тон улицам и дворам Нижнего с начала 2000-х. Мы расскажем, где искать следы легендарного «Большого Брата» Никиты Nomerz и покажем одну из самых старых работ создателя фестиваля «Место».

Также вы узнаете:

Почему Нижний претендует на звание столицы современного искусства

Как родился нижегородский стрит-арт и чего в нем больше — протеста или защиты, анонимности или публичности

Что создавал в Нижнем российский художник с мировым именем Покрас Лампас

Что зашифровал в городе Владимир Абих

Что случилось с последней сохранившейся работой Славы PTRK по мотивам «Жмурок»

Организационные детали