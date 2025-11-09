Мои заказы

Флорищева пустынь из Нижнего Новгорода

Посетить действующий мужской монастырь - памятник архитектуры 17 века
На живописном холме среди лесов и быстрых вод реки Лух расположился древний монастырь.

Приглашаем вас прикоснуться к духовной сокровищнице! Вы зайдёте в храмы, узнаете историю и проникнетесь покоем и тишиной под сводами обители.

А по пути услышите легенды и были древних финно-угров, населявших этот лесной океан Нижегородской области.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По дороге вы узнаете историю Чернолесья — края глухих лесов и болот на западе Нижегородской области. Здесь названия рек и деревень хранят память о древних народах, населявших этот лесной океан. Мы расскажем о разбойниках и святых, крестьянах и купцах. И о бортнике Фроле, благодаря которому люди открыли необычное место.

Флорищева пустынь — жемчужина русского монашества

Мы посетим мужской монастырь 17 века. Вы увидите:

  • величественный Успенский храм и колокольню
  • Троицкий храм со сводами
  • надвратную монашескую церковь Петра и Павла
  • могилу старца Боголепа
  • могилу игумена Антония, мощи которого были найдены нетленными при реставрации монастыря в 2000-е годы
  • святую купель
  • живописную речку Лух

Вы услышите:

  • историю монастыря: нападения разбойников, пожары, трудности синодального периода, гонения и годы лихолетья
  • как и благодаря кому прославилась обитель
  • об известном человеке Петровской эпохи, который по невыясненным обстоятельствам ушёл в монастырь

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Carnival
  • По желанию мы можем заехать в древний Гороховец или Володарск — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 8007 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!
Задать вопрос

