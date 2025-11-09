На живописном холме среди лесов и быстрых вод реки Лух расположился древний монастырь.
Приглашаем вас прикоснуться к духовной сокровищнице! Вы зайдёте в храмы, узнаете историю и проникнетесь покоем и тишиной под сводами обители.
А по пути услышите легенды и были древних финно-угров, населявших этот лесной океан Нижегородской области.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
По дороге вы узнаете историю Чернолесья — края глухих лесов и болот на западе Нижегородской области. Здесь названия рек и деревень хранят память о древних народах, населявших этот лесной океан. Мы расскажем о разбойниках и святых, крестьянах и купцах. И о бортнике Фроле, благодаря которому люди открыли необычное место.
Флорищева пустынь — жемчужина русского монашества
Мы посетим мужской монастырь 17 века. Вы увидите:
- величественный Успенский храм и колокольню
- Троицкий храм со сводами
- надвратную монашескую церковь Петра и Павла
- могилу старца Боголепа
- могилу игумена Антония, мощи которого были найдены нетленными при реставрации монастыря в 2000-е годы
- святую купель
- живописную речку Лух
Вы услышите:
- историю монастыря: нападения разбойников, пожары, трудности синодального периода, гонения и годы лихолетья
- как и благодаря кому прославилась обитель
- об известном человеке Петровской эпохи, который по невыясненным обстоятельствам ушёл в монастырь
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Carnival
- По желанию мы можем заехать в древний Гороховец или Володарск — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 8007 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!Задать вопрос
