2 часа
Квест
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
18 авг в 09:30
19 авг в 09:30
6 800₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 14 чел.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля (в группе)
Увидеть башню-призрак и найти на стене автограф итальянского архитектора
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
Расписание: в воскресенье в 10:00
18 авг в 09:00
25 авг в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 августа 2024Были на экскурсии вчера, пока свежи воспоминания, пишу. Организатор просто огонь! Экскурсия веселая, живая и, несмотря на то, что у
- ЕЕкатерина4 августа 2024Елена великолепный гид! Самое лучшее, что можно было сделать - расположить к себе детей и завладеть их доверием и вниманием - это превосходно! Экскурсия пролетела незаметно, настолько было интересно всем нам! Огромная благодарность 👍🏻
- ЮЮлия28 июля 2024Очень понравилось!
- ММарина26 июля 2024Отличная экскурсия! Нас была большая компания взрослых с детьми-подростками. Довольны остались все) Экскурсия интерактивная, увлекательная, приходилось пошевелить мозгами и ногами)
- ААнна24 июля 2024Елена отличный гид. Заинтересовала мальчишек 7-8 лет с первой минуты и не отпускала их внимание до конца экскурсии! Спасибо🔥🔥🔥👏👏👏
- EElena24 июля 2024Спасибо огромные за такой познавательный квест! Было очень интересно, активно, информативно! Детям и взрослым очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «В Нижегородский кремль для детей»
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