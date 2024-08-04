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меня полный провал в запоминании дат и имен, историю со школы терпеть не могу, эта экскурсия и информация с нее мне запомнились. Дети участвовали всю игру, у каждого была своя роль от мала до велика, активно участвовали все, слушали, открыв рты. Если когда-то поедем еще в Новгород, обязательно сходим на остальные экскурсии организатора. Рекомендую однозначно, как с детьми, так и без них.