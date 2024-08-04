В Нижегородский кремль для детей – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «В Нижегородский кремль для детей» в Нижнем Новгороде, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
Пешая
276 отзывов
2 часа
Квест
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
Пешая
36 отзывов
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
18 авг в 09:30
19 авг в 09:30
6 800 за всё до 6 чел.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля (в группе)
Пешая
1.5 часа
Квест
до 14 чел.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля (в группе)
Увидеть башню-призрак и найти на стене автограф итальянского архитектора
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
Расписание: в воскресенье в 10:00
18 авг в 09:00
25 авг в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Были на экскурсии вчера, пока свежи воспоминания, пишу. Организатор просто огонь! Экскурсия веселая, живая и, несмотря на то, что у
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    меня полный провал в запоминании дат и имен, историю со школы терпеть не могу, эта экскурсия и информация с нее мне запомнились. Дети участвовали всю игру, у каждого была своя роль от мала до велика, активно участвовали все, слушали, открыв рты. Если когда-то поедем еще в Новгород, обязательно сходим на остальные экскурсии организатора. Рекомендую однозначно, как с детьми, так и без них.

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2024
    Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
    Елена великолепный гид! Самое лучшее, что можно было сделать - расположить к себе детей и завладеть их доверием и вниманием - это превосходно! Экскурсия пролетела незаметно, настолько было интересно всем нам! Огромная благодарность 👍🏻
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
    Очень понравилось!
  • М
    Марина
    26 июля 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Отличная экскурсия! Нас была большая компания взрослых с детьми-подростками. Довольны остались все) Экскурсия интерактивная, увлекательная, приходилось пошевелить мозгами и ногами)
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    Наш гид Булат легко подстраивался под настроение нашей шумной компании и находил слова, чтобы интересно было всем - и взрослым, и детям. Пожалуй, из всех экскурсий в нашей длинной поездке эта впечатлила и запомнилась больше всего. Большое спасибо организаторам! В следующий раз приедем в Нижний и попробуем следующий квест))

    Отличная экскурсия! Нас была большая компания взрослых с детьми-подростками. Довольны остались все) Экскурсия интерактивная, увлекательная, приходилосьОтличная экскурсия! Нас была большая компания взрослых с детьми-подростками. Довольны остались все) Экскурсия интерактивная, увлекательная, приходилось
  • А
    Анна
    24 июля 2024
    Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
    Елена отличный гид. Заинтересовала мальчишек 7-8 лет с первой минуты и не отпускала их внимание до конца экскурсии! Спасибо🔥🔥🔥👏👏👏
    Елена отличный гид. Заинтересовала мальчишек 7-8 лет с первой минуты и не отпускала их внимание до конца экскурсии! Спасибо🔥🔥🔥👏👏👏Елена отличный гид. Заинтересовала мальчишек 7-8 лет с первой минуты и не отпускала их внимание до конца экскурсии! Спасибо🔥🔥🔥👏👏👏Елена отличный гид. Заинтересовала мальчишек 7-8 лет с первой минуты и не отпускала их внимание до конца экскурсии! Спасибо🔥🔥🔥👏👏👏
  • E
    Elena
    24 июля 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Спасибо огромные за такой познавательный квест! Было очень интересно, активно, информативно! Детям и взрослым очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «В Нижегородский кремль для детей»

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  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "В Нижегородский кремль для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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