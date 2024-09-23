Нижегородский кремль: история и мифы

Нижегородский кремль за 8 веков стал свидетелем множества событий.
На экскурсии вы узнаете, где бьётся его сердце, как гнев монарших особ помог украсить кремлёвское пространство и какую пикантную надпись можно найти
На экскурсии вы узнаете, где бьётся его сердце, как гнев монарших особ помог украсить кремлёвское пространство и какую пикантную надпись можно найти
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Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кремлёвские стены и башни, каждая из которых хранит свои тайны
- Археологическую нишу, через которую видна подлинная кладка кремлёвских стен
- Дворец губернатора, где нижегородцы устроили сюрприз Александру Дюма
- Арсенал — здание для хранения оружия, состоящее из трёх стен
- Дом советов — прекрасный образец конструктивизма, готовый воспарить над городом
- Смотровую площадку с потрясающим видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги
- Плац-парадную площадь с нестандартным архитектурным решением
- Михайло-Архангельский собор — место упокоения Кузьмы Минина
- Памятник Дмитрию Донскому и Евфросинии Московской — символ крепкого брака
- Памятник основателям города Георгию Всеволодовичу и святителю Симону
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Это экскурсия с использованием индивидуальных наушников
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 2114 туристов
Меня зовут Юлия. Я член нижегородской гильдии экскурсоводов и увлечена своим делом. Провожу яркие, живые и позитивные экскурсии. Мои прогулки — это хорошее настроение и положительные эмоции в сочетании с интересными фактами. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Дмитрий
23 сен 2024
Ну, всё произошло, как и рассчитывал. Собрались вовремя. Материала много, подача материала интересная, масса советов по оптимизации дальнейшего самостоятельного хождения по кремлю. Юлия молодец. Отработала на "Ура!".
Александр
23 сен 2024
Хороший гид, подача истрических моментов с юмором, рассказано несколько легенд.
Юлия выдает одноразовые наушники и приемник, что безусловно плюс, можно отходить от гида.
Смутил сильно один момент, после 50 минут от начала
Юлия выдает одноразовые наушники и приемник, что безусловно плюс, можно отходить от гида.
Смутил сильно один момент, после 50 минут от начала
П
Прохоров
22 сен 2024
Замечательная экскурсия! Очень много информации, доступно, с юмором. Прекрасное отношение к экскурсантам.
Е
Елена
22 сен 2024
Мы были компанией, ребёнок 10 лет, мама 73 года и я, 38 летняя девушка - понравилось всем трём поколениям 🤤
Современно, интересно, с юмором 💪🏻❤️
Современно, интересно, с юмором 💪🏻❤️
Ю
Юрий
19 сен 2024
Очень понравилось, огромная благодарность!
Всё очень интересно рассказано и показано.
Рекомендую 100%
Всё очень интересно рассказано и показано.
Рекомендую 100%
Дарина
17 сен 2024
Одна из самых лучших экскурсий, на которых я была! Спасибо Юлии за такой живой и интересный рассказ❤️2 часа пролетели незаметно:)
О
Оксана
12 сен 2024
Нам очень повезло с Юлей. Невероятно позитивный человек, именно так и прошла экскурсия: исторические факты+юмор=яркие и интересные почти два часа знакомства с Кремлём. Расстались с очень хорошим настроением. Огромная спасибо, сразу видно, что человек любит свой город и свою профессию
Л
Лида
11 сен 2024
Всё очень понравилось. Интересно, не затянуто. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметили, как пролетело 1,5 часа. Спасибо.
А
Артур
10 сен 2024
Шикарный экскурсовод, Юлия спасибо 🔥❤️
А
Алена
28 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, для первого посещения Нижнего Новгорода самое то, много информации и подсказок/идей для дальнейшего изучения города) Обаятельная рассказчица, приятная манера подачи материала, масса загадочных легенд… дополнительный приятный бонус-наушники, которые остались нам, мелочь, а приятно)
Ю
Юлия
27 авг 2024
Спасибо огромное Юлии! Было очень интересно! Осталось много приятных впечатлений!
А
Анна
20 авг 2024
Юлия очень заботливый и отзывчивый экскурсовод! Спасибо за прекрасную прогулку и интересный материал! Удобный маршрут и по времени не очень напряжно. Однозначно, советую!
А
Алексей
20 авг 2024
Замечательная экскурсия и отличный гид Юлия. Спасибо большое 🌹
И
Инна
13 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Юлия - потрясающий экскурсовод! Настолько увлекательно рассказывает о городе, о его тайнах. Столько всего нового я узнала о своем городе.
В
Виктор
13 авг 2024
Экскурсия очень понравилась!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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