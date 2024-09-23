Нижегородский кремль: история и мифы

Присоединяйтесь к экскурсии по Нижнему Новгороду! Вас ждут кремлёвские стены, дворец губернатора, смотровая площадка на Стрелке и многое другое
Нижегородский кремль за 8 веков стал свидетелем множества событий.

На экскурсии вы узнаете, где бьётся его сердце, как гнев монарших особ помог украсить кремлёвское пространство и какую пикантную надпись можно найти
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на старинных могильных плитах.

Вы увидите кремлёвские стены и башни, археологическую нишу, дворец губернатора, арсенал, дом советов, смотровую площадку, плац-парадную площадь, Михайло-Архангельский собор и памятники Дмитрию Донскому и Евфросинии Московской, а также основателям города

4.94
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические факты
  • 🔍 Тайны и мифы кремля
  • 📸 Живописные виды
  • 🎧 Индивидуальные наушники
  • 👣 Прогулка по знаковым местам
    • Нижегородский кремль: история и мифы
    Нижегородский кремль: история и мифы
    Нижегородский кремль: история и мифы
    Ближайшие даты:
    Время начала: 14:00, 15:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Кремлёвские стены и башни
  • Археологическая ниша
  • Дворец губернатора
  • Арсенал
  • Дом советов
  • Смотровая площадка
  • Плац-парадная площадь
  • Михайло-Архангельский собор
  • Памятник Дмитрию Донскому и Евфросинии Московской
  • Памятник основателям города

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Кремлёвские стены и башни, каждая из которых хранит свои тайны
    • Археологическую нишу, через которую видна подлинная кладка кремлёвских стен
    • Дворец губернатора, где нижегородцы устроили сюрприз Александру Дюма
    • Арсенал — здание для хранения оружия, состоящее из трёх стен
    • Дом советов — прекрасный образец конструктивизма, готовый воспарить над городом
    • Смотровую площадку с потрясающим видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги
    • Плац-парадную площадь с нестандартным архитектурным решением
    • Михайло-Архангельский собор — место упокоения Кузьмы Минина
    • Памятник Дмитрию Донскому и Евфросинии Московской — символ крепкого брака
    • Памятник основателям города Георгию Всеволодовичу и святителю Симону

    И это далеко не всё!

    Организационные детали

    • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
    • Это экскурсия с использованием индивидуальных наушников

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Минина и Пожарского
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 18 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Нижегородский кремль: история и мифы (Юрий)Нижегородский кремль: история и мифы (Юрий)Нижегородский кремль: история и мифы (Юрий)Нижегородский кремль: история и мифы (Юрий)Нижегородский кремль: история и мифы (Юрий)Нижегородский кремль: история и мифы (Юрий)Нижегородский кремль: история и мифы (Дарина)Нижегородский кремль: история и мифы (Дарина)Нижегородский кремль: история и мифы (Дарина)Нижегородский кремль: история и мифы (Дарина)Нижегородский кремль: история и мифы (Артур)Нижегородский кремль: история и мифы (Артур)Нижегородский кремль: история и мифы (Артур)Нижегородский кремль: история и мифы (Алена)Нижегородский кремль: история и мифы (Анна)
    Дмитрий
    23 сен 2024
    Ну, всё произошло, как и рассчитывал. Собрались вовремя. Материала много, подача материала интересная, масса советов по оптимизации дальнейшего самостоятельного хождения по кремлю. Юлия молодец. Отработала на "Ура!".
    Александр
    23 сен 2024
    Хороший гид, подача истрических моментов с юмором, рассказано несколько легенд.
    Юлия выдает одноразовые наушники и приемник, что безусловно плюс, можно отходить от гида.
    Смутил сильно один момент, после 50 минут от начала
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    экскурсии мы от ворот входа в кремль отошли всего на 50 метров, стояли за церковью где лежит камень Минину. Локация для подачи информации не самая удачная, посмотреть там нечего.
    Все остальное отлично.

    П
    22 сен 2024
    Замечательная экскурсия! Очень много информации, доступно, с юмором. Прекрасное отношение к экскурсантам.
    Е
    22 сен 2024
    Мы были компанией, ребёнок 10 лет, мама 73 года и я, 38 летняя девушка - понравилось всем трём поколениям 🤤
    Современно, интересно, с юмором 💪🏻❤️
    Ю
    19 сен 2024
    Очень понравилось, огромная благодарность!
    Всё очень интересно рассказано и показано.
    Рекомендую 100%
    Очень понравилось, огромная благодарность!Очень понравилось, огромная благодарность!Очень понравилось, огромная благодарность!Очень понравилось, огромная благодарность!Очень понравилось, огромная благодарность!Очень понравилось, огромная благодарность!
    Дарина
    17 сен 2024
    Одна из самых лучших экскурсий, на которых я была! Спасибо Юлии за такой живой и интересный рассказ❤️2 часа пролетели незаметно:)
    Одна из самых лучших экскурсий, на которых я была! Спасибо Юлии за такой живой и интересный рассказ❤️2 часа пролетели незаметно:)Одна из самых лучших экскурсий, на которых я была! Спасибо Юлии за такой живой и интересный рассказ❤️2 часа пролетели незаметно:)Одна из самых лучших экскурсий, на которых я была! Спасибо Юлии за такой живой и интересный рассказ❤️2 часа пролетели незаметно:)Одна из самых лучших экскурсий, на которых я была! Спасибо Юлии за такой живой и интересный рассказ❤️2 часа пролетели незаметно:)
    О
    12 сен 2024
    Нам очень повезло с Юлей. Невероятно позитивный человек, именно так и прошла экскурсия: исторические факты+юмор=яркие и интересные почти два часа знакомства с Кремлём. Расстались с очень хорошим настроением. Огромная спасибо, сразу видно, что человек любит свой город и свою профессию
    Л
    11 сен 2024
    Всё очень понравилось. Интересно, не затянуто. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметили, как пролетело 1,5 часа. Спасибо.
    А
    10 сен 2024
    Шикарный экскурсовод, Юлия спасибо 🔥❤️
    Шикарный экскурсовод, Юлия спасибо 🔥❤️Шикарный экскурсовод, Юлия спасибо 🔥❤️Шикарный экскурсовод, Юлия спасибо 🔥❤️
    А
    28 авг 2024
    Очень понравилась экскурсия, для первого посещения Нижнего Новгорода самое то, много информации и подсказок/идей для дальнейшего изучения города) Обаятельная рассказчица, приятная манера подачи материала, масса загадочных легенд… дополнительный приятный бонус-наушники, которые остались нам, мелочь, а приятно)
    Очень понравилась экскурсия, для первого посещения Нижнего Новгорода самое то, много информации и подсказок/идей для дальнейшего
    Ю
    27 авг 2024
    Спасибо огромное Юлии! Было очень интересно! Осталось много приятных впечатлений!
    А
    20 авг 2024
    Юлия очень заботливый и отзывчивый экскурсовод! Спасибо за прекрасную прогулку и интересный материал! Удобный маршрут и по времени не очень напряжно. Однозначно, советую!
    Юлия очень заботливый и отзывчивый экскурсовод! Спасибо за прекрасную прогулку и интересный материал! Удобный маршрут и
    А
    20 авг 2024
    Замечательная экскурсия и отличный гид Юлия. Спасибо большое 🌹
    И
    13 авг 2024
    Экскурсия очень понравилась! Юлия - потрясающий экскурсовод! Настолько увлекательно рассказывает о городе, о его тайнах. Столько всего нового я узнала о своем городе.
    В
    13 авг 2024
    Экскурсия очень понравилась!

    Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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