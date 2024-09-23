Нижегородский кремль: история и мифы

Дмитрий Ну, всё произошло, как и рассчитывал. Собрались вовремя. Материала много, подача материала интересная, масса советов по оптимизации дальнейшего самостоятельного хождения по кремлю. Юлия молодец. Отработала на "Ура!".

Александр

Юлия выдает одноразовые наушники и приемник, что безусловно плюс, можно отходить от гида.

Смутил сильно один момент, после 50 минут от начала читать дальше экскурсии мы от ворот входа в кремль отошли всего на 50 метров, стояли за церковью где лежит камень Минину. Локация для подачи информации не самая удачная, посмотреть там нечего.

Все остальное отлично. Хороший гид, подача истрических моментов с юмором, рассказано несколько легенд.Юлия выдает одноразовые наушники и приемник, что безусловно плюс, можно отходить от гида.Смутил сильно один момент, после 50 минут от начала

П Прохоров Замечательная экскурсия! Очень много информации, доступно, с юмором. Прекрасное отношение к экскурсантам.

Е Елена Мы были компанией, ребёнок 10 лет, мама 73 года и я, 38 летняя девушка - понравилось всем трём поколениям 🤤

Современно, интересно, с юмором 💪🏻❤️

Ю Юрий Очень понравилось, огромная благодарность!

Всё очень интересно рассказано и показано.

Рекомендую 100%

Дарина Одна из самых лучших экскурсий, на которых я была! Спасибо Юлии за такой живой и интересный рассказ❤️2 часа пролетели незаметно:)

О Оксана Нам очень повезло с Юлей. Невероятно позитивный человек, именно так и прошла экскурсия: исторические факты+юмор=яркие и интересные почти два часа знакомства с Кремлём. Расстались с очень хорошим настроением. Огромная спасибо, сразу видно, что человек любит свой город и свою профессию

Л Лида Всё очень понравилось. Интересно, не затянуто. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметили, как пролетело 1,5 часа. Спасибо.

А Артур Шикарный экскурсовод, Юлия спасибо 🔥❤️

А Алена Очень понравилась экскурсия, для первого посещения Нижнего Новгорода самое то, много информации и подсказок/идей для дальнейшего изучения города) Обаятельная рассказчица, приятная манера подачи материала, масса загадочных легенд… дополнительный приятный бонус-наушники, которые остались нам, мелочь, а приятно)

Ю Юлия Спасибо огромное Юлии! Было очень интересно! Осталось много приятных впечатлений!

А Анна Юлия очень заботливый и отзывчивый экскурсовод! Спасибо за прекрасную прогулку и интересный материал! Удобный маршрут и по времени не очень напряжно. Однозначно, советую!

А Алексей Замечательная экскурсия и отличный гид Юлия. Спасибо большое 🌹

И Инна Экскурсия очень понравилась! Юлия - потрясающий экскурсовод! Настолько увлекательно рассказывает о городе, о его тайнах. Столько всего нового я узнала о своем городе.