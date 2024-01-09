Городец старше Нижнего почти на 70 лет.
Этот город ремесел, легенд и старины обладает особым колоритом, что делает его жемчужиной средней Волги. Этот город стоит посетить хотя бы для того, чтобы отдохнуть на Волге.
Экскурсия продлится 6 часов для маленькой группы, вам будет комфортно и уютно в небольшой дружной комапнии.
Этот город ремесел, легенд и старины обладает особым колоритом, что делает его жемчужиной средней Волги. Этот город стоит посетить хотя бы для того, чтобы отдохнуть на Волге.
Экскурсия продлится 6 часов для маленькой группы, вам будет комфортно и уютно в небольшой дружной комапнии.
Описание экскурсииЧто вы увидите? Вы увидите древние валы, которые не спасли горожан от нашествия орд Батыя и Едигея, посетите Федоровский монастырь, где в 1263 году скончался князь Александр Невский, и дом «красной» графини Паниной. Потом прогуляемся по резным дворикам Города мастеров. В музее самоваров, в доме купца Гришаева, вы познакомитесь с экспозицией, которая включает более 500 самоваров. На живописной набережной продегустируем городецкие пряники с чаем. А еще вас ждут: городецкая роспись, городецкое молоко и… пиво. Про пиво знаю только я, а попробуете вы. Еще я расскажу про археологические раскопки в Городце, в которых сам принимал участие в далеком 1985 году. Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги.
В любой день с 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древние валы
- Федоровский монастырь
- Дом «красной» графини Паниной
- Город мастеров
- Канатная дорога
- Музей самоваров
- Набережную
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите гиду удобное место для встречи
Завершение: Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Добрый день!
Решила поделиться впечатлениями об экскурсии в Городец, 08.01.2024г.
Посетили Городец вместе с гидом Андреем.
У нас получилось путешествие в старину!
Узнали много исторической информации, познакомились с народными ремеслами и даже сами сделали глиняный кувшинчик на гончарном круге! Андрей показал себя эрудированным и интересным рассказчиком и, несмотря на 20-градусный мороз сумел правильно организовать экскурсию.
Всем рекомендуем съездить в Городец вместе с Андреем!
Татьяна
Решила поделиться впечатлениями об экскурсии в Городец, 08.01.2024г.
Посетили Городец вместе с гидом Андреем.
У нас получилось путешествие в старину!
Узнали много исторической информации, познакомились с народными ремеслами и даже сами сделали глиняный кувшинчик на гончарном круге! Андрей показал себя эрудированным и интересным рассказчиком и, несмотря на 20-градусный мороз сумел правильно организовать экскурсию.
Всем рекомендуем съездить в Городец вместе с Андреем!
Татьяна
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия супер. Путешествовали с подругами. Очень понравилось. Большое спасибо нашему экскурсоводу Андрею. 👍 Помимо информации в ходе экскурсии закупились очень вкусными гостиницами и сувенирами из Городца. 👌Прокатились по канатной дороге не как туристы, а как бывалые Нижегородцы. 😉
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Не хотелось писать негативно. Но на то они и отзывы, чтоб повышать уровень в любой Деятельности. Экскурсия весьма слабенькая. Информации минимум. Поводили по лавкам с сувенирами. И всю дорогу сетовали на пробки. Я разочарована. За 15 тысяч прокатится с водителем…. так себе познания о древнем городе Городец…. подслушивала других экскурсоводов и сожалела, что я не с ними. Не рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Городец на Волге: археология, росписи, пряники. Плюс Канатная дорога»
Индивидуальная
до 4 чел.
На скоростном катере - по Волге и Оке
Нижний Новгород с воды: навстречу ветру и чарующим панорамам
Начало: На Гребном канале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9600 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборИсторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие
Оценить масштаб и красоту города - и послушать рассказ живого гида
Начало: Набережной Гребного Канала
12 авг в 12:00
15 авг в 12:00
2400 ₽ за человека
Групповая
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)
Увидеть главные символы Нижнего Новгорода и узнать больше о прошлом города
Начало: У причала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
800 ₽ за человека
Групповая
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по выходным)
Увидеть главные символы Нижнего Новгорода и узнать больше о прошлом города
Начало: У причала
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
900 ₽ за человека
20 000 ₽ за экскурсию