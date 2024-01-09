Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Городец старше Нижнего почти на 70 лет.



Этот город ремесел, легенд и старины обладает особым колоритом, что делает его жемчужиной средней Волги. Этот город стоит посетить хотя бы для того, чтобы отдохнуть на Волге.



Экскурсия продлится 6 часов для маленькой группы, вам будет комфортно и уютно в небольшой дружной комапнии. 4.4 3 отзыва

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 3 отзыва 6 часов 1-4 человека Канатная дорога Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вы увидите? Вы увидите древние валы, которые не спасли горожан от нашествия орд Батыя и Едигея, посетите Федоровский монастырь, где в 1263 году скончался князь Александр Невский, и дом «красной» графини Паниной. Потом прогуляемся по резным дворикам Города мастеров. В музее самоваров, в доме купца Гришаева, вы познакомитесь с экспозицией, которая включает более 500 самоваров. На живописной набережной продегустируем городецкие пряники с чаем. А еще вас ждут: городецкая роспись, городецкое молоко и… пиво. Про пиво знаю только я, а попробуете вы. Еще я расскажу про археологические раскопки в Городце, в которых сам принимал участие в далеком 1985 году. Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги.

В любой день с 9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Древние валы

Федоровский монастырь

Дом «красной» графини Паниной

Город мастеров

Канатная дорога

Музей самоваров

Набережную Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Сообщите гиду удобное место для встречи Завершение: Ваша гостиница Когда и сколько длится? Когда: В любой день с 9:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.