Групповой детский квест «По следам Ивана Кулибина»

Провести собственное расследование и выяснить секреты великого изобретателя
Потомок великого русского механика-самоучки Ивана Кулибина приезжает на родину своего предка — в Нижний Новгород. Он собирается раскрыть тайны жизни Кулибина и его удивительных изобретений.

Справиться с задачей в одиночку не по силам, и юноша собирает команду — юных исследователей от 7 лет до 14 лет, готовых принять участие в этом приключении.
Групповой детский квест «По следам Ивана Кулибина»
Групповой детский квест «По следам Ивана Кулибина»
Групповой детский квест «По следам Ивана Кулибина»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание квеста

В процессе интерактивной игры участники пройдут с картой и компасом по живописным местам, связанным с жизнью Ивана Кулибина. И, выполняя интересные задания, раскроют тайны изобретений великого нижегородца: от прославивших его часов до самокатки — прототипа современного автомобиля.

Следуя указаниям на карте, команда исследователей не только узнает об изобретениях Кулибина, но и окунётся в купеческое прошлое Нижнего Новгорода, побывает в роли бурлаков и даже продекламирует оду Екатерине Великой.

Маршрут расследования пройдёт рядом с уникальными историческими памятниками, среди которых:

  • Белокаменные палаты купца А. Олисова
  • Успенская церковь
  • Строгановская церковь, которую посещал император Петр I
  • Набережная Федоровского с потрясающими видами слияния Оки и Волги, Стрелки и заречной части Нижнего Новгорода

Организационные детали

  • Дети приглашаются в сопровождении взрослых. Взрослые – полноценные участники квеста
  • На маршруте есть несколько спусков по лестницам

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В переулке Крутом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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