Потомок великого русского механика-самоучки Ивана Кулибина приезжает на родину своего предка — в Нижний Новгород. Он собирается раскрыть тайны жизни Кулибина и его удивительных изобретений. Справиться с задачей в одиночку не по силам, и юноша собирает команду — юных исследователей от 7 лет до 14 лет, готовых принять участие в этом приключении.

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Описание квеста

В процессе интерактивной игры участники пройдут с картой и компасом по живописным местам, связанным с жизнью Ивана Кулибина. И, выполняя интересные задания, раскроют тайны изобретений великого нижегородца: от прославивших его часов до самокатки — прототипа современного автомобиля.

Следуя указаниям на карте, команда исследователей не только узнает об изобретениях Кулибина, но и окунётся в купеческое прошлое Нижнего Новгорода, побывает в роли бурлаков и даже продекламирует оду Екатерине Великой.

Маршрут расследования пройдёт рядом с уникальными историческими памятниками, среди которых:

Белокаменные палаты купца А. Олисова

Успенская церковь

Строгановская церковь, которую посещал император Петр I

Набережная Федоровского с потрясающими видами слияния Оки и Волги, Стрелки и заречной части Нижнего Новгорода

Организационные детали