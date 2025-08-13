Приглашаю на обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, охватывающую достопримечательности обоих берегов Оки. Я расскажу о корнях и лицах города, его роли в истории России и географических особенностях. Поделюсь местными легендами и происхождением некоторых крылатых выражений. Будет интересно и познавательно!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Стены и башни нижегородского кремля
- Чкаловская лестница и памятник Чкалову
- Купеческие улицы: Рождественская, Ильинская, Кожевенная
- Стрелка — место слияния Оки и Волги
- Кафедральный собор Александра Невского
- Территория Нижегородской ярмарки
Я расскажу связанные с ними интересные факты. Темы и глубина зависят от ваших интересов и пожеланий.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых и подростков старше 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 161 туриста
Я коренной нижегородец, провожу экскурсии профессионально. С огромным удовольствием расскажу/покажу/познакомлю с Нижним Новгородом и Нижегородским краем. Образование высшее техническое и гуманитарное, так что рассмотрим исторические вопросы с разных точек зрения. Экскурсии информативны и не перегружены излишними деталями. В работе помогают увлечения поэзией, прозой и участие в музыкальной группе «Неупругое Соударение»:-)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
13 авг 2025
Благодарны Борисы за экскурсию. Очень познавательно, много интересной информации, с юмором.
У нас было 3 часа между прибытием самолета и отплытием теплохода.
Пошел нам на встречу, забрал из аэропорта и закончил экскурсию на пристани.
У нас было 3 часа между прибытием самолета и отплытием теплохода.
Пошел нам на встречу, забрал из аэропорта и закончил экскурсию на пристани.
Т
Татьяна
4 авг 2025
Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом!!!! Борис все легко и доступно рассказал, 3 часа пролетели как один миг. Посмотрели все основные места Нижнего Новгорода! Рекомендую!!!!!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний Новгород: обзорная экскурсия на авто
Познакомиться с главными местами города в комфортном непринуждённом формате
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород для новичков
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, посетив топ-5 знаковых мест города, включая знаменитую Чкаловскую лестницу и древний кремль
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
7400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремль и набережные Нижнего Новгорода за 3 часа
По самым красивым и интересным местам старинного волжского города
Начало: На ул. Большая Покровская
12 ноя в 11:30
13 ноя в 11:30
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.