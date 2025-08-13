Приглашаю на обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, охватывающую достопримечательности обоих берегов Оки. Я расскажу о корнях и лицах города, его роли в истории России и географических особенностях. Поделюсь местными легендами и происхождением некоторых крылатых выражений. Будет интересно и познавательно!

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Стены и башни нижегородского кремля

Чкаловская лестница и памятник Чкалову

Купеческие улицы: Рождественская, Ильинская, Кожевенная

Стрелка — место слияния Оки и Волги

Кафедральный собор Александра Невского

Территория Нижегородской ярмарки

Я расскажу связанные с ними интересные факты. Темы и глубина зависят от ваших интересов и пожеланий.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на взрослых и подростков старше 14 лет.