Ежедневно в 15.15

Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду

Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Нижний Новгород – настоящая русская провинция. Город, который прошёл 800-летний путь от маленькой сторожевой крепости в устье Оки до торговой столицы Российской империи и индустриального гиганта. Город сохранил неспешный провинциальный темп и неповторимую атмосферу. Приглашаем вас прогуляться по старым улочкам Нижнего Новгорода и послушать самые интересные истории от экскурсовода-местного жителя!
О разных гранях Нижнего Новгорода: красный и синий маршруты.
В зависимости от дня недели вы прогуляетесь по одному из двух маршрутов — Красному или Синему.
Красный маршрут — знаковые места города.
Наша экскурсия начнётся со знаменитой Чкаловской лестницы у памятника Валерию Чкалову. Мы пройдём по главной площади города мимо нижегородского кремля. Далее мы познакомимся с пешеходной улицей Большой Покровской. Купеческие доходные дома, здания театра, Государственного банка, лучшие сувенирные магазины и уличные музыканты, звон трамвая – всё то, что создаёт неповторимую атмосферу города. Вы увидите не только центральную парадную улицу, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!

Синий маршрут — музейная набережная.

До революции она назвалась Георгиевская набережная по одноимённой церкви, после – Верхневолжская набережная. Кучи мусора и лачуги бедняков, а затем пышные усадьбы, помпезный парк и советские многоэтажки, легенды о кладах и привидениях, бункер Сталина и научные лаборатории – это всё о ней. Набережная уникальна ещё и тем, что почти каждый дом имеет свою историю. Кроме того, на ней расположено 10 музеев! Какие из них действительно стоит посетить и что в них интересного – вы узнаете на экскурсии по Синему маршруту. Закончится наша прогулка у знаменитой канатной дороги над Волгой.
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Нижнем Новгороде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Валерию Чкалову
Завершение: Зависит от маршрута - красный или синий
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15.15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Расписание красных и синих маршрутов вы можете найти в разделе «Фото».
  • Прогулка в мини-группе до 15 чел. Примечание: людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей до 12 лет билеты не приобретаются.
  • Дети до 12 лет в сопровождении взрослых бесплатно, с 12 лет - по полной стоимости.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 15.15

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