Ежедневно в 15.15

Нижний Новгород – настоящая русская провинция. Город, который прошёл 800-летний путь от маленькой сторожевой крепости в устье Оки до торговой столицы Российской империи и индустриального гиганта. Город сохранил неспешный провинциальный темп и неповторимую атмосферу. Приглашаем вас прогуляться по старым улочкам Нижнего Новгорода и послушать самые интересные истории от экскурсовода-местного жителя!

О разных гранях Нижнего Новгорода: красный и синий маршруты.

В зависимости от дня недели вы прогуляетесь по одному из двух маршрутов — Красному или Синему.

Красный маршрут — знаковые места города.

Наша экскурсия начнётся со знаменитой Чкаловской лестницы у памятника Валерию Чкалову. Мы пройдём по главной площади города мимо нижегородского кремля. Далее мы познакомимся с пешеходной улицей Большой Покровской. Купеческие доходные дома, здания театра, Государственного банка, лучшие сувенирные магазины и уличные музыканты, звон трамвая – всё то, что создаёт неповторимую атмосферу города. Вы увидите не только центральную парадную улицу, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!

Синий маршрут — музейная набережная.

До революции она назвалась Георгиевская набережная по одноимённой церкви, после – Верхневолжская набережная. Кучи мусора и лачуги бедняков, а затем пышные усадьбы, помпезный парк и советские многоэтажки, легенды о кладах и привидениях, бункер Сталина и научные лаборатории – это всё о ней. Набережная уникальна ещё и тем, что почти каждый дом имеет свою историю. Кроме того, на ней расположено 10 музеев! Какие из них действительно стоит посетить и что в них интересного – вы узнаете на экскурсии по Синему маршруту. Закончится наша прогулка у знаменитой канатной дороги над Волгой.

В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Нижнем Новгороде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!