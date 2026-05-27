Это будет расслабляющее водное мини-путешествие.
С палубы откроются атмосферные виды Нижнего Новгорода: кремль, знаменитая лестница-восьмёрка и другие локации. Яхта идёт мягко и плавно, на борту есть всё необходимое для комфортной прогулки. Останется только устроиться поудобнее, смотреть на город с воды и ловить красивые кадры.
Описание экскурсии
Вы полюбуетесь:
- панорамами Нижегородского кремля.
- Чкаловской лестницей и набережными с нового ракурса.
- Стрелкой — местом слияния Оки и Волги.
- Александро-Невским собором и другими красотами Нижнего Новгорода.
Организационные детали
- Перед прогулкой я проведу инструктаж по технике безопасности. На борту парусно-моторной яхты есть спасательные жилеты для взрослых и детей.
- Также имеются бокалы и посуда. В прохладное время можно воспользоваться уютными пледами.
- Надевайте, пожалуйста, удобную обувь без каблуков.
- Возможны отмена или перенос прогулки из-за непогоды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У яхт-клуба «Лето»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я опытный капитан и участник регат на Волге. Во время прогулки на парусно-моторной яхте покажу уютные бухты и затоны, а также исторические достопримечательности Нижнего Новгорода.
