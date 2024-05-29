Экскурсии с животными в Нижнем Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
    Экскурсия понравилась. Все экскурсоводы на маршруте - молодцы. Озеро - очень красивое, а сыр - вкусный.
  • Р
    Резида
    19 мая 2024
    Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
    Всё классно. Ольга Михайловна - супер-гид. Огромное спасибо. Привет вам всем от нашей семьи из Казани. Хотелось бы ещё просто
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    пожелать, чтобы экскурсовод на озере Светлояр имела бы микрофон, а то многие (в основном пожилые) за ней не успевали идти и половину из рассказанного прослушали.

  • М
    Маргарита
    3 мая 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с чаем и рыбниками, показали
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    звон "плоских" колоколов, после мы посетили историко-культурный музей, услышали легенду о городе Китеж. Далее по маршруту отправились на озеро Светлояр - непередаваемые ощущения, каждому нужно там побывать - место силы! Как любитель животных, я очень ждала ферму. Встретила нас сама хозяйка, рассказала много всего интересно, почему именно эти коровы, как происходит производство от коровы до готового продукта. В конце экскурсии была дегустация, никто с пустыми руками не уехал! Есть возможность преобрести молоко, кефир, йогурты и различные сыры, вкус невероятный! Кто думает брать эту экскурсию или нет, однозначно да!

    Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили сБыла на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили сБыла на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в свой край и профессию,
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    вызывают самое глубокое уважение! Умницы Екатерина и Елена. Гид Ольга Михайловна тоже большая молодец, напитывала нас интереснейшими историями на всем пути следования. Пожалуй самое сумбурное впечатление осталось от так называемой эко-фермы. Нет-нет, хозяин и его семья радушные люди. И стажеры-студенты тур. индустрии очень старались. Но уровень их и подачи информации, и организации, и самой программы - это зачатки (точнее первые попытки) сделать интересный тур из своего дела. Пока на 3- получилось. Но 5-ка за старания)))

    Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
  • л
    лена
    2 мая 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Волшебная экскурсия. Чудесное место. Не пожалели, что поехали!
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
    Потрясающая экскурсия, экскурсоводы не только знающие, но я любящие свой край. Очень интересно и познавательно. Спасибо большое.
  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
    Не смотря на ненастную погоду, поездка получилась интересной, познавательной. Удивительно, что когда мы попали на территорию монастыря, сразу появилась солнце,
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    голубое небо. И было очень весело и спокойно на душе. А когда мы покинули монастырь, солнце спряталось за тучи, заморосило. Мы отлично провели время. Спасибо огромное гиду Андрею.

  • Е
    Екатерина
    15 марта 2024
    Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
    Маргарита очень увлечённый и вовлечённый человек. Багаж знаний велик и разнообразен. Впечатления от экскурсии двойственные, потому что она как-будто состоит из
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    двух частей. В первой наблюдаешь театрально-литературное действо, которое на самом деле привычная жизнь людей, не свойственная для большинства. Вторая больше познавательная. Да, и ещё на протяжении всего маршрута вкусно кормят! Спасибо, Маргарита, за прекрасный день.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Животные»

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  2. По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
  3. Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
  4. Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
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  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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