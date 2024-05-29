1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег29 мая 2024Экскурсия понравилась. Все экскурсоводы на маршруте - молодцы. Озеро - очень красивое, а сыр - вкусный.
- РРезида19 мая 2024Всё классно. Ольга Михайловна - супер-гид. Огромное спасибо. Привет вам всем от нашей семьи из Казани. Хотелось бы ещё просто
- ММаргарита3 мая 2024Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с чаем и рыбниками, показали
- ЕЕлена2 мая 2024Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в свой край и профессию,
- ллена2 мая 2024Волшебная экскурсия. Чудесное место. Не пожалели, что поехали!
- ННаталья1 мая 2024Потрясающая экскурсия, экскурсоводы не только знающие, но я любящие свой край. Очень интересно и познавательно. Спасибо большое.
- ННаталья28 марта 2024Не смотря на ненастную погоду, поездка получилась интересной, познавательной. Удивительно, что когда мы попали на территорию монастыря, сразу появилась солнце,
- ЕЕкатерина15 марта 2024Маргарита очень увлечённый и вовлечённый человек. Багаж знаний велик и разнообразен. Впечатления от экскурсии двойственные, потому что она как-будто состоит из
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Животные»
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