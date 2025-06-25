читать дальше

за детей. НО все справились. Лошади ОЧЕНЬ послушные и спокойные, легко управляемые, ухоженные. Дали нам немного самим покататься на открытом участке (но хотелось бы побольше). А так мы всю прогулку шли гуськом за впереди идущим инструкотором))) НО что бы больше насладиться катанием надо брать прогулку на два часа,так что если вернемся еще в Нижний обязательно возьмем))) Там же остались после прогулки немного искупнуться.

Из минусов: не очень доброжелательно нас встретили, связь в городе плохая, мы ехали до конюшни на такси и таксист не совсем понимал, где именно нас надо высадить)) когда звонили организатору, что бы нас сориентировали, водителю крепко досталось! В общем очень нервной организатор этой экскурсии оказалась, с водителем поругалась, но потом успокоилась и с нами уже нормально общалась. НО первое впечатление подпортило. Вещи лишние оставить совсем негде и об этом нам сразу сказали. А т. к. мы были в Нижнем проездом, то приехали со всеми вещами (чемоданами)))) этому организатор тоже была не очень то рада)))