Мои заказы

Экскурсии на лошадях в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Нижнем Новгороде, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Конные прогулки
1 час
11 отзывов
Водная прогулка
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в мир природы и грации лошадей. Откройте для себя уникальные виды на берегу Оки и почувствуйте себя настоящим всадником
Начало: В п. Нагулино
«Всё получится, даже если вы никогда не сидели на лошади»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
На машине
Конные прогулки
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
«Вы сможете увидеть восемь пород лошадей из пяти стран, швейцарских и красногорбатовских коров, англо-нубийских коз»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Глина, огонь и пушистые хвосты: секреты нижегородских промыслов
На машине
Конные прогулки
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Глина, огонь и пушистые хвосты: секреты нижегородских промыслов
Побывать в Богородском гончарном центре, покормить козочек и посмотреть, как разводят чернобурок
Начало: У станции метро «Горьковская»
«По желанию оплачивается:— Катание на лошади — от 200 ₽ за чел»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 июня 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Дата посещения: 24 июня 2025
    Остались в воссторге от данной экскурсии, Олег очень интересно все рассказывал, все вовремя, организовано, всем рекомендую данную экскурсию!
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Хорошая экскурсия, Городец однозначно стоит того, чтобы там побывать. Не утомительно, интересно, 9-ти летнему ребенку было не скучно. Все соответствовало описанию, за нами приехал отличный комфортабельный автомобиль, все четко по расписанию. Мы довольны) Спасибо организаторам, все было на высоте!
  • Д
    Дарья
    6 октября 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    На лошадях катались впервые, нам очень понравилось!! Замечательный маршрут, красивый осенний лес 🍂🏇🏼
    Спасибо за непередаваемые впечатления и за то, что
    читать дальше

    Ольга любезно согласилась сделать нам фотографии и видео на память!
    Мы катались на лошадках по имени Мэри и Бам 🤎
    Наши пожелания для улучшения организации конной прогулки:
    проводить инструктаж для всех участников, чтобы каждый услышал важную информацию (если кто-то не понял что сейчас проводится инструктаж и все ещё умиляется своей лошадью в стороне, лучше позвать 😆)

  • Е
    Елизавета
    4 сентября 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Все прошло отлично, спасибо!
    Все прошло отлично, спасибо!
  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Спасибо за веселую и легкую прогулку! Дочки и мы были в восторге! Однозначно рекомендуем🤗
    Спасибо за веселую и легкую прогулку! Дочки и мы были в восторге! Однозначно рекомендуем🤗Спасибо за веселую и легкую прогулку! Дочки и мы были в восторге! Однозначно рекомендуем🤗
  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Доброго дня, прогулка была на высоте! Лошадки профессионалы своего дела, каждая подстраивается под свое наездника, уверенно себя чувствуешь на коне,
    читать дальше

    хозяйка добрейший человек, встретила нас, супругу предоставила лошадь под стать, резвую как он и хотел!, мне дали лошадь поспокойней, как я и люблю! и всегда была рядом! Лошадок покормили вкусняшками, фото красивые получились, место шикарное для прогулок,красота. Рекомендуем Конную ферму.

    Доброго дня, прогулка была на высоте! Лошадки профессионалы своего дела, каждая подстраивается под свое наездника, уверенно
  • а
    анна
    18 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Сама прогулка отличная, мы были с детьми 12 и 11 лет. Опыт катания на лошадях ранее был, но было волнительно
    читать дальше

    за детей. НО все справились. Лошади ОЧЕНЬ послушные и спокойные, легко управляемые, ухоженные. Дали нам немного самим покататься на открытом участке (но хотелось бы побольше). А так мы всю прогулку шли гуськом за впереди идущим инструкотором))) НО что бы больше насладиться катанием надо брать прогулку на два часа,так что если вернемся еще в Нижний обязательно возьмем))) Там же остались после прогулки немного искупнуться.
    Из минусов: не очень доброжелательно нас встретили, связь в городе плохая, мы ехали до конюшни на такси и таксист не совсем понимал, где именно нас надо высадить)) когда звонили организатору, что бы нас сориентировали, водителю крепко досталось! В общем очень нервной организатор этой экскурсии оказалась, с водителем поругалась, но потом успокоилась и с нами уже нормально общалась. НО первое впечатление подпортило. Вещи лишние оставить совсем негде и об этом нам сразу сказали. А т. к. мы были в Нижнем проездом, то приехали со всеми вещами (чемоданами)))) этому организатор тоже была не очень то рада)))

  • К
    Карина
    15 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Все было замечательно!
    Все было замечательно!Все было замечательно!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Очень интересный опыт, очень советую попробовать каждому. Ушли с максимально приятными впечатлениями, хотелось бы вернуться и снова испытать эти эмоции. Спасибо за приятные воспоминания 🤍🤍🤍
    Очень интересный опыт, очень советую попробовать каждому. Ушли с максимально приятными впечатлениями, хотелось бы вернуться иОчень интересный опыт, очень советую попробовать каждому. Ушли с максимально приятными впечатлениями, хотелось бы вернуться и
  • Е
    Елена
    7 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Отлично провели время! Спасибо!
  • В
    Виктор
    3 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Очень все понравилось, незабываемые ощущения и эмоции, спасибо инструктору за понятное объяснение
  • С
    Светлана
    1 августа 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Олег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что в тридцати градусную жару важно!
    читать дальше

    Олег, хороший рассказчик! Путевая информация подаётся легко, но запоминается. Да, и экскурсия была организована грамотно. Сначала природа, конеферма, общение с лошадь и Волжское море, ну а потом аутентичный, самобытный Городец. Рекомендую, не пожалеете!

    Олег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что вОлег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что в
  • С
    Софья
    16 июля 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Ездили с Олегом на экскурсию Городецкий край - русская Финляндия.
    Понравилось всё - от организационных моментов (пунктуально, вежливо, комфортно) до самого
    читать дальше

    наполнения поездки. Прекрасная ферма, где можно познакомиться с лошадьми и покататься на них. Попробовать и купить великолепные сыры собственного производства. Посмотреть древний Городец и его окрестности. В общем, довольны всем!
    Олег - знающий историк, с хорошо поставленной речью, нескучной подачей материала. Его супруга Вера - аккуратный водитель и приятный собеседник.
    Спасибо, Олег и Вера!
    Однозначно рекомендую вас😊

  • О
    Ольга
    27 июня 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Остались в восторге от данной экскурсии, Олег очень интересно все рассказывал, все вовремя, организовано, всем рекомендую данную экскурсию!
  • М
    Марина
    9 июня 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Остались прекрасные впечатления от поездки! Олег с теплотой рассказывал о местности и её жителях. Была приятно удивлена конюшней, потому что
    читать дальше

    я никогда не видела таких больших лошадей, а тут ещё и посидеть на них была возможность! Привезли оттуда вкуснейшие сыры! К сожалению, были на реконструкции купель и источник, вместо них мы были на водохранилище и успели вне программы заехать в небольшой монастырь, где закончил свои дни Александр Невский. На маршруте много природы и очень комфортный темп, чтобы отдохнуть от города!

    Остались прекрасные впечатления от поездки! Олег с теплотой рассказывал о местности и её жителях. Была приятно
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Добрый день, спасибо огромное Олегу и Владимиру. Экскурсия очень понравилась
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Сегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего Новгорода пока ехали в Городец,
    читать дальше

    о Городце, Городецкой области, посетили чудесный конный клуб, в котором предоставилась возможность прокатиться на коне, побывали в Городецком Феодоровском мужской монастыре, полюбовались золотыми рыбками в ландшафтном парке и даже успели съездить на море! Горьковское!
    Экскурсия великолепная!
    Рекомендуем, эмоции остаются исключительно положительные ☺️
    Водителю Дмитрию отдельное спасибо за комфортную дорогу!

    Сегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего НовгородаСегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего Новгорода
  • Е
    Евгений
    14 мая 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Неописуемая красота природы и познавательные рассказы Гида Олега очень впечатлили! Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Всë было круто!
  • А
    Андрей
    3 мая 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Прогулка огонь, даже галопом покатали
    Прогулка огонь, даже галопом покатали
  • Е
    Елена
    20 апреля 2025
    Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
    Огонь, пушка, ракета 🚀! Отличная экскурсия, лучшая, что была в Нижнем. Замечательные гид Олег и водитель Валерий, прекрасная девушка Марина, которая провела экскурсию по конюшне. Отличные виды, позитивное настроение и море впечатлений. Жаль, что хорошее быстро заканчивается! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Конная прогулка в Нижнем Новгороде
  2. Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
  3. Глина, огонь и пушистые хвосты: секреты нижегородских промыслов
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Нижнем Новгороде. Максимально сближение с природой Нижнего Новгорода, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025