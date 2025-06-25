Водная прогулка
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в мир природы и грации лошадей. Откройте для себя уникальные виды на берегу Оки и почувствуйте себя настоящим всадником
Начало: В п. Нагулино
«Всё получится, даже если вы никогда не сидели на лошади»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)
Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
«Вы сможете увидеть восемь пород лошадей из пяти стран, швейцарских и красногорбатовских коров, англо-нубийских коз»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Глина, огонь и пушистые хвосты: секреты нижегородских промыслов
Побывать в Богородском гончарном центре, покормить козочек и посмотреть, как разводят чернобурок
Начало: У станции метро «Горьковская»
«По желанию оплачивается:— Катание на лошади — от 200 ₽ за чел»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ольга25 июня 2025Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)Дата посещения: 24 июня 2025Остались в воссторге от данной экскурсии, Олег очень интересно все рассказывал, все вовремя, организовано, всем рекомендую данную экскурсию!
Елена8 октября 2025Хорошая экскурсия, Городец однозначно стоит того, чтобы там побывать. Не утомительно, интересно, 9-ти летнему ребенку было не скучно. Все соответствовало описанию, за нами приехал отличный комфортабельный автомобиль, все четко по расписанию. Мы довольны) Спасибо организаторам, все было на высоте!
Дарья6 октября 2025На лошадях катались впервые, нам очень понравилось!! Замечательный маршрут, красивый осенний лес 🍂🏇🏼
Спасибо за непередаваемые впечатления и за то, что
Елизавета4 сентября 2025Все прошло отлично, спасибо!
Елена25 августа 2025Спасибо за веселую и легкую прогулку! Дочки и мы были в восторге! Однозначно рекомендуем🤗
Ольга19 августа 2025Доброго дня, прогулка была на высоте! Лошадки профессионалы своего дела, каждая подстраивается под свое наездника, уверенно себя чувствуешь на коне,
анна18 августа 2025Сама прогулка отличная, мы были с детьми 12 и 11 лет. Опыт катания на лошадях ранее был, но было волнительно
Карина15 августа 2025Все было замечательно!
Татьяна13 августа 2025Очень интересный опыт, очень советую попробовать каждому. Ушли с максимально приятными впечатлениями, хотелось бы вернуться и снова испытать эти эмоции. Спасибо за приятные воспоминания 🤍🤍🤍
Елена7 августа 2025Отлично провели время! Спасибо!
Виктор3 августа 2025Очень все понравилось, незабываемые ощущения и эмоции, спасибо инструктору за понятное объяснение
Светлана1 августа 2025Олег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что в тридцати градусную жару важно!
Софья16 июля 2025Ездили с Олегом на экскурсию Городецкий край - русская Финляндия.
Понравилось всё - от организационных моментов (пунктуально, вежливо, комфортно) до самого
Ольга27 июня 2025Остались в восторге от данной экскурсии, Олег очень интересно все рассказывал, все вовремя, организовано, всем рекомендую данную экскурсию!
Марина9 июня 2025Остались прекрасные впечатления от поездки! Олег с теплотой рассказывал о местности и её жителях. Была приятно удивлена конюшней, потому что
Татьяна28 мая 2025Добрый день, спасибо огромное Олегу и Владимиру. Экскурсия очень понравилась
Екатерина24 мая 2025Сегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего Новгорода пока ехали в Городец,
Евгений14 мая 2025Неописуемая красота природы и познавательные рассказы Гида Олега очень впечатлили! Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Всë было круто!
Андрей3 мая 2025Прогулка огонь, даже галопом покатали
Елена20 апреля 2025Огонь, пушка, ракета 🚀! Отличная экскурсия, лучшая, что была в Нижнем. Замечательные гид Олег и водитель Валерий, прекрасная девушка Марина, которая провела экскурсию по конюшне. Отличные виды, позитивное настроение и море впечатлений. Жаль, что хорошее быстро заканчивается! Спасибо!!!
