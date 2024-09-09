О Ольга

Были с Иваном на экскурсии 6 сентября 2024. Очень понравилось. Коротко, сжато, интересно, дружелюбно, были мифы и байки, что всегда привлекает в рассказе о городе. Из плюсов еще - были наушники, так что все слышали, даже если отстали чуть для фото. Были с группой 8-классников и родителей. Спасибо Ивану за экскурсию! Рекомендую!