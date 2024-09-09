Концентрированный Нижний на групповой экскурсии

Оценить многогранность города за 2 часа
Глаза разбегаются от множества экскурсий на разные темы. Тут и мистика, и история, уличное искусство, архитектура и даже разврат.

Отставить муки выбора! Я предлагаю получить порцию «концентрированного Нижнего», в котором есть всё: и парадный центр, и его закоулки. Парочка привидений и ярмарочные девушки, постройки 19 века и «архитектурное обжорство» 90-х годов.
5
1 отзыв
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Экскурсия, в которой концентрация Нижнего зашкаливает

  • Вы узнаете, как дядя Гиляй открыл тайну нижегородской козы, где находится костница рядом с кремлём и при чём здесь самый дорогой отель города
  • Вспомним Шаляпина и его знакомство с будущей женой в нашем театре
  • Расскажу вам, кто из знаменитых западных писателей посещал Нижегородскую ярмарку
  • Поделюсь городскими легендами и реальной историей Нижнего: какой забавный случай приключился со строителями Чкаловской лестницы? Где находилось кладбище чумных?
  • Покажу особняк Маркова, банк «Гарантия», усадьбу Рябининой, здание Государственного банка России, Николаевский театр, кремль и многое другое

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
9 сен 2024
Были с Иваном на экскурсии 6 сентября 2024. Очень понравилось. Коротко, сжато, интересно, дружелюбно, были мифы и байки, что всегда привлекает в рассказе о городе. Из плюсов еще - были наушники, так что все слышали, даже если отстали чуть для фото. Были с группой 8-классников и родителей. Спасибо Ивану за экскурсию! Рекомендую!

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