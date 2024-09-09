Глаза разбегаются от множества экскурсий на разные темы. Тут и мистика, и история, уличное искусство, архитектура и даже разврат.
Отставить муки выбора! Я предлагаю получить порцию «концентрированного Нижнего», в котором есть всё: и парадный центр, и его закоулки. Парочка привидений и ярмарочные девушки, постройки 19 века и «архитектурное обжорство» 90-х годов.
Отставить муки выбора! Я предлагаю получить порцию «концентрированного Нижнего», в котором есть всё: и парадный центр, и его закоулки. Парочка привидений и ярмарочные девушки, постройки 19 века и «архитектурное обжорство» 90-х годов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Экскурсия, в которой концентрация Нижнего зашкаливает
- Вы узнаете, как дядя Гиляй открыл тайну нижегородской козы, где находится костница рядом с кремлём и при чём здесь самый дорогой отель города
- Вспомним Шаляпина и его знакомство с будущей женой в нашем театре
- Расскажу вам, кто из знаменитых западных писателей посещал Нижегородскую ярмарку
- Поделюсь городскими легендами и реальной историей Нижнего: какой забавный случай приключился со строителями Чкаловской лестницы? Где находилось кладбище чумных?
- Покажу особняк Маркова, банк «Гарантия», усадьбу Рябининой, здание Государственного банка России, Николаевский театр, кремль и многое другое
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 410 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 сен 2024
Были с Иваном на экскурсии 6 сентября 2024. Очень понравилось. Коротко, сжато, интересно, дружелюбно, были мифы и байки, что всегда привлекает в рассказе о городе. Из плюсов еще - были наушники, так что все слышали, даже если отстали чуть для фото. Были с группой 8-классников и родителей. Спасибо Ивану за экскурсию! Рекомендую!
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