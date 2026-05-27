Увидеть кремль, узнать о знаменитых горожанах и необычном развитии города
В комфортном темпе вы познакомитесь с историей и архитектурой Нижнего Новгорода, осмотрите памятники и храмы, полюбуетесь речным пейзажем. Обсудим, почему город никогда не был деревней и как здесь стали появляться заводы.
Мы будем выходить к основным достопримечательностям, я расскажу, какие интересные места можно посетить самостоятельно.
Описание экскурсии
Нижегородский кремль. Любуясь кремлёвской панорамой, поговорим о значении города на слиянии Волги и Оки. У памятника князю-основателю Юрию Всеволодовичу я объясню, почему город пропустил этап деревни. А в храме Михаила Архангела увидим гробницу Кузьмы Минина: вы вспомните Смутное время, услышите о народных ополчениях в те времена и поймёте, почему именно нижегородское оказалось удачным. Осмотрим памятники, посвящённые Минину и Пожарскому: история не заканчивается освобождением Москвы — я расскажу её продолжение.
Чкаловская лестница. Поговорим о двух знаменитых горожанах, работавших над развитием скорости самолётов. Третьего — создателя метеора и экраноплана — вспомним у здания Политеха, где хранится интересный памятник.
Нижняя набережная. Отсюда откроется вид на Печёрский монастырь: вас ждёт рассказ о его прошлом, нынешнем и главных ценностях. У храма Рождества Богородицы я раскрою особенности строгановского барокко.
Ильинский холм, где сохранились палаты 17 века. Здесь, глядя на ярмарку на другом берегу, поговорим о развитии города, появлении заводов — и наведём мосты в современность. А ещё я подскажу, как можно самостоятельно продолжить знакомство с Нижним Новгородом.
Поедем на экскурсионном минивэне с микрофоном и кондиционером на 8 мест или экскурсионном автобусе Mercedes с микрофоном и кондиционером на 20 мест
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2957 туристов
Добрый день, меня зовут Елена, работаю с командой гидов. Каждый из нас профессиональный спикер и рассказчик, также у нас современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды. И конечно, наши экскурсии — это положительные эмоции и новые впечатления. Наша миссия — просвещение. С хорошей экскурсией решается вопрос скучного учителя истории:)
