Нижний Новгород от основания до современности

Увидеть кремль, узнать о знаменитых горожанах и необычном развитии города
В комфортном темпе вы познакомитесь с историей и архитектурой Нижнего Новгорода, осмотрите памятники и храмы, полюбуетесь речным пейзажем. Обсудим, почему город никогда не был деревней и как здесь стали появляться заводы.

Мы будем выходить к основным достопримечательностям, я расскажу, какие интересные места можно посетить самостоятельно.
Описание экскурсии

Нижегородский кремль. Любуясь кремлёвской панорамой, поговорим о значении города на слиянии Волги и Оки. У памятника князю-основателю Юрию Всеволодовичу я объясню, почему город пропустил этап деревни. А в храме Михаила Архангела увидим гробницу Кузьмы Минина: вы вспомните Смутное время, услышите о народных ополчениях в те времена и поймёте, почему именно нижегородское оказалось удачным. Осмотрим памятники, посвящённые Минину и Пожарскому: история не заканчивается освобождением Москвы — я расскажу её продолжение.

Чкаловская лестница. Поговорим о двух знаменитых горожанах, работавших над развитием скорости самолётов. Третьего — создателя метеора и экраноплана — вспомним у здания Политеха, где хранится интересный памятник.

Нижняя набережная. Отсюда откроется вид на Печёрский монастырь: вас ждёт рассказ о его прошлом, нынешнем и главных ценностях. У храма Рождества Богородицы я раскрою особенности строгановского барокко.

Ильинский холм, где сохранились палаты 17 века. Здесь, глядя на ярмарку на другом берегу, поговорим о развитии города, появлении заводов — и наведём мосты в современность. А ещё я подскажу, как можно самостоятельно продолжить знакомство с Нижним Новгородом.

Организационные детали

  • Поедем на экскурсионном минивэне с микрофоном и кондиционером на 8 мест или экскурсионном автобусе Mercedes с микрофоном и кондиционером на 20 мест
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2957 туристов
Добрый день, меня зовут Елена, работаю с командой гидов. Каждый из нас профессиональный спикер и рассказчик, также у нас современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды. И конечно, наши экскурсии — это положительные эмоции и новые впечатления. Наша миссия — просвещение. С хорошей экскурсией решается вопрос скучного учителя истории:)

