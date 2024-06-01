1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
«Расшифруем особенности архитектуры местных особняков и представим, как жили в них люди несколько веков назад»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
«Шереметевский замок и этно-исторические заметки о крае»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
40%
Групповая
2 часа
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
«Усадьба Рукавишниковых — дворец, принадлежавший «проклятому роду»»
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
«По приезде вас встретит местный гид и проведёт насыщенную экскурсию по замку: самостоятельно это грандиозную постройку не обойти, ведь она вмещает почти 100 комнат и зимний сад»
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«Дворец-усадьба — комплекс построек и парковых территорий общей площадью более 45 гектаров»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
16 часов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
«Экскурсией в Шереметьевский Замок — большой комплекс: усадьба, парк, дом, церковь (за дополнительную плату)»
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Начало: Площадь Горького у памятника Горькому
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
«Мистическое озеро Светлояр, Шереметьевский замок, пейзажный парк с прудами, а также Михайло-Архангельский собор в этой живописной и интересной программе»
Расписание: Суббота в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
«воочию увидим дворец за миллион рублей Российской империи, а также уточним, как сложилась жизнь потомков его владельца»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий1 июня 2024Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
- ЛЛариса1 июня 2024Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
- ССаша1 июня 2024Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
- ММарина28 мая 2024Экскурсией осталась довольна. Мягкий автобус, приятный экскурсовод, рассказывала интересно, узнала что-то новое для себя. Плюс была хорошая погода. 🙂
- ООльга26 мая 2024Интересный маршрут, экскурсовод Марина Викторовна чудесный гид, очень интересно рассказывает.
- ЮЮлия26 мая 2024Все понравилось. Спасибо.
- ЮЮлия19 мая 2024Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
- ЕЕлена5 мая 2024Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».
- ННаталья7 апреля 2024Константин отлично рассказывает и знает, кажется, всю историю региона. Забрал нас с вокзала вообще на рассвете, так что нам совсем
- ААнна5 апреля 2024Благодарим Татьяну за проведённую экскурсию! Было очень интересно и душевно)
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дворцы, замки и особняки»
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