Замки, дворцы и особняки Нижнего Новгорода

Найдено 10 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Нижнем Новгороде, цены от 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
«Расшифруем особенности архитектуры местных особняков и представим, как жили в них люди несколько веков назад»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
«Шереметевский замок и этно-исторические заметки о крае»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
Мистика Волжского откоса
🚶 Пешая
скидка
40%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
«Усадьба Рукавишниковых — дворец, принадлежавший «проклятому роду»»
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
«По приезде вас встретит местный гид и проведёт насыщенную экскурсию по замку: самостоятельно это грандиозную постройку не обойти, ведь она вмещает почти 100 комнат и зимний сад»
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«Дворец-усадьба — комплекс построек и парковых территорий общей площадью более 45 гектаров»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Шереметевский замок и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
103 отзыва
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
«Экскурсией в Шереметьевский Замок — большой комплекс: усадьба, парк, дом, церковь (за дополнительную плату)»
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 5 чел.
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Начало: Площадь Горького у памятника Горькому
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 4 чел.
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Групповая
14 часов
1 отзыв
Шереметевский замок и озеро Светлояр
«Мистическое озеро Светлояр, Шереметьевский замок, пейзажный парк с прудами, а также Михайло-Архангельский собор в этой живописной и интересной программе»
Расписание: Суббота в 07:00
3 000 за человека
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
«воочию увидим дворец за миллион рублей Российской империи, а также уточним, как сложилась жизнь потомков его владельца»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
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    и много нового про нижегородских купцов. А место проведения просто потрясающее, особенно в такую жару. Ещё раз спасибо! Обязательно посещу и другие экскурсии Юлии.

  • С
    Саша
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Экскурсией осталась довольна. Мягкий автобус, приятный экскурсовод, рассказывала интересно, узнала что-то новое для себя. Плюс была хорошая погода. 🙂
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Интересный маршрут, экскурсовод Марина Викторовна чудесный гид, очень интересно рассказывает.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Все понравилось. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
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    силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный. Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего.

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».
    Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
    Константин отлично рассказывает и знает, кажется, всю историю региона. Забрал нас с вокзала вообще на рассвете, так что нам совсем
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    не пришлось ждать, показал все локации, причем времени на каждой предоставил достаточно, и вечером доставил в город чётко к электричке. Нам всё понравилось.

  • А
    Анна
    5 апреля 2024
    Нижний Новгород - город с купеческим размахом
    Благодарим Татьяну за проведённую экскурсию! Было очень интересно и душевно)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  1. Нижний Новгород - город с купеческим размахом
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  3. Мистика Волжского откоса
  4. Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
  5. Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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