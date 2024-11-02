Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Пройти по местам начала ополчения и узнать, как один человек повлиял на будущее целой страны
Кузьма Минин был великой, но вместе с тем скромной и трудолюбивой личностью.
На двухчасовой прогулке по Нижегородскому кремлю я расскажу, что представлял из себя «выборный всей земли», как развивалась история народного ополчения против поляков и как один человек смог повлиять на ход истории. А вы увидите места, где все начиналось и где нашел свой последний приют великий нижегородец.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:30, 16:00
Описание экскурсии
Почему Кузьма Минин не мог поступить иначе
Фигура Минина уникальна своим величием и одновременно скромностью — и это впечатляет людей. Я говорю о нем как о носителе мощной пассионарной энергии русского народа, поскольку он считал себя одним из многих, таким же, как все. На экскурсии вы узнаете, почему он не мог поступить иначе, как Минину явился Сергий Радонежский и как москвичи забрали у нижегородцев памятник Ивана Мартоса (с 1818 года он стоит на Красной площади), но потом почти вернули.
По местам народного ополчения
Экскурсия движется от площади Минина и Пожарского через кремль до площади Народного единства, где находится уменьшенная копия московского памятника Минину и Пожарскому. Мы пройдем по Ивановскому съезду, по которому из Нижегородского кремля выходило ополчение под руководством Минина и Пожарского. Увидим Спасскую гору, где нижегородцы впервые услышали призыв героев создавать ополчение. Посетим Архангельский собор в кремле, где находится захоронение останков Минина. И поговорим о почитании организатора ополчения представителями царской династии Романовых.
«Если бы не Минин, были бы мы сейчас частью большого польского государства и не имели бы независимости», — так часто говорят взрослые детям в конце моей экскурсии. Мы должны знать о своих героях, которые оставили нам великую страну, великую историю, и в этом поможет моя экскурсия.
Организационные детали
Это пешая прогулка, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 335 туристов
Я живу в Нижнем Новгороде большую часть жизни. Приехала сюда учиться — и осталась. В этом городе раскрылись все мои таланты, профессиональные и творческие устремления, за что я бесконечно ему читать дальше
благодарна. Я профессионально реализуюсь как редактор, журналист, экскурсовод (член Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков). Полжизни пишу о культуре, религии, краеведении. В какой-то момент появилось желание поделиться накопленными знаниями на экскурсиях. Нижний Новгород богат удивительными рекордами — общероссийскими, европейскими, мировыми, и наши соотечественники должны знать об этом и гордиться этим. Приезжайте в гости, чтобы напитаться уникальной атмосферой Нижнего — города с энергией мегаполиса и провинциальным уютом!