Шаг за шагом по старинной улице — экскурсия станет калейдоскопом событий, цитат и рассказов. Посмотрите — в этом доме жил Льюис Кэрролл. А тут Горький читал про писателя, который зазнался. А вот обратите внимание — у этой усадьбы пушкинский дух. Здесь всё — живое, историческое, литературное. Идём?
Описание экскурсии
Памятник Минину и Пожарскому — исторические герои в литературе.
Доходный дом Рукавишниковых — творение Шехтеля, который нашёл достойные слова о целях и задачах архитектуры.
Бывшие гостиничные номера, где останавливался английский писатель Льюис Кэрролл. Позднее в этом же здании герои Свечина собирались ограбить банк.
Площадь Маркина — памятник героям Волжской военной флотилии напомнит героев «Оптимистической трагедии» Вишневского.
Блиновский пассаж — здесь в 1901 году Горький прочитал свой памфлет «О писателе, который зазнался».
Усадьба Строгановых — строгие формы ампира передают пушкинское время и навевают воспоминания о его произведениях «Метель» и «Пиковая дама».
Мы расскажем:
как представители босяцкого дна стали литературными героями Горького
что поразило Льюиса Кэрролла в Нижнем Новгороде
как менялось отношение к Минину и Пожарскому в литературе
почему фрейлине Софье Строгановой могла не нравиться пушкинская «Метель»
как мемуары Дельвига испортили репутацию нашего города
какой неприятный осадок остался у Льва Толстого после посещения Нижнего
Кому подойдёт
Тем, кто приехал в Нижний Новгород не в первый раз и хочет увидеть город с необычного литературного ракурса.
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Марина — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 295 туристов
Наша компания — одна из ведущих туристических фирм в Нижнем Новгороде. На рынке мы с 1990 года. У нас свой штат гидов и лицензированная школа экскурсоводов. Каждая наша экскурсия — про любовь к родному городу.