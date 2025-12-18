Мои заказы

Литературная экскурсия по Рождественской улице

Здесь слова превратятся в картины, а Нижний Новгород - в книгу
Шаг за шагом по старинной улице — экскурсия станет калейдоскопом событий, цитат и рассказов. Посмотрите — в этом доме жил Льюис Кэрролл. А тут Горький читал про писателя, который зазнался. А вот обратите внимание — у этой усадьбы пушкинский дух. Здесь всё — живое, историческое, литературное. Идём?
Описание экскурсии

Памятник Минину и Пожарскому — исторические герои в литературе.

Доходный дом Рукавишниковых — творение Шехтеля, который нашёл достойные слова о целях и задачах архитектуры.

Бывшие гостиничные номера, где останавливался английский писатель Льюис Кэрролл. Позднее в этом же здании герои Свечина собирались ограбить банк.

Площадь Маркина — памятник героям Волжской военной флотилии напомнит героев «Оптимистической трагедии» Вишневского.

Блиновский пассаж — здесь в 1901 году Горький прочитал свой памфлет «О писателе, который зазнался».

Усадьба Строгановых — строгие формы ампира передают пушкинское время и навевают воспоминания о его произведениях «Метель» и «Пиковая дама».

Мы расскажем:

  • как представители босяцкого дна стали литературными героями Горького
  • что поразило Льюиса Кэрролла в Нижнем Новгороде
  • как менялось отношение к Минину и Пожарскому в литературе
  • почему фрейлине Софье Строгановой могла не нравиться пушкинская «Метель»
  • как мемуары Дельвига испортили репутацию нашего города
  • какой неприятный осадок остался у Льва Толстого после посещения Нижнего

Кому подойдёт

Тем, кто приехал в Нижний Новгород не в первый раз и хочет увидеть город с необычного литературного ракурса.

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 295 туристов
Наша компания — одна из ведущих туристических фирм в Нижнем Новгороде. На рынке мы с 1990 года. У нас свой штат гидов и лицензированная школа экскурсоводов. Каждая наша экскурсия — про любовь к родному городу.

