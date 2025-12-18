Шаг за шагом по старинной улице — экскурсия станет калейдоскопом событий, цитат и рассказов. Посмотрите — в этом доме жил Льюис Кэрролл. А тут Горький читал про писателя, который зазнался. А вот обратите внимание — у этой усадьбы пушкинский дух. Здесь всё — живое, историческое, литературное. Идём?

Описание экскурсии

Памятник Минину и Пожарскому — исторические герои в литературе.

Доходный дом Рукавишниковых — творение Шехтеля, который нашёл достойные слова о целях и задачах архитектуры.

Бывшие гостиничные номера, где останавливался английский писатель Льюис Кэрролл. Позднее в этом же здании герои Свечина собирались ограбить банк.

Площадь Маркина — памятник героям Волжской военной флотилии напомнит героев «Оптимистической трагедии» Вишневского.

Блиновский пассаж — здесь в 1901 году Горький прочитал свой памфлет «О писателе, который зазнался».

Усадьба Строгановых — строгие формы ампира передают пушкинское время и навевают воспоминания о его произведениях «Метель» и «Пиковая дама».

Мы расскажем:

как представители босяцкого дна стали литературными героями Горького

что поразило Льюиса Кэрролла в Нижнем Новгороде

как менялось отношение к Минину и Пожарскому в литературе

почему фрейлине Софье Строгановой могла не нравиться пушкинская «Метель»

как мемуары Дельвига испортили репутацию нашего города

какой неприятный осадок остался у Льва Толстого после посещения Нижнего

Кому подойдёт

Тем, кто приехал в Нижний Новгород не в первый раз и хочет увидеть город с необычного литературного ракурса.

