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Максим Горький — человек и пароход

5
3 отзыва
Olga
Olga – Гид из Нижнего Новгорода
Любите ли вы Горького так, как люблю его я? А что вы о нем знаете? Приходите на экскурсию ⛳ и вместе посмотрим на писателя и его время глазами людей XXI века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Максим Горький — человек и пароход
Максим Горький — человек и пароход

Что вы увидите

  • Памятник Максиму Горькому
  • Дома, связанные с жизнью писателя и описанные им в произведениях, в том числе дом, где он родился и дом, где жил в последние годы в Нижнем Нижегородский острог
  • Окраины старого Нижнего Новгорода
Пятикратный номинант на Нобелевскую премию по литературеДля большинства из нас знакомство с Максимом Горьким начинается в школе с повести «Детство». Да ею и заканчивается. Долго ещё помнится тяжелая безрадостная жизнь мальчика Алеши Пешкова, его несчастная мать, добрая бабушка, дядья-пьяницы и жадный дед. Долго помнится страшная порка, обычное еженедельное воспитательное мероприятие дедушки. И совершенно забывается красота языка и его образность. Становится непонятно, почему этот человек стал великим писателем. А ведь Горький пять раз номинировался на Нобелевскую премию по литературеГорький — человек-монумент, человек-идея Общий тираж его изданий уступал только Л. Н. Толстому и А. С. Пушкину. А ещё в период его жизни в родном Нижнем Новгороде, когда писателю было всего 35 лет, его произведения уже переводились на 16 языков мира. Его именем называли дома культуры и драматические театры, теплоходы и самолеты, улицы и поселки. И даже его родной Нижний Новгород более полувека носил его имя, что очень смущало писателя. Жизнь и творческий путь писателяА какой же он был человеком? Как он жил здесь, будучи ребенком, подростком, уже взрослым, но еще никому не известным писателем, и уже известным? Что питало его вдохновение? Где брал он идеи для своих произведений? Какая жизнь его окружала, какие люди тянулись к нему и за кем следовал он сам? Как взрослел, влюблялся, сидел в остроге и учился писать — все это можно узнать, гуляя по улицам Нижнего Новгорода, где осталось еще много мест, связанных с именем писателя. Важная информация:Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь, а в холодное время года — очень теплую одежду. Экскурсия ⛳ заканчивается рядом с музеем-квартирой Горького. Вы можете самостоятельно посетить музей 🖼 по окончании экскурсии 🧭
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей (по желанию)
  • Личные расходы
Начало
🚩 площадь Горького, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Ковалихинская, 33, Нижний Новгород
Максим Горький — человек и пароход
Максим Горький — человек и пароход
Максим Горький — человек и пароход
Максим Горький — человек и пароход

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga
Olga
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3 отзыва оставили туристы

Olga проводит ещё 1 экскурсию

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