Пятикратный номинант на Нобелевскую премию по литературеДля большинства из нас знакомство с Максимом Горьким начинается в школе с повести «Детство». Да ею и заканчивается. Долго ещё помнится тяжелая безрадостная жизнь мальчика Алеши Пешкова, его несчастная мать, добрая бабушка, дядья-пьяницы и жадный дед. Долго помнится страшная порка, обычное еженедельное воспитательное мероприятие дедушки. И совершенно забывается красота языка и его образность. Становится непонятно, почему этот человек стал великим писателем. А ведь Горький пять раз номинировался на Нобелевскую премию по литературеГорький — человек-монумент, человек-идея Общий тираж его изданий уступал только Л. Н. Толстому и А. С. Пушкину. А ещё в период его жизни в родном Нижнем Новгороде, когда писателю было всего 35 лет, его произведения уже переводились на 16 языков мира. Его именем называли дома культуры и драматические театры, теплоходы и самолеты, улицы и поселки. И даже его родной Нижний Новгород более полувека носил его имя, что очень смущало писателя. Жизнь и творческий путь писателяА какой же он был человеком? Как он жил здесь, будучи ребенком, подростком, уже взрослым, но еще никому не известным писателем, и уже известным? Что питало его вдохновение? Где брал он идеи для своих произведений? Какая жизнь его окружала, какие люди тянулись к нему и за кем следовал он сам? Как взрослел, влюблялся, сидел в остроге и учился писать — все это можно узнать, гуляя по улицам Нижнего Новгорода, где осталось еще много мест, связанных с именем писателя. Важная информация:Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь, а в холодное время года — очень теплую одежду. Экскурсия ⛳ заканчивается рядом с музеем-квартирой Горького. Вы можете самостоятельно посетить музей 🖼 по окончании экскурсии 🧭