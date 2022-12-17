Да, парк здесь был не всегда. Об этом вам поведают артефакты и постройки, оставшиеся с допарковых времен. Фрагменты железной изгороди, надгробие на могиле Кулибина, Петропавловская церковь, построенная учеником Растрелли — всё это отсылает к кладбищенскому прошлому места. Вам предстоит узнать, кто из родственников Максима Горького связан с парком, какие изобретения прославили Кулибина и что располагалось в церкви Петра и Павла в советское время.
Наше путешествие состоится в темное время суток. Чтобы не потеряться, каждый получит ручной фонарь. А чтобы не испугаться — волшебную палочку, вселяющую храбрость. Помимо мистического антуража вас ждет небольшой интерактив: вы решите задание на смекалку, чтобы побольше узнать о новаторстве Кулибина.