По таинственному парку Кулибина в темноте

Исследовать самое мистическое место Нижнего с наступлением вечера

Тайны лучше искать в темноте: именно в сумерках видно то, что трудно заметить днем.

Мы отправимся в прошлое Нижнего Новгорода — порталом для путешествия во времени послужит вечерний парк Кулибина.

Откуда в нем надгробия? Как он связан с Максимом Горьким? Какие изобретения Кулибина здесь есть? Приглашаю вас на атмосферную прогулку, чтобы разобраться!
По таинственному парку Кулибина в темноте
По таинственному парку Кулибина в темноте
По таинственному парку Кулибина в темноте
По таинственному парку Кулибина в темноте
По таинственному парку Кулибина в темноте
По таинственному парку Кулибина в темноте
По таинственному парку Кулибина в темноте
По таинственному парку Кулибина в темноте
Ближайшие даты:
19
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дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История, которую скрывает городской парк

Да, парк здесь был не всегда. Об этом вам поведают артефакты и постройки, оставшиеся с допарковых времен. Фрагменты железной изгороди, надгробие на могиле Кулибина, Петропавловская церковь, построенная учеником Растрелли — всё это отсылает к кладбищенскому прошлому места. Вам предстоит узнать, кто из родственников Максима Горького связан с парком, какие изобретения прославили Кулибина и что располагалось в церкви Петра и Павла в советское время.

Необычный формат

Наше путешествие состоится в темное время суток. Чтобы не потеряться, каждый получит ручной фонарь. А чтобы не испугаться — волшебную палочку, вселяющую храбрость. Помимо мистического антуража вас ждет небольшой интерактив: вы решите задание на смекалку, чтобы побольше узнать о новаторстве Кулибина.

Организационные детали

  • Экскурсия по парку проводится только в сумеречное время
  • Подходит для детей от 14 лет (дети младше на усмотрение родителей)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Парк-Отелем «Кулибин»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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