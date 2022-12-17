Тайны лучше искать в темноте: именно в сумерках видно то, что трудно заметить днем. Мы отправимся в прошлое Нижнего Новгорода — порталом для путешествия во времени послужит вечерний парк Кулибина. Откуда в нем надгробия? Как он связан с Максимом Горьким? Какие изобретения Кулибина здесь есть? Приглашаю вас на атмосферную прогулку, чтобы разобраться!

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Описание

Что вас ожидает

История, которую скрывает городской парк

Да, парк здесь был не всегда. Об этом вам поведают артефакты и постройки, оставшиеся с допарковых времен. Фрагменты железной изгороди, надгробие на могиле Кулибина, Петропавловская церковь, построенная учеником Растрелли — всё это отсылает к кладбищенскому прошлому места. Вам предстоит узнать, кто из родственников Максима Горького связан с парком, какие изобретения прославили Кулибина и что располагалось в церкви Петра и Павла в советское время.

Необычный формат

Наше путешествие состоится в темное время суток. Чтобы не потеряться, каждый получит ручной фонарь. А чтобы не испугаться — волшебную палочку, вселяющую храбрость. Помимо мистического антуража вас ждет небольшой интерактив: вы решите задание на смекалку, чтобы побольше узнать о новаторстве Кулибина.

Организационные детали