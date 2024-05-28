1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего
Начало: в Нижнем Новгороде
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Посетить чарующий старинный город и оценить творение великого инженера 20 века
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий28 мая 2024Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
- ССергей13 апреля 2024Все прошло замечательно. Рекомендую.
- ММарина6 августа 2023Понравилось
- ИИрина4 августа 2023Наше второе путешествие с Павлом. Гороховец - древний городок во Владимирской области, на границе с Нижегородской. Туристическая "заброшка". Сохранились не
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Гороховец»
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