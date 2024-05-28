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только монастыри, но и жилые дома допетровского времени, в одном из них ЗАГС, в двух - музеи. Прекрасные виды с берега Клязьмы. Павел - великолепный рассказчик, интеллигентный, эрудированный человек, доброжелательный и внимательный. Он учёл наши интересы и возможности, нам под 70. Советуем съездить с Павлом в Гороховец.