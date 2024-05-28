Экскурсии в Гороховец из Нижнего Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Гороховец» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гороховец - город Царя Гороха и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего
Начало: в Нижнем Новгороде
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Уголок купеческой России: Гороховец
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500 за человека
Семь городов вокруг Нижнего
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
22 000 за всё до 4 чел.
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Посетить чарующий старинный город и оценить творение великого инженера 20 века
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
16 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    28 мая 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
  • С
    Сергей
    13 апреля 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Все прошло замечательно. Рекомендую.
    Все прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. Рекомендую
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Уголок купеческой России: Гороховец
    Понравилось
  • И
    Ирина
    4 августа 2023
    Гороховец - город Царя Гороха и не только
    Наше второе путешествие с Павлом. Гороховец - древний городок во Владимирской области, на границе с Нижегородской. Туристическая "заброшка". Сохранились не
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    только монастыри, но и жилые дома допетровского времени, в одном из них ЗАГС, в двух - музеи. Прекрасные виды с берега Клязьмы. Павел - великолепный рассказчик, интеллигентный, эрудированный человек, доброжелательный и внимательный. Он учёл наши интересы и возможности, нам под 70. Советуем съездить с Павлом в Гороховец.

    Наше второе путешествие с Павлом. Гороховец - древний городок во Владимирской области, на границе с НижегородскойНаше второе путешествие с Павлом. Гороховец - древний городок во Владимирской области, на границе с Нижегородской

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Гороховец»

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  4. Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
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  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Гороховец" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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