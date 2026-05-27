Прогулка на катере по Волге

Доверить штурвал опытному капитану и увидеть достопримечательности Нижнего с необычного ракурса
Чтобы полюбоваться живописными видами на самые знаменитые места Нижнего Новгорода, отправимся по Волге на уютном катере. Возьмите с собой еду и напитки и насладитесь поездкой под плеск волн.
Прогулка на катере по Волге

Описание экскурсии

На нашем маршруте

  • Канатная дорога, которая соединяет Нижний Новгород и Бор.
  • Александровский сад.
  • Чкаловская лестница, памятник Валерию Чкалову и катер-герой.
  • Величественный Нижегородский кремль.
  • Памятники зодчества 18–19 веков.
  • Пятый по величине в России собор Александра Невского и ярмарочные пакгаузы.
  • Стадион Нижний Новгород и обновлённая набережная Стрелки.

Организационные детали

  • На случай непогоды катер полностью закрывается, на борту есть тёплые пледы.
  • Можно взять с собой еду и напитки, кроме красного вина.
  • На катере с комфортом разместятся 4 взрослых пассажира.
  • На борту есть спасательные жилеты для всех участников — как для взрослых, так и для детей.
  • Перед началом проводится инструктаж по технике безопасности.
  • По запросу за доплату прогулку можно забронировать на большее количество времени.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Организую увлекательную и познавательную прогулку на комфортабельном катере по акватории Волги и Оки. Пассажиры увидят самые известные и узнаваемые достопримечательности города с воды, насладятся роскошными закатами Столицы закатов, сделают красивые фотографии, которые будут напоминать о Нижнем…

