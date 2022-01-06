по всем дням недели

Молочная ферма у озера Светлояр с дегустацией – посмотрим, погладим и сделаем селфи и фото с красивыми буренками, узнаем все об их жизни, увидим как работает ферма, процесс дойки, а если повезет, то и роды телят)))

По желанию, можем посетить озеро Светлояр — одна из 10 зон Земли, наделенных особой энергетикой: вы сможете проверить это сами, прислушавшись к своим ощущениям. А пока вы наслаждаетесь видами озера, я расскажу историю этого места и раскрою его предания. О беглых крестьянах, старообрядцах, о местных промыслах, один из которых — известная на весь мир хохлома. О граде Китеже, скрывшемся под водой от Батыя; об исследованиях двойного дна озера. О ежегодных празднованиях на Ивана Купала и крестном ходе; о местных традициях и обрядах. А после выйдем к деревянному храму Владимирской Божией Матери и увидим «камень-следовик», на котором, как считается, оставила отпечаток стопы сама Богородица.

А также удивительный музей Керамики: его хозяйка расскажет о процессе работы с глиной от выбора материала до обжига — и о разных видах техник. Почему молоко не кисло в глиняной крынке и чеснок не портился до следующего урожая, какие полезные в быту предметы делали из глины.

После мы направимся в старообрядческий городок Семенов. Посетить дом-музей Семена Ложкаря: его экспозиция расскажет о быте крестьян — от простых до зажиточных — в разные века. В Краеведческом музее вы узнаете об укладе горожанина 19-20 века. А на Фабрике хохломской росписи сможете и расписать матрешку на память!