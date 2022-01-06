по всем дням недели

Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов

Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов
Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов
Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов
Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов
Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов
Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Молочная ферма у озера Светлояр с дегустацией – посмотрим, погладим и сделаем селфи и фото с красивыми буренками, узнаем все об их жизни, увидим как работает ферма, процесс дойки, а если повезет, то и роды телят)))
По желанию, можем посетить озеро Светлояр — одна из 10 зон Земли, наделенных особой энергетикой: вы сможете проверить это сами, прислушавшись к своим ощущениям. А пока вы наслаждаетесь видами озера, я расскажу историю этого места и раскрою его предания. О беглых крестьянах, старообрядцах, о местных промыслах, один из которых — известная на весь мир хохлома. О граде Китеже, скрывшемся под водой от Батыя; об исследованиях двойного дна озера. О ежегодных празднованиях на Ивана Купала и крестном ходе; о местных традициях и обрядах. А после выйдем к деревянному храму Владимирской Божией Матери и увидим «камень-следовик», на котором, как считается, оставила отпечаток стопы сама Богородица.
А также удивительный музей Керамики: его хозяйка расскажет о процессе работы с глиной от выбора материала до обжига — и о разных видах техник. Почему молоко не кисло в глиняной крынке и чеснок не портился до следующего урожая, какие полезные в быту предметы делали из глины.
После мы направимся в старообрядческий городок Семенов. Посетить дом-музей Семена Ложкаря: его экспозиция расскажет о быте крестьян — от простых до зажиточных — в разные века. В Краеведческом музее вы узнаете об укладе горожанина 19-20 века. А на Фабрике хохломской росписи сможете и расписать матрешку на память!

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсия начинается в Нижнем Новгороде. По желанию можем начать из городов области — стоимость уточняйте в переписке.
  • Стоимость на группу 1-5 человек.
  • Дополнительные расходы (по желанию)
  • посещение озера Светлояр – 1000 руб с группы
  • Билеты в Музей керамики: 150 руб/чел — входной билет, 250 руб/чел — входной билет с экскурсией
  • Входные билеты в музеи и фабрику оплачиваются дополнительно (по желанию): посещение дома-музея Семена Ложкаря, Краеведческого музея, Фабрики хохломской росписи и мастер-класс по росписи матрешки (стоимость разная в будни/выходные, уточняйте в переписке)
Что не входит?
  • питание
  • дополнительные объекты
Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: по всем дням недели
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по всем дням недели

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