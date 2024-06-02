читать дальше

Маргарита, проводившая экскурсию в самом городе. Так что у нас вышло две экскурсии: обзорная и по древним промыслам. Всё было организованно великолепно. Было интересно их слушать. Они умело вовлекали в беседу. В их рассказах чувствуется истинная любовь к родному краю. Мы посетили музей Матрëшки и музей Хохломской росписи. Какая красота и какой огромный труд людей, создающих такие произведения!!! Посетили два мастер-класса:по окрашиванию матрëшки и изготовлению ложки. Восторг! Огромное спасибо всем!