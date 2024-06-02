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Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Посетить древний город мастеров и столицу золотой хохломы
18 июня в 08:00
6 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: По календарю с 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
Начало: Площадь Свободы, 4
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Старообрядцы и Золотая Хохлома» - поездка в город Семенов
Начало: Гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: По будням в 9.00
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина2 июня 2024Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
- ККсения22 мая 2024Так получилось, что на данной экскурсии у нас оказалось два экскурсовода: Елена, которая нас отвозила в Семëнов и обратно, и
- ССпивакова15 мая 2024Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
- ННаталья12 мая 2024Это было очень душевное путешествие в места, полные удивительных людей и их историй. В сопровождении очень знающего, глубоко уважающего традиции
- ЕЕлена5 мая 2024Были на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослые, и дети, понравилось всем!
- ИИрина2 мая 2024Чудесное путешествие в Городец и Семенов, очень понравились оба города, особенно Городец. Надежда очень интересный рассказчик, приятный в общении человек, пунктуальна и внимательна. Смело рекомендую данную экскурсию и гида. Спасибо!
- ООльга1 мая 2024Здравствуйте. От экскурсии наша группа из Тюмени получила огромное эстетическое удовольствие. Всё доступно, интересно, вкусно, красиво. Надежда обладает знаниями, которыми
- ТТатьяна26 апреля 2024очень понравилась ненавязчивая подача исторического материала, способы вовлечения в беседу ребенка) Рекомендую!
- ММихаил23 апреля 2024Очень благодарны отличному гиду Надежде за проведённую экскурсию, очень насыщенно информацией, два прекрасных городка за один день это здорово!
- ЛЛидия5 апреля 2024Смело рекомендую эту экскурсию!!! Нам все очень понравилось, посетили много интересных мест, соприкоснулись с культурой старообрядцев. Маргарита создала нам чудесную атмосферу, в которую хочется еще вернуться. Спасибо огромное за теплый прием и душевную экскурсию)))))
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Семёнов»
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