Экскурсии в Семёнов из Нижнего Новгорода

Найдено 12 экскурсий в категории «Семёнов» в Нижнем Новгороде, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Посетить древний город мастеров и столицу золотой хохломы
18 июня в 08:00
6 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: По календарю с 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 800 за человека
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
Начало: Площадь Свободы, 4
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
«Старообрядцы и Золотая Хохлома» - поездка в город Семенов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
«Старообрядцы и Золотая Хохлома» - поездка в город Семенов
Начало: Гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: По будням в 9.00
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Так получилось, что на данной экскурсии у нас оказалось два экскурсовода: Елена, которая нас отвозила в Семëнов и обратно, и
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    Маргарита, проводившая экскурсию в самом городе. Так что у нас вышло две экскурсии: обзорная и по древним промыслам. Всё было организованно великолепно. Было интересно их слушать. Они умело вовлекали в беседу. В их рассказах чувствуется истинная любовь к родному краю. Мы посетили музей Матрëшки и музей Хохломской росписи. Какая красота и какой огромный труд людей, создающих такие произведения!!! Посетили два мастер-класса:по окрашиванию матрëшки и изготовлению ложки. Восторг! Огромное спасибо всем!

  • С
    Спивакова
    15 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
    Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
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    действующей фабрики и увидели, как творится настоящее волшебство. На наших глазах из простого брусочка липы мастер за пару движений сделал солонку! Ну а как работают художницы - просто глаз не отвести! И есть возможность попробовать свои силы на мастер-классе.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Это было очень душевное путешествие в места, полные удивительных людей и их историй. В сопровождении очень знающего, глубоко уважающего традиции
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    специалиста, нам удалось погрузиться в быт старообрядцев, попробовать еду из печи, поткать на станке, побить баклуши) и узнать много интересного. Уехали с подарками и незабываемыми впечатлениями. Спасибо большое Маргарите, Вениамину и Надежде!

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Были на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослые, и дети, понравилось всем!
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    Маргарита очень хорошо знает родной город, историю, очень интересно и понятно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала нам маршрут, и мы увидели больше, чем было заявлено в экскурсии. Очень понравилось посещение ложкаря, мастера Вениамина. Видеть, как люди горят своим делом, чтут и берегут традиции, сохраняют промыслы - это уникально и особенно ценно. Большое спасибо Маргарите за экскурсию, обязательно приедем ещё и будем рекомендовать друзьям! ❤️✨

    Были на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослыеБыли на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослыеБыли на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослые
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
    Чудесное путешествие в Городец и Семенов, очень понравились оба города, особенно Городец. Надежда очень интересный рассказчик, приятный в общении человек, пунктуальна и внимательна. Смело рекомендую данную экскурсию и гида. Спасибо!
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
    Здравствуйте. От экскурсии наша группа из Тюмени получила огромное эстетическое удовольствие. Всё доступно, интересно, вкусно, красиво. Надежда обладает знаниями, которыми
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    делится, доносит доступно до туристов. Она обладает огромным обаяние, организаторскими способностями, приятным голосом. Вся группа влюбилась в Надежду. Очень рекомендуем. Ездили в Семеново и Городец. Все очень и очень понравилось.

  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2024
    Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
    очень понравилась ненавязчивая подача исторического материала, способы вовлечения в беседу ребенка) Рекомендую!
  • М
    Михаил
    23 апреля 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
    Очень благодарны отличному гиду Надежде за проведённую экскурсию, очень насыщенно информацией, два прекрасных городка за один день это здорово!
  • Л
    Лидия
    5 апреля 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Смело рекомендую эту экскурсию!!! Нам все очень понравилось, посетили много интересных мест, соприкоснулись с культурой старообрядцев. Маргарита создала нам чудесную атмосферу, в которую хочется еще вернуться. Спасибо огромное за теплый прием и душевную экскурсию)))))

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Семёнов»

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  1. Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
  2. Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
  3. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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