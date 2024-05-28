1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
«В Знаменском монастыре на Красной гриве можно выпить чая и приобрести продукцию монастырской сыроварни»
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
«Молочная ферма-сыроварня у озера Светлояр Вас ждет обзор производства с дегустацией»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий28 мая 2024Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
- ММаргарита3 мая 2024Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с чаем и рыбниками, показали
- ЕЕлена2 мая 2024Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в свой край и профессию,
- ллена2 мая 2024Волшебная экскурсия. Чудесное место. Не пожалели, что поехали!
- ССергей13 апреля 2024Все прошло замечательно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Сыроварни»
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