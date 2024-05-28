Экскурсии на сыроварню из Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Сыроварни» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Семь городов вокруг Нижнего
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
«В Знаменском монастыре на Красной гриве можно выпить чая и приобрести продукцию монастырской сыроварни»
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
22 000 за всё до 4 чел.
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
«Молочная ферма-сыроварня у озера Светлояр Вас ждет обзор производства с дегустацией»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    28 мая 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
  • М
    Маргарита
    3 мая 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с чаем и рыбниками, показали
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    звон "плоских" колоколов, после мы посетили историко-культурный музей, услышали легенду о городе Китеж. Далее по маршруту отправились на озеро Светлояр - непередаваемые ощущения, каждому нужно там побывать - место силы! Как любитель животных, я очень ждала ферму. Встретила нас сама хозяйка, рассказала много всего интересно, почему именно эти коровы, как происходит производство от коровы до готового продукта. В конце экскурсии была дегустация, никто с пустыми руками не уехал! Есть возможность преобрести молоко, кефир, йогурты и различные сыры, вкус невероятный! Кто думает брать эту экскурсию или нет, однозначно да!

    Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили сБыла на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили сБыла на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в свой край и профессию,
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    вызывают самое глубокое уважение! Умницы Екатерина и Елена. Гид Ольга Михайловна тоже большая молодец, напитывала нас интереснейшими историями на всем пути следования. Пожалуй самое сумбурное впечатление осталось от так называемой эко-фермы. Нет-нет, хозяин и его семья радушные люди. И стажеры-студенты тур. индустрии очень старались. Но уровень их и подачи информации, и организации, и самой программы - это зачатки (точнее первые попытки) сделать интересный тур из своего дела. Пока на 3- получилось. Но 5-ка за старания)))

    Музей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные вМузей Града Китеж с чаепитием и прогулка к озеру - выше всяких похвал! Люди, влюбленные в
  • л
    лена
    2 мая 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Волшебная экскурсия. Чудесное место. Не пожалели, что поехали!
  • С
    Сергей
    13 апреля 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Все прошло замечательно. Рекомендую.
    Все прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Сыроварни»

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  7. Кремль
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  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Сыроварни" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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