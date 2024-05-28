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звон "плоских" колоколов, после мы посетили историко-культурный музей, услышали легенду о городе Китеж. Далее по маршруту отправились на озеро Светлояр - непередаваемые ощущения, каждому нужно там побывать - место силы! Как любитель животных, я очень ждала ферму. Встретила нас сама хозяйка, рассказала много всего интересно, почему именно эти коровы, как происходит производство от коровы до готового продукта. В конце экскурсии была дегустация, никто с пустыми руками не уехал! Есть возможность преобрести молоко, кефир, йогурты и различные сыры, вкус невероятный! Кто думает брать эту экскурсию или нет, однозначно да!