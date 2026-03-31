Канавино и окрестности Московского вокзала — места, куда путешественники заглядывают не сразу. А между тем именно здесь происходили социальные потрясения, чей след чувствуется до сих пор. Вы погрузитесь в прошлое района, где рядом с гигантскими капиталами уживалась страшная нищета. И поймёте, к чему это привело.
Описание экскурсии
Маршрут получится насыщенным и небанальным. Вы не просто пройдёте по улицам, а соберёте пазл из разных эпох и увидите:
- Знаменитую Нижегородскую ярмарку — отыщите её следы и разберётесь, почему она не стихала даже зимой
- Вокзалы старого Нижнего — узнаете, как они выглядели до революции и сколько их вообще было
- Дома в стиле купеческого модерна, которые соседствуют здесь с суровым конструктивизмом
- Улицу с рекордным количеством пожарных команд и самой большой советской кулинарией
- Цирки и планетарии — погрузитесь в их историю
- Дом Алёши Пешкова — узнаете, где прошла юность будущего Максима Горького. На здании висит мемориальная табличка: это проект социального стрит-арта, который я реализую с уличным художником Максом BMS
- Дом первого нижегородского пивовара (он же — первая в Канавино бесплатная больница). Заодно выясните, кто из богатейших людей империи строил в Заречной части свои жилища
Вы узнаете:
- Где располагалась первая телефонная правительственная связь в городе и как большевики могли позвонить лично царю, но не успели
- Какие мировые звёзды начала 20 века побывали с гастролями в Канавино и окрестностях
- В чём состоит разгадка скандала с потерянным памятником на берегу Оки
- Как сделать самый необычный бизнес в империи и построить на заработанное экстравагантный дом
Организационные детали
- Всем участникам выдаются радиогиды с наушниками
- В конце экскурсий я подарю открытку с репринтами мемориальных табличек, которые реализую в проекте социального стрит-арта
в будние дни в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15, 15:30, 17:45 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15, 15:30, 17:45 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 95 туристов
Один из моих творческих псевдонимов — Фрэнки. Я живу в Нижнем Новгороде и провожу авторские экскурсии и лекции. Пишу статьи для местных интернет-изданий. С марта 2026 выпускаю подкаст. Периодически путешествую пешком
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Необычная экскурсия, по не самой популярной, для туристов, части города. Павел рассказал о значимых зданиях и людях, которые жили в Канавино, про Нижегородскую ярмарку и её историю. Единственное, что хотелось
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