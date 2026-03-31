Когда: в будние дни в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15, 15:30, 17:45 и 20:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала