Нижний Новгород в деталях: таинственное Започаинье и «карман России»

Изучить старинные районы, разглядеть знаковые здания и почувствовать атмосферу ушедших веков
Рядом с Нижегородским кремлём спрятался район Започаинье, а ниже раскинулась некогда главная деловая артерия города — Рождественская улица. Я приглашаю вас их изучить! Вы увидите уникальные дома, храмы и дворы. Полюбуетесь панорамными видами с набережной. И погрузитесь в историю Нижнего, разглядывая его в деталях.
5
3 отзыва
Нижний Новгород в деталях: таинственное Започаинье и «карман России»
Нижний Новгород в деталях: таинственное Започаинье и «карман России»
Нижний Новгород в деталях: таинственное Започаинье и «карман России»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Старинный район Започаинье

Мы посетим район, который начал формироваться ещё в 13 веке. Вас встретят причудливые улицы, переулки Ильинской горы и старинные храмы. В частности, вы увидите Успенскую церковь, построенную в редкой для каменных храмов технике. Рассмотрите купеческие дома и оцените прекрасные виды, которые открываются на город с набережной. А также узнаете, как развивалось Започаинье.

Три уникальных жилых дома

Внимательно изучим три дома допетровской эпохи — всего в России их осталось менее двух десятков. Это дом Чатыгина (он же Домик Петра I), палаты Олисова и палаты Пушниковых. У каждого из этих зданий своя биография, связанная с владельцами и знаменитыми событиями.

Главная торговая улица города

Прогуливаясь по Рождественской улице, осмотрим усадьбы Голицыных и Строгановых, дворы-колодцы в питерском стиле и ночлежки знаменитых «горьковских типов». Зайдём в неповторимую Строгановскую церковь, чтобы полюбоваться богатейшей резьбой по камню и единственным иконостасом, пережившим советскую эпоху в Нижнем Новгороде.

Исторические факты и интересные детали

Закончим экскурсию на площади Народного Единства, где я расскажу вам о подвиге народного ополчения 1612 года. Вместе попробуем разобраться в достоверности отдельных фактов и событий, которые принято считать общеизвестными.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
  • Протяжённость маршрута около 4 км

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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2
1
Е
13 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Увидели много интересных мест. Гид рассказывает интересно и структурировано.
Е
7 янв 2025
Хотим поделиться впечат- лениями и поблагодарить Алексея за проведенную для нас экскурсию. Прек-расно подобран маршрут и темп экскурсии, мы не уста-ли. Отличная подача мате-риала, особая благодар-ность за возможность зада-вать возникающие
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вопросы и получать исчерпывающие ответы. Узнали много о го-роде, его истории и захоте-лось приехать еще и про-должить это знакомство. Большое спасибо за это Алексею. Однозначно рекомендую его, как экскурсовода очень хорошо знающего историю своего города и не только.

Галина
14 окт 2024
Экскурсия очень понравилась, гид Алексей очень эрудированный, много знает и интересно рассказывает, показал местные закоулочки, о которых так и не узнаешь, 3 часа пролетели как один миг.
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