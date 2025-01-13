Рядом с Нижегородским кремлём спрятался район Започаинье, а ниже раскинулась некогда главная деловая артерия города — Рождественская улица. Я приглашаю вас их изучить! Вы увидите уникальные дома, храмы и дворы. Полюбуетесь панорамными видами с набережной. И погрузитесь в историю Нижнего, разглядывая его в деталях.

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за 1-4 человека или 1125 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Старинный район Започаинье

Мы посетим район, который начал формироваться ещё в 13 веке. Вас встретят причудливые улицы, переулки Ильинской горы и старинные храмы. В частности, вы увидите Успенскую церковь, построенную в редкой для каменных храмов технике. Рассмотрите купеческие дома и оцените прекрасные виды, которые открываются на город с набережной. А также узнаете, как развивалось Започаинье.

Три уникальных жилых дома

Внимательно изучим три дома допетровской эпохи — всего в России их осталось менее двух десятков. Это дом Чатыгина (он же Домик Петра I), палаты Олисова и палаты Пушниковых. У каждого из этих зданий своя биография, связанная с владельцами и знаменитыми событиями.

Главная торговая улица города

Прогуливаясь по Рождественской улице, осмотрим усадьбы Голицыных и Строгановых, дворы-колодцы в питерском стиле и ночлежки знаменитых «горьковских типов». Зайдём в неповторимую Строгановскую церковь, чтобы полюбоваться богатейшей резьбой по камню и единственным иконостасом, пережившим советскую эпоху в Нижнем Новгороде.

Исторические факты и интересные детали

Закончим экскурсию на площади Народного Единства, где я расскажу вам о подвиге народного ополчения 1612 года. Вместе попробуем разобраться в достоверности отдельных фактов и событий, которые принято считать общеизвестными.

Организационные детали