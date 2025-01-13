Описание экскурсии
Старинный район Започаинье
Мы посетим район, который начал формироваться ещё в 13 веке. Вас встретят причудливые улицы, переулки Ильинской горы и старинные храмы. В частности, вы увидите Успенскую церковь, построенную в редкой для каменных храмов технике. Рассмотрите купеческие дома и оцените прекрасные виды, которые открываются на город с набережной. А также узнаете, как развивалось Започаинье.
Три уникальных жилых дома
Внимательно изучим три дома допетровской эпохи — всего в России их осталось менее двух десятков. Это дом Чатыгина (он же Домик Петра I), палаты Олисова и палаты Пушниковых. У каждого из этих зданий своя биография, связанная с владельцами и знаменитыми событиями.
Главная торговая улица города
Прогуливаясь по Рождественской улице, осмотрим усадьбы Голицыных и Строгановых, дворы-колодцы в питерском стиле и ночлежки знаменитых «горьковских типов». Зайдём в неповторимую Строгановскую церковь, чтобы полюбоваться богатейшей резьбой по камню и единственным иконостасом, пережившим советскую эпоху в Нижнем Новгороде.
Исторические факты и интересные детали
Закончим экскурсию на площади Народного Единства, где я расскажу вам о подвиге народного ополчения 1612 года. Вместе попробуем разобраться в достоверности отдельных фактов и событий, которые принято считать общеизвестными.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Протяжённость маршрута около 4 км